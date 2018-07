Der kranke Mann und das Meer

Im Sommer 1969, als Apollo 11 die Mondlandung vorbereitete, befand sich England im Segelfieber. Ausgelöst hatte es zwei Jahre zuvor Francis Chichester mit der ersten Solo-Weltumsegelung. 250'000 Begeisterte bereiteten ihm in Plymouth einen gloriosen Empfang; die Queen schlug ihn gleich an der Küste zum Ritter. Chichester hatte jedoch in Australien einen Zwischenhalt eingelegt, sodass doch noch eine letzte grosse Herausforderung blieb: nonstop rund um die Welt im Einmannboot.

Dieser stellten sich im Herbst 1968 neun Männer – sechs Engländer, zwei Franzosen und ein Italiener –, die am ersten «Golden Globe Race» teilnahmen. Von England durch den Atlantik, ums Kap der Guten Hoffnung Richtung Australien, durch den Pazifik und um das Kap Horn zurück zum Ausgangshafen. Ausgeschrieben waren zwei Preise: die Golden-Globe-Trophäe für die erste Nonstop-Umsegelung, also die erste Ankunft in England, und eine Summe von 5000 Pfund für die schnellste Umrundung. Wer triumphieren würde, interessierte viele Engländer mehr als die Nahaufnahmen der Mondoberfläche, die Apollo 11 damals zur Erde sandte. Sollten die Amerikaner den Weltraum erobern, für die alte Seemacht England wurden die wahren Pionierleistungen im Kampf mit den Wellen erbracht: Britannia rule the waves.

Ein Brite gewann denn auch. Robin Knox-Johnston, ein Captain der Handelsmarine, kehrte als Erster nach England zurück. Er hätte beinahe aufgegeben, nachdem ein Sturm sein Boot auf die Seite gelegt und schwer beschädigt hatte. Vor einer Reparatur unter Wasser musste er zuerst einen Hai erschiessen. Knox-Johnston kam zugute, dass der erfahrenste Segler im Rennen, der Franzose Bernard Moitessier, plötzlich beschloss, den Zielhafen in England gar nicht anzulaufen. Auszeichnungen bedeuteten ihm nichts, liess er vom Südatlantik aus per Telegramm verlauten. Segeln sei für ihn eine Philosophie, nicht nur ein Sport. Er machte noch eine halbe Weltumrundung mehr und blieb dann sieben Monate auf einer Südseeinsel.

Von diesen Helden der See ist jedoch heute kaum mehr die Rede, wenn man vom ersten Golden-Globe-Rennen spricht. Umso mehr von einem Weekendsegler, der damals die Welt zum Narren hielt. Der in Indien aufgewachsene, 36-jährige Elektroingenieur Donald Crowhurst war ohne Hochseeerfahrung ins Rennen gestiegen. Dafür mit grenzenlosem Selbstvertrauen. Sein Hang zu seltsamen Spässen – wie eine Spritztour mit einem gestohlenem Sportwagen und, gerüchteweise, eine Motorradfahrt durch den Schlafsaal – soll ihn seine Anstellung bei der Royal Air Force gekostet haben. Crowhurst war technisch und mathematisch hochbegabt, als Elektroniktüftler der Zeit weit voraus. Er gründete schliesslich seine eigene Elektronikfirma, Electron Utilisation, die aber wirtschaftlich nie vom Fleck kam.

Es mangelte Crowhurst zwar an Geschäftssinn, aber nie an Ideen und Überzeugungskraft, andere für deren Umsetzung einzuspannen. Er soll es denn auch gewesen sein, der die «Sunday Times» motivierte, den ersten Golden-Globe-Preis zu stiften. Und Crowhurst scheint nie daran gezweifelt zu haben, dass er 20 selbst diesen Preis holen könnte. Er liess einen Trimaran bauen, ein flaches Boot mit einem Hauptrumpf und zwei Auslegern: die «Teignmouth Electron», benannt nach dem Küstenort, von dem er starten wollte, und seiner Firma. Als Sponsor gewann er einen Wohnwagenhändler, dem er seine Firma und sein Haus verpfändete.

Doch der Schiffsbau verlief chaotisch, zog sich in die Länge. Als Crowhurst am 31. Oktober 1968, als Letzter und am letzten erlaubten Startdatum, zur Regatta aufbrach – der Preis für die erste Ankunft in England war damit für ihn schon ausser Reichweite –, war das Boot kaum fertig. Crowhursts Stolz, ein selbst entwickeltes System von Sensoren, das ihm die elektronische Kontrolle des ganzen Schiffskörpers erlauben sollte, hatte nicht mehr installiert werden können. Ein von ihm ausgeklügeltes Ballonsystem zum Schutz des Schiffs vor dem Kentern funktionierte nicht. Teile der Ausrüstung blieben auf dem Dock zurück. Die Segel waren falsch montiert. Zudem lag der Skipper in den ersten Tagen seekrank in der Kabine.

Stiller Rückzug

Zwei Wochen nach dem Start musste sich Crowhurst eingestehen, dass sein Boot, das bereits mehrere Lecks hatte, keine Weltumsegelung schaffen würde. Die Perspektive war düster: Weiterfahrt bedeutete den Tod, Ausstieg Bankrott und Elend für seine Frau und seine vier Kinder. Solches schrieb Crowhurst allerdings nur in seinen Notizen. Nach aussen verbreitete er Optimismus. Und nachdem er infolge seines defekten Generators mehrere Wochen ohne Funkkontakt gewesen war, gab er am 20. Dezember 1968 durch, er sei an diesem Tag 170 Meilen gefahren. Die Meldung liess ihn in England sofort als Siegesanwärter erscheinen. Die «Sunday Times» sorgte dafür. Ausser einigen Spezialisten wie Sir Francis Chichester zweifelte niemand an Crowhursts Angaben. In Wirklichkeit lag dessen Tagesschnitt zu dieser Zeit bei 13 Meilen.

Mit dem Melden einer falschen Geschwindigkeit begann Crowhurst ein betrügerisches Spiel, zuerst als Jux, dann mit Methode: das Ausrechnen und Aufzeichnen falscher Positionen. Begünstigt wurde das Spiel einerseits durch die sensationalistische Gier seines Presseagenten, der all seine Meldungen ungeprüft verbreitete, andererseits durch die langen Funkstillen. Solche gab es schon zehn Jahre später, im Satellitenzeitalter, nicht mehr. In den Sechzigerjahren jedoch war die Einsamkeit auf dem Meer, wenn der Funk ausfiel, so total wie heute nur noch im Weltall. Von Januar bis April 1969 gab es keinen Kontakt mit Crowhurst. Danach meldete er ab und zu neue Rekordzeiten auf der Route durch die gefürchteten Roaring Forties, die stürmischen Vierziger-Breitengrade zwischen Südafrika, Australien und Neuseeland. Bis er im Juni 1969, zwei Wochen bevor man in England seine Ankunft erwartete, ganz verstummte.

Am 10. Juli 1969 stiess ein Schiff der britischen Postmarine in der Sargassosee auf die leer dahintreibende «Teignmouth Electron». Vom Skipper fehlte jede Spur. Aber die Logbücher, die gestapelt auf dem Kartentisch lagen, erzählten den Experten die ganze Wahrheit: Crowhurst hatte die Weltumsegelung nur vorgetäuscht. Statt um das Kap der Guten Hoffnung nach Osten zu segeln, war er während fast acht Monaten im Südatlantik herumgefahren, stets ausser Sichtweite der grossen Schiffsrouten. Dass er auch noch an der argentinischen Küste an Land gegangen war, um sein Boot zu reparieren, fand man erst später heraus.

Die fiktive Reise zeichnete Crowhurst im ersten Logbuch auf, mit erstaunlich präzisen und ausführlichen Angaben zu Orten, an denen er nie gewesen war. Im zweiten Logbuch hielt er seine effektive Reise vor der brasilianischen und argentinischen Küste fest. Die beiden Routen kamen im April 1969 wieder zusammen: als die im Rennen verbliebenen Konkurrenten von Westen her das Kap Horn passierten, stieg auch Crowhurst, der nördlich der Falklandinseln gewartet hatte, wieder ein und meldete seinerseits, er habe das Kap umfahren.

Nachdem Knox-Johnston am 18. April 1969 als Erster in England angekommen und Moitessier kurz zuvor ausgestiegen waren, ging es immer noch um den Preis für die schnellste Umsegelung. Im Rennen waren jetzt (offiziell) noch zwei Konkurrenten: Crowhurst und sein vor ihm positionierter englischer Konkurrent und Kollege Nigel Tetley, der ebenfalls in einem Trimaran unterwegs war. Crowhurst hatte sich mittlerweile eine letzte kleine Chance für eine Rückkehr ohne öffentliche Schande zurechtgelegt: keinen Preis zu gewinnen. Falls Tetley gewänne, konnte Crowhurst davon ausgehen, dass seine Logbücher kaum genauer unter die Lupe genommen würden. Die Öffentlichkeit würde sich nur für Tetley, den Sieger, interessieren.

In Teignmouth erwartete man 100'000 Leute, die Crowhurst einen triumphalen Empfang bereiten wollten.



Dann ging aber auch diese Hoffnung dahin. Tetley, dem per Funk mitgeteilt worden war, Crowhurst werde ihn bald einholen, peitschte sein angeschlagenes Boot so durch einen Sturm, dass es auseinander-brach. Tetley konnte per Hubschrauber gerettet werden. Crowhurst war damit der Letzte im Rennen. Bei seiner Rückkehr würde er die ganze Aufmerksamkeit der Medien und der Experten auf sich ziehen. In Teignmouth erwartete man 100'000 Leute, die Crowhurst einen triumphalen Empfang bereiten wollten. Journalisten aus allen Ländern hatten bereits in die lokalen Hotels eingecheckt.

Gewinnen hiess alles verlieren. Der Schock, dass es keine Rückkehr ohne Desaster für ihn und seine Familie geben würde, die acht Monate Isolation und Einsamkeit auf dem Meer und der selbst auferlegte Druck, ständig weiterlügen zu müssen, bewirkten schliesslich einen mentalen Zusammenbruch Crowhursts. Nach einem halluzinatorischen Erlebnis im Juni 1969 liess er das Boot nördlich der Azoren nur noch treiben, blieb unten an seinem Kartentisch sitzen und schrieb. 150 Stunden lang, ohne Unterbruch. Es entstand ein kryptischer Text von 25'000 Worten, durchsetzt mit mathematischen Formeln und poetischen Passagen, geschrieben auf die leeren Blätter und Rückseiten seiner Logbücher.

Der homo technicus Crowhurst, der nur Elektronikhandbücher und Einsteins Relativitätstheorie auf seine Reise mitgenommen hatte, wurde zum Theosophen. Er verklärte die Einsicht, dass der Selbstmord der einzige halbwegs ehrenhafte Ausweg für ihn sein würde, zur persönlichen Offenbarung und schrieb sich in einen Wahn hinein. Einsteins Gedanken mit kabbalistischer Zahlenmystik und eigenen Symbolismen kombinierend, deklarierte Crowhurst die willentliche «Loslösung des Geists vom Körper» zu seiner Mission in «Gottes neuem Spiel»: Nachdem Er aus Affen Menschen gemacht habe, wolle Er nun aus auserwählten Geistmenschen wie Crowhurst Götter machen.

Sein Testament lässt vermuten, «dass Crowhurst, als er ins Wasser stieg, glaubte, er könne darauf gehen».Nicholas Tomalin und Ron Hal, Autoren

Den totalen Verlust des Zeitgefühls, den er erlitten hatte, kompensierte Crowhurst mit obsessiven Kalkulationen zur chronologischen Zeit. Wann er «in das neue Spiel Gottes einsteigen» und sein physisches Dasein beenden müsse, berechnete er nach seiner kosmischen Mathematik auf die Sekunde genau und kündigte die Zeit im Logbuch an: «11 20 40». Um 11 Uhr, 20 Minuten und 40 Sekunden am 1. Juli 1969 beendete er sein Testament und sein Leben. Der Text bricht mitten im Satz ab, zuunterst auf der Seite, mit den Worten: «IT IS THE MERCY / there is no need for harmful» (Es ist die Gnade / es gibt keine Notwendigkeit für schädliche).

Crowhurst glaubte, das Rätsel des Universums gelöst, die «grosse Schönheit der Wahrheit» gefunden zu haben. Diese wollte er der Welt mitteilen. Man sollte nicht glauben, dass er aus Verzweiflung in den Tod gegangen war, sondern aus Überzeugung und Berechnung. Deshalb konnte er die kompromittierenden Logbücher nicht einfach über Bord werfen und seine Reise ganz in ein Mysterium hüllen. Zur Wahrheit gehörte auch die Wahrheit über seine Reise und über seinen Betrug, den er immer «mein Spiel» nannte.

Tragischer Held oder Grössenwahnsinniger?

Wenn man sein Testament gelesen habe, könnte man vermuten, «dass Crowhurst, als er ins Wasser stieg, glaubte, er könne darauf gehen», schreiben die Autoren Nicholas Tomalin und Ron Hall, welche die Story als Erste aufzeichneten. Ihre minutiös recherchierte und spannend wie ein Roman zu lesende Reportage «The Strange Last Voyage of Donald Crowhurst» (1970, 2016 auch auf Deutsch erschienen) gilt als Klassiker der Seglerliteratur, für Sir Francis Chichester als «the sea drama of the century». Das Buch sollte zur faktischen Grundlage und Inspiration einer langen Serie von künstlerischen, literarischen, filmischen und szenischen Bearbeitungen der Geschichte Crowhursts werden, die bis heute nicht abreisst.

Die britische Künstlerin Tacita Dean beschäftigte sich jahrelang mit Crowhurst: 1996 kreierte sie die filmische Werkserie «Disappearance at Sea», drei Jahre später, im Auftrag des National Maritime Museum, das Ausstellungs- und Buchprojekt «Teignmouth Electron». Für sie geht es in der Geschichte «um das menschliche Scheitern, um den Verstand, der es mit dem Meer aufnehmen will, auf dem es keine humane Präsenz und keinen Halt für eine gequälte Seele gibt». Der amerikanische Lyriker Donald Finkel schrieb mit «The Wake of the Electron» (1987) ein langes Prosagedicht, durch das sich ausgewählte poetische Passagen aus Crowhursts Testament ziehen («das Königreich Gottes wird nicht in Quadratmeilen, sondern in Quadratstunden gemessen»). Der Dramatiker Chris Van Strander machte aus der Story das Bühnenstück «Pelican» (1999); die Künstlerin Jessica Chalmers die Multimedia-Performance «Jet Lag» (1998).

In Peter Nichols Buchreportage über das erste Golden-Globe-Rennen, «A Voyage for Madmen» (2002), und im Dokumentarfilm «Deep Water» (2006) von Jerry Rothwell und Louise Osmond wurde das vorhandene dokumentarische Material über Crowhurst aktualisiert und neu aufbereitet. Und nachdem im Lauf der Jahrzehnte mehrere Spielfilmprojekte über Crowhurst – darunter auch eines des Kultregisseurs Nicolas Roeg – nicht zustande gekommen waren, brachte der englische Regisseur James Marsh die Story in diesem Jahr mit den Stars Colin Firth und Rachel Weisz ins Kino, wo das etwas zu seriös geratene Porträt eines Scheiternden jedoch scheiterte. Der Film lief nur kurze Zeit.

Der Weekendsegler Donald Crowhurst ist zum Ancient Mariner der Neuzeit geworden. Es ist ihm ergangen wie dem legendären Kapitän aus Samuel Coleridges Ballade. Dieser wurde, weil er den Albatros tötete, der sein Schiff sicher durch das Polareis geführt hatte, dazu verdammt, ewig seine Geschichte erzählen zu müssen. So kommt auch Crowhurst nie zur Ruhe, er bleibt ein Trauma im britischen Kollektivgedächtnis. Die Seglernation reagierte zunächst gekränkt auf seinen Betrug. Man tat ihn als einen Spassmacher ab, der zu weit gegangen war und ein pathetisches Ende gefunden hatte. Die Story, die wenig glory for England gebracht hatte, wurde verdrängt. Mitleid hatte man mit Crowhursts Familie, die auf Sozialhilfe angewiesen war. Robin Knox-Johnston, der Gewinner des Golden Globe, spendete ihr seinen Preis von 5000 Pfund.

Mit der Zeit änderte sich Crowhursts Bild in der Öffentlichkeit. Er erschien immer mehr als tragischer Held, der in eine fatale Abhängigkeit von Geldgebern und öffentlichen Erwartungen geraten war, aus der es für ihn kein Entrinnen mehr gab. Crowhursts Frau Clare musste mit dem Selbstvorwurf leben, ihren Mann nicht von seinem wahnsinnigen Vorhaben abgebracht zu haben. «Wenn du nicht willst, dass ich gehe, dann gehe ich nicht», sagte er in der Nacht vor der Abreise zu ihr. Sie fragte zurück, ob er dann sein Leben lang unglücklich sein werde. Crowhurst soll darauf nicht geantwortet, sondern nur noch geweint haben.

Die Hülle von Donald Crowhursts Boot «Teignmouth Electron» liegt heute an einem leeren Strand auf der Insel Cayman Brac. Winston McDermot, der letzte Besitzer, bot mit dem umgebauten Trimaran eine Zeit lang Tauchausflüge für Touristen an, gab diese aber bald auf. Er und seine Crew berichteten, es seien auf Deck nachts Schritte zu hören.

