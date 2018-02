Die Jööö-Version der Superbowl

Die Superbowl generiert Jahr für Jahr mehr Fernsehzuschauer, wird Jahr für Jahr mehr diskutiert auf den sozialen Medien. Doch der Final der National Football League ist nicht das einzige TV-Grossereignis an diesem Tag. Am Superbowl-Sonntag läuft nämlich auch die Puppy-Bowl.

In einem Mini-Stadion, das mit Plexiglasscheiben umgeben ist, wird wie bei der grossen Superbowl um Touchdowns gekämpft. Die Spieler? Welpen! 12 bis 21 Wochen alt dürfen sie sein, ihre Aufgabe ist es, die auf dem Spielfeld verteilten Hundespielzeuge in die Endzone zu tragen.

Seit 2005 gibt es die Sendung, die vom Pay-TV-Kanal Animal Planet produziert wird. Die Einschaltquoten steigen stetig, im vergangenen Jahr waren es 2,5 Millionen Zuschauer. Auf den sozialen Medien war die Puppy-Bowl nach der Superbowl das meistdiskutierte Thema. Und auch Sponsoren sind aufgesprungen: An den Wänden des Mini-Stadions prangen Logos von Pedigree bis Subaru.

Fast 50 Menschen für 78 Hunde

Gefilmt wird die gut 120-minütige Show im Oktober. 78 Hunde sind dabei, für ihr Wohl sind fast 50 Menschen besorgt. Neben dem Tierarzt, der die ganze Zeit vor Ort ist, schauen auch Vertreter von Tierschutzorganisationen, dass jeder Spieler nach spätestens 30 Minuten ausgewechselt wird. 250 Spielzeuge liegen für die flauschigen Sportler bereit, 6,8 kg Futter und 2,3 kg Erdnussbutter – die streichen die Kameraleute für die besten Bilder auf die Linse.

Die Hunde stammen alle aus Tierheimen und können adoptiert werden. Am Ende des Spiels wird dann auch noch der MVP ausgezeichnet – der Most Valuable Puppy. Die Terminologie ist nahe beim grossen Vorbild, so gibt es beispielsweise «paws interference» («pass interference») oder «ineligible retriever downfield» («ineligible receiver downfield»).

Schiedsrichter: «Ich habe den besten Job der Welt.»

Der Schiedsrichter ist der einzige Mensch im Stadion. Er ruft nicht nur die Puppy Touchdowns, sondern auch die Strafen aus. Die gibt es beispielsweise fürs Spielen im Wassernapf oder fürs Urinieren aufs Spielfeld. Trotzdem sagt er: «Ich habe den besten Job der Welt.»

Ach ja, eine Halbzeitshow gibt es natürlich auch. Da sitzen Katzenbabys an den Instrumenten. (abb)