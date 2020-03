Aus einer Bieridee entstand das Team der Stunde

Sie stammen aus Bäretswil, Adelboden, Olten und Zug. Und sie spielen für den CC Oberwallis. Alles klar so weit? Nun, Elena Stern (25), Céline Koller (24), Lisa Gisler (25) und Briar Hürlimann (26) sind derzeit eine der grössten Attraktionen im Frauen-Curling. In den nächsten Tagen hätten sie ihr Können an der WM in Prince George (CAN) demonstrieren wollen. Daraus wird nichts.

Am Donnerstagabend wurde der Anlass wegen des Coronavirus abgesagt. Womit das Team um Skip Stern unverrichteter Dinge die Heimreise antreten muss. Besonders bitter: An der WM hätte es wertvolle Punkte für die Olympiaqualifikation sammeln können. Der Weltverband wird nun über mögliche Änderungen im Zusammenhang mit dem Qualifikationsprozess debattieren. Doch für die Schweizerinnen ist das ein schwacher Trost. Denn sie wären an diesen Titelkämpfen für eine Überraschung gut gewesen.

Vier Turniere hat der CC Oberwallis in dieser Saison gewonnen, wobei zwei Siege besonders auffällig sind: Am top besetzten Event der World Tour in Portage la Prairie (CAN) bezwangen Stern und Co. gleich drei Weltmeister-Equipen. Und zuletzt gewannen sie an der Schweizer Meisterschaft alle Spiele, im Final mussten sich selbst die aktuellen Weltmeisterinnen aus Aarau geschlagen geben. Womit das WM-Ticket überraschend an den CC Oberwallis ging. Doch wie konnte es überhaupt dazu kommen?

Ein Olympiasieger als Vater

Am Anfang dieser Geschichte steht eine Enttäuschung. An der Schweizer Meisterschaft vor vier Jahren läuft es Hürlimann und Stern mit ihren jeweiligen Teams nicht. Als alles vorbei ist, begeben sie sich ins Festzelt, trinken etwas und sinnieren über die Zukunft. Pläne haben beide nicht. «Irgendwann sagten wir: Komm, wir spielen zusammen!», erzählt Hürlimann. Vorerst wird das Team mit Koller und Sterns Schwester Anna ergänzt. Als Trainerin engagieren sie Christine Urech, die mit Flims zwei WM-Titel gewann. Nach der ersten Saison, in der die Frauen wegen der Ausbildung das eine oder andere Turnier auslassen, macht die Seeländerin ihrem Team klar: «Wenn ihr weiterkommen wollt, müsst ihr mehr tun.»

Schliesslich ersetzt Gisler Anna Stern, die auf den Beruf setzt. Die Frauen reduzieren nach und nach ihr Arbeitspensum, um jede zusätzliche Minute in den Sport investieren zu können. Sie arbeiten nun individuell und im Team mit einem Mentaltrainer zusammen. Und sie kreieren ein Fernziel: Olympia 2022. Dafür gehen sie auch unkonventionelle Wege. So wechseln sie von Wetzikon zum CC Oberwallis. «Wir suchten nach einem Club, der uns unterstützt. Dann stiessen wir auf die neue Curlinghalle in Brig-Glis», sagt Koller. «Zudem gab es noch nie ein Elite-Team aus dem Wallis, deshalb sahen wir unsere Chance.»

Geplatzter Traum

Im Nachhinein erweist es sich als Glücksfall, verpasst das Team Stern im Herbst die EM-Qualifikation knapp. Denn unmittelbar danach folgt der Triumph in Portage la Prairie. «Das hat uns sehr viel Selbstvertrauen gegeben. Weil wir sahen, dass wir oben mitspielen können. Entsprechend sind wir dann an der Schweizer Meisterschaft aufgetreten», sagt Stern.

Und so sind die vier Frauen Anfang Woche mit viel Zuversicht nach Kanada gereist. Für eine Spielerin wäre die WM besonders speziell geworden: Briar Hürlimanns Vater Patrick wurde 1998 Curling-Olympiasieger, die Mutter – eine Kanadierin – ist Techniktrainerin des Teams Stern. «Die Schweiz an einer WM zu repräsentieren, und das ausgerechnet in Kanada, es könnte fast nicht schöner sein», sagte Hürlimann vor wenigen Tagen gegenüber dieser Zeitung. Nun ist ihr Traum jäh geplatzt.