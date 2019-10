25 WM-Medaillen – Biles schreibt Geschichte

An der Kunstturn-WM in Stuttgart hat Simone Biles einen Rekord aufgestellt und diesen am gleichen Nachmittag gleich selbst verbessert. Die US-Amerikanerin krönte sich am Schwebebalken zur Weltmeisterin, es war ihre 24. WM-Medaille, keine zwei Stunden später doppelte am Boden mit Medaille Nummer 25 nach. Damit ist die 22-Jährige nicht nur die erfolgreichste Turnerin der Geschichte, sie knackte auch den Rekord des Weissrussen Witali Scherbo, der einst 23 WM-Medaillen gesammelt hatte. Am Samstag war sie dank Gold am Sprung mit Scherbo gleichgezogen.

Für ihre Übung am Balken erhielt Biles 15.066 Punkte und war ihren Konkurrentinnen deutlich überlegen. Die Chinesinnen Tingting Liu (0.633 Punkte Rückstand) und Shiija Li (0.766 Punkte Rückstand) belegten die weiteren Podestplätze. Am Boden trat Biles am Schluss an und wieder war an ihr kein Vorbeikommen. Sie bekam 15.133 Punkte. Die erst 16-jährige Sunisa Lee (ebenfalls USA) wurde Zweite, die Russin Angelina Melnikowa gewann Bronze. Biles hatte an der diesjährigen WM schon den Titel im Mehrkampf, am Sprung sowie mit dem Team geholt.

JOY!????

The moment @Simone_Biles found out she had become the most decorated World Championship gymnast!



Watch it LIVE????https://t.co/JUdNZCEfgE



(territorial restrictions may apply)@USAGym @TeamUSA pic.twitter.com/7Z1al5iq50 — Olympic Channel (@olympicchannel) October 13, 2019

Die Russen sind das beste Team



Bei den Turnern beeindruckten vor allem die Russen als Team-Weltmeister mit dem herausragenden Mehrkampfsieger Nikita Nagorni und Artur Dalalojan. Gefeiert wurden auch der philippinische Boden-Weltmeister Edriel Carlos Yulo und der Türke Ibrahim Colak an den Ringen. (dpa/red)