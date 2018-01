Der 100-Millionen-Trainer

Der momentan wohl erfolgreichste Trainer im Fussball ist Pep Guardiola bei Manchester City. Der Spanier verdient dort jährlich circa 19 Millionen Franken und unterschrieb vor seinem Amtsantritt 2016 einen Dreijahresvertrag. Viel Geld für einen Trainer. Wer Guardiola verpflichtet, der weiss allerdings, was er dafür kriegt. Er hat Erfolg bei jedem Club, den er trainiert. Dass viel Geld Siege bringt, hofft nun auch das NFL-Team Oakland Raiders.

Ihr neuer Trainer ist Jon Gruden, der einen Zehnjahresvertrag unterschrieb, welcher ihm 100 Millionen Franken einbringt. Dies ist sowohl in der Länge als auch in der Summe ein NFL-Rekord. Dazu muss man wissen, dass Verträge im American Football anders als im Fussball immer einen garantierten Betrag beinhalten. Selbst wenn ein Trainer oder Spieler entlassen wird, erhält er dennoch einen Teil des Lohnes. Beim Trainer sind die 100 Millionen garantiert, womit er sogar mehr verdient als der Quarterback der Detroit Lions, Matthew Stafford, der kürzlich einen Vertrag über 135 Millionen unterschrieb, wobei allerdings nur 92 Millionen garantiert sind.

Matthew Stafford has the largest guaranteed contract in NFL history.



Jon Gruden's would surpass it. https://t.co/JHvdsxsous pic.twitter.com/vr2H5SGctd