Auf die Fluchtiraden folgt der Mittelfinger

Update: Nach Publikation dieses Artikels am Freitagmorgen meldete sich Volero-Präsident Stav Jacobi in einem Communiqué. Er bedaure seine Reaktion auf die Pfiffe der Fans von Sm'Aesch-Pfeffingen. «Emotionen gehören zum Sport. Sie sind wie das Salz in der Suppe. in dieser Situation habe ich mich aber zu sehr von meinen Emotionen leiten und mich zu dieser unbedachten Geste hinreissen lassen», so die Stellungnahme von Jacobi.

Ein Mittelfinger erregt derzeit die Gemüter in der Volleyball-Szene. Er gehört Stav Jacobi, dem Präsidenten von Volero ­Zürich, der mit seinem Club seit Jahren die Frauenmeisterschaft beherrscht und deshalb ohnehin nicht die grössten Sympathien geniesst. Am Mittwochabend ergossen sich sogar Fluchtiraden und Pfiffe über ihn. Die kamen von Fans aus Aesch-Pfeffingen, des Gegners Voleros im Playoff-Final. Jacobi lächelte in die Zuschauer, zückte dann ebendiesen Mittelfinger und strich sich damit mehrfach über die Nase.

Ein kleiner Skandal war geboren. Der Verband Swiss Volley teilte gestern mit: «In einem Verfahren untersucht die Meisterschaftskommission einen möglichen Verstoss von Jacobi gegen die Ethik-Charta wegen unsportlichen Verhaltens.» Nun ist es so eine Sache mit diesem Mittelfinger. Jacobi sagt, er benutze diesen, um sich an seiner Nase zu kratzen. Doch: Es juckte den 51-Jährigen in diesem Moment nicht. Zumindest nicht an seinem Riechorgan. Der Jurist sagt zu seiner Geste: «Es ist meine Art, jemandem eine lange Nase zu zeigen.» Und: «Will man mich dafür büssen, gehe ich vor Gericht. Bekomme ich unrecht, bestehe ich darauf, dass Furzen auf der Tribüne verboten wird.»

Eine Busse in Höhe von 20'000 Franken muss er aber auf jeden Fall bezahlen. Denn dass der Multimillionär beschimpft wurde, hatte seine Ursache. Als Volero der 2:2-Satzausgleich drohte, verstiess es gegen eine Regel. Eine brisante Regel im Zusammenhang mit Volero, das seit Jahren mit einer Vielzahl an Spitzenvolleyballerinnen aus dem Ausland versucht, den europäischen Gipfel zu erklimmen. Das deshalb in der Liga und im Cup nie gefordert war, 13 Cup- und wohl bald auch 13 Meisterschafts­titel gewonnen haben wird, ehe es nach Frankreich zieht, um sich einer grösseren Aufgabe zu stellen.

Busse als Nachwuchsförderung

Dieses Volero also verstiess im zweiten ­Finalduell – das erste hatte es verloren – gegen die sogenannte LAS-Regel. LAS heisst: lokal ausgebildete Spielerinnen. Im Normalfall: Schweizerinnen. Zwei müssen zu jedem Zeitpunkt auf dem Spielfeld stehen. Im vierten Satz ersetzte Trainer Avital Selinger aber sowohl Laura Unternährer als auch Gabi Schottroff durch zwei Ausländerinnen. Die Zürcherinnen siegten 3:1, pro fehlende LAS-Spielerin werden 10'000 Franken fällig. Der Club werde das übernehmen, sagt Jacobi. Weil der Betrag im Gegensatz zu sämtlichen anderen Bussen nicht dem Verband, sondern Juniorinnen zugutekommt, ­redet er von «Nachwuchsförderung».

Er sei zwar «auch nicht glücklich» über den Wirbel, der darum entstand, doch von Unfairness will Jacobi nichts wissen, «vielleicht war es nicht sympathisch». Die Geschichte könnte für ihn sogar Gutes haben. Zum einen wird über Volleyball geredet – «das ist doch super!» Zum anderen wird auch das LAS-Reglement thematisiert, das er bekämpft, seit es vor fünf Jahren eingeführt wurde. Von «Artenschutz» sprach Jacobi diesbezüglich auch schon, Schweizerinnen stünden nur wegen ihres Passes auf dem Feld, das schade ihnen selbst. «Und noch etwas», sagt er. «Diese Regel kam, um das Nationalteam zu stärken. Doch dieses ist viel schwächer als noch vor fünf Jahren. Die Regelung funktioniert nicht. Sie ist sogar ein Unding gegenüber den Clubs und deren wirtschaftlichem Denken.» Er sagt: «Das ist das eigentliche Ärgernis.» (Tages-Anzeiger)