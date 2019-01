Die Luxusmarotten der Sportstars

Und schon ist sie wieder gross, die Empörung. Sie grenzt an Hysterie. Ja, Franck Ribéry hat sich im Ton vergriffen. Massiv. Darüber wurde ausführlich berichtet. Franck Ribéry wurde im Internet aber auch angefeindet. Massiv. Darüber wurde weniger berichtet. Wieso die Aufregung? Er ass ein Stück Fleisch. Mit Gold überzogen. Zweifelsohne dekadent, gerade, weil es um Nahrung geht. Dass dieses Steak auf der Menükarte des Dubaier Nobelrestaurants Nusr-Et steht, ist jedoch ebenso wenig die Schuld des französischen Fussballprofis wie die Tatsache, dass nahezu alle grossen Medien übersehen haben, dass die Preise dort in Dirham angeschrieben sind. Aus 1200 Euro werden also plötzlich umgerechnet weniger als 300. Auch wenn der Bayern-Star selbst hätte zahlen müssen (was er gemäss seinem Chef Karl-Heinz Rummenigge nicht musste), wäre das bei einem Jahressalär von 12 Millionen Euro doch kein grosses Problem gewesen – und sein gutes Recht.

Ausserdem ist der 35-Jährige bei weitem nicht der einzige Sportstar, der gern protzt. Nur die Reaktionen fallen je nach Beliebtheitsgrad unterschiedlich aus. So war es im August 2017 kaum der Rede wert, dass Usain Bolt zu seinem 31. Geburtstag in Mykonos eine Party schmiss, die eine Rechnung von über 88’000 Euro zur Folge hatte. Und das, obwohl die Feiergemeinschaft gerade mal zwei Stunden in der Nobelstrandbar Nammos verbrachte. In dieser Zeit hatten die Feiernden aber genug Zeit, ein 1,6 Kilo schweres Steak zu essen (Kostenpunkt 600 Euro) und 70 Flaschen Dom Perignon Rosé 2002 zu trinken. Obwohl, die pro Stück 1100 Euro teuren Getränke wurden allem Anschein nach nicht nur getrunken.

Heftiger fielen die Reaktionen auf Mike Tysons Extravaganz aus. Der frühere Boxweltmeister leistete sich zwei bengalische Tiger als Haustiere. Insbesondere Tierschützer waren wenig begeistert. Mittlerweile ist Tyson seine beiden Katzen wieder los. Er sei reifer geworden, vielleicht sogar erwachsen, sagte er 2012 in einem Interview mit dem «Spiegel».

Diamantenstaub im Mundschutz

Auch dank Tyson sind protzende Boxer mittlerweile business as usual. Floyd Mayweather bewegte sich in Sachen Exzentrik allerdings in eigenen Sphären. Nicht umsonst lautet sein Kampfname «Money». Um dem gerecht zu werden, liess er sich für den «Jahrhundertkampf» gegen Manny Pacquiao einen Mundschutz anfertigen. Mit eingearbeitetem Diamantenstaub. Und 100-Dollar-Noten. Der Gebissabdruck kostete schlappe 25’000 Dollar. Ein Bruchteil seiner Börse aus dem Pacquiao-Fight: 120 Millionen Dollar.