Bryants Tochter war auf dem Weg zum Profi

Kobe Bryant war nicht nur eine Basketball-Legende, sondern auch ein fürsorglicher Vater. Der 41-Jährige und seine Frau Vanessa hatten vier Töchter (Natalia 17, Gianna 13, Bianka 3, Capri 7 Monate). Einer, der genau wusste, wie die «Black Mamba» ausserhalb des Courts tickte, war sein ehemaliger Teamkollege bei den Los Angeles Lakers Shaquille O'Neal. O'Neal schrieb nach Bryants Tod auf Twitter: «Kobe war weit mehr als ein Athlet, er war ein Familienmensch. Das hatten wir am meisten gemeinsam. Ich würde seine Kinder umarmen, wie wenn sie meine eigenen wären. Und er würde dasselbe mit meinen Kids tun. Seine Tochter Gigi wurde am selben Tag geboren wie meine jüngste Tochter Me'Arah.»

Kobe was so much more than an athlete, he was a family man. That was what we had most in common. I would hug his children like they were my own and he would embrace my kids like they were his. His baby girl Gigi was born on the same day as my youngest daughter Me’Arah. pic.twitter.com/BHBPN5Wq8V