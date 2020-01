Das Olympiastadion sollte ein Protzbau werden – es kam anders

Das Stadion ist noch immer eine Baustelle. Selbst jetzt, wenige Tage vor der Eröffnung. Hinter den Bauzäunen jedoch sind bereits Bäume zu sehen, die den Bau umgeben. Im Stadion flackern überall Bildschirme.

Kürzlich wurde das Nationalstadion von Tokio präsentiert. Getestet bei eisigem Nordwind. Zuerst mit einem Plausch fürs joggende Volk mit Prominenten. Dann folgten ein Showwettkampf mit Usain Bolt und Konzerte. Beim Laufplausch war auch Architekt Kengo Kuma anwesend, der sich mit diesem Projekt selber ein Denkmal gesetzt hat. Er trug ganz neue weisse Laufschuhe. «Die habe ich gestern gekauft», sagte er lachend. Die zwei Bahnrunden lief der 65-Jährige dann freilich nicht ganz mit, alle anderen Teilnehmer absolvierten sie trabend.

Einige Wochen zuvor hatte Kuma den Auftrag für das Stadion im Gespräch mit einigen Journalisten als Herzensangelegenheit bezeichnet. Sein Vater habe ihn vor den Olympischen Spielen 1964 in Tokio ins Nationalstadion mitgenommen, das der grosse japanische Architekt Kenzo Tange gebaut hatte. Er sei gerade einmal zehn Jahre alt gewesen, so Kuma. «An jenem Tag beschloss ich, Architekt zu werden.» Mit dem Nachfolgebau für Tanges Stadion schliesst sich deshalb ein Kreis für Kuma.

Wie Tokio schwindelte

Dabei hätte er, der mit gewagten Holzkonstruktionen weltberühmt geworden ist, den Auftrag gar nie erhalten sollen. Zuerst behauptete das Bewerbungskomitee für Olympia 2020, es würde gar kein neues Stadion gebaut. Dann gewann die inzwischen verstorbene britisch-irakische Architektin Zaha Hadid den Wettbewerb für einen Neubau.

So hätte das Olympiastadion von Tokio nach dem Entwurf von Zaha Hadid ursprünglich aussehen sollen. (Bild: Keystone)

In ihren Bewerbungsunterlagen strich die Stadt Tokio heraus, dass anders als bei den Konkurrenten Madrid und Istanbul in der japanischen Hauptstadt fast alle Wettkampfstätten schon gebaut seien, man müsse sie nur modernisieren. Damit würden die Spiele preiswert und umweltfreundlich.

Das war nicht die einzige Unwahrheit, dank der Tokio den Zuschlag für die in gut einem halben Jahr beginnenden Spiele bekam. In ihren Unterlagen stand auch, die Stadt biete im Juli und August ideales Wetter für Sport im Freien. Letzten Sommer aber testeten die Organisatoren wegen der fürchterlichen Hitze alle möglichen Kühlungsmassnahmen, zum Beispiel mit Schneekanonen. Und das Internationale Olympische Komitee hat Tokio inzwischen gezwungen, die Marathon- und Geherwettbewerbe ins kühlere Sapporo zu verlegen.

Das erste Projekt sprengte alle Massstäbe. Mit seiner gigantischen Höhe hätte es das ganze Viertel überragt.

An ihr Versprechen, bestehende Wettkampfstätten zu renovieren, statt neue zu bauen, hielten sich die Organisatoren gleich in mehreren Fällen nicht. Der Wettbewerb für ein neues Nationalstadion war sogar bereits vorbereitet gewesen, bevor Tokio als Veranstalter gewählt wurde. Dabei war beschönigend von einer «Erneuerung» die Rede, obwohl längst beschlossen war, das alte Nationalstadion, ein Architekturdenkmal der japanischen Nachkriegszeit, abzureissen.

Das Projekt, mit dem Hadid – nicht Kuma – diesen Wettbewerb gewann, sprengte alle Massstäbe. Es hätte mehr als drei Milliarden Franken gekostet, das Fünffache des Olympiastadions von London 2012. Und mit seiner gigantischen Höhe hätte es das ganze Viertel überragt. Den Organisatoren konnte das neue Stadion nicht gross und protzig genug sein.

Doch niemand schien es zu mögen. Die Anwohner demonstrierten – in Tokio eine Seltenheit. Die Konstruktion des Schiebedachs war so kompliziert, dass sie technisch kaum realisierbar schien. Die Organisatoren hielten allerdings am «Velohelm» fest, wie das Vorhaben verspottet wurde, er sei «futuristisch». Bis im Sommer 2015 Premier Shinzo Abe das Projekt kippte. Es werde zu teuer. Da erklärten die alten Herren des Organisationskomitees der Sommerspiele plötzlich – unter ihnen als Präsident der 82-jährige Yoshiro Mori, einst Japans unbeliebtester Premier überhaupt –, Hadids Projekt habe ihnen gar nie gefallen.

«Jetzt kann Tokio der Welt zeigen: Holz und niedrigere Bauten, das ist

die Zukunft.»Kengo Kuma, Architekt

Fünf Jahre vor der Eröffnungsfeier vom 24. Juli stand das OK vor einem selbst verursachten Scherbenhaufen. Die Zeit wurde knapp, zumal man das Stadion bereits für die Rugby-WM vergangenen Herbst in Betrieb hatte nehmen wollen. Erst jetzt kam Kuma ins Spiel. Als zweite Wahl. Aber, wie inzwischen fast alle in Tokio finden, als die richtige Wahl.

Starke Gebläse zur Kühlung

Kuma hat sich weltweit einen Namen gemacht als Architekt, der mit Holz baut – auch dort, wo die Bauherren zu Beginn überzeugt waren, das sei gar nicht möglich. Seine Metrostation Saint-Denis Pleyel in Paris ist aus Holz. Ausserdem hat er, zum Beispiel mit einem simplen Vordach für das Nezu-Museum in Tokio, gezeigt, wie sehr er seine Bauten mit einfachen Mitteln in die Umgebung einpasst und wie er mit dem Licht spielen kann. Auch im neuen Nationalstadion hat er so viel Holz wie möglich verbaut.

In der nächtlichen Beleuchtung wird die Holzkonstruktion erkennbar. (Bild: Keystone)

Im Prinzip ist ein modernes Stadion eine Eisenbetonwanne. In ihren Wänden, den Zuschauerrampen, sind Umkleidekabinen, Restaurants, VIP-Räume, TV-Studios und zuweilen sogar Einkaufszentren und Hotels untergebracht. Auch Kumas Nationalstadion ist eine solche Wanne aus Beton und Stahl. Der Aufbau dagegen, die Aussenwand und das Dach sind aus Holz. Und Kumas Holzkonstruktionen sind nicht bloss Dekoration, sondern tragende Elemente – anders als etwa die 42000 Tonnen Stahl des «Vogelnests», mit denen die Basler Architekten Herzog & de Meuron die Betonwanne des Stadions von Peking 2008 umgarnten.

«Holz gibt einem Bau Intimität», sagt Kuma. «Kleine Balken, das ist eine japanische Tradition.» Er verwendet oft kurze, dünne Sparren. Früher habe man in Japan gesagt, am besten sei es, mit dem Holz vom Berg hinter dem Dorf zu bauen. «Der Berg bietet die Infrastruktur zum Leben. Aber die Menschen haben ihre Beziehung zur Natur vergessen», so Kuma, der im Stadion Holz aus allen 47 Präfekturen Japans verbaut hat. «Zum Glück findet man in Japan noch gute Zimmerleute, vor allem in den Kleinstädten. In China und Korea ist das viel schwieriger.»

Tatsächlich wirkt das Stadion trotz seiner Leichtathletik-Infrastruktur mit neun Laufbahnen fast intim; das vermögen auch die Weitsprunganlage auf der Gegengeraden, ums ganze Rund mehrere Meter Serviceraum und der breite Kabelgraben nicht zu verändern. Die Rampen der drei Zuschauerränge sind steil, ihre Sitze in vier matten Waldfarben gehalten. Leere Plätze sind so weniger offensichtlich. Die Dachkonstruktion lässt Licht durch. «Und Luft für die Ventilation», betont Kuma, «so geht immer etwas Wind. Wir hatten vergangenen Sommer unter 2000 Arbeitern keinen einzigen Hitzschlag.» Dennoch wurden über den Rängen starke Gebläse angebracht, um die Zuschauer zu kühlen. Im Juli und August kann das Thermometer in Tokio bis auf 40 Grad steigen.

Blick ins Innere des Stadions. (Bild: Keystone)

Von aussen scheint das Stadion fast klein. Die Holzfassade ist offen, die Lauben sollen künftig dem allgemeinen Publikum zugänglich gemacht werden. Erst beim Gang durch die Katakomben mit einer eigenen Strasse, Dutzenden Garderoben, Laufbahnen zum Aufwärmen und Parkplätzen für TV-Lastwagen wird einem bewusst, wie gross der Bau wirklich ist.

Weg vom Wolkenkratzer

Zurückhaltung und die Rückkehr zu natürlichen Baustoffen, vor allem Holz, das ist Kumas Programm. «1964 war eine Zeit für heroische Bauten», erklärt er. «Jetzt versuchen wir das Gegenteil. Wir bauen in die Horizontale, bauen bescheiden. Japan hat in seiner Geschichte eine lange Tradition, nachhaltig zu bauen.» Die sei im 20. Jahrhundert vergessen worden. «Jetzt kann Tokio der Welt zeigen: Holz und niedrigere Bauten, das ist die Zukunft», sagt Kuma. Und verspricht: «Die Zeit der Wolkenkratzer geht zu Ende.»

Ein Olympiastadion als Sinnbild für Verkleinerung – Tokio 2020 sorgt jetzt schon für spezielle Geschichten.