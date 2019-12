Die Sportmomente des Jahrzehnts

Wait... what?!?Schweiz-Argentinien, WM-Achtelfinal,

1. Juli 2014

Hier geht es nicht um den Text. Hier geht es nur um das Bild, geschossen von Reto Oeschger. Es dokumentiert die Verzweiflung der Schweizer Fussballer im WM-Achtelfinal in São Paulo. Blerim Dzemaili hat kurz vor Ende der Verlängerung zuerst den Pfosten getroffen. Und den Abpraller neben das Tor gesetzt. 0:1 statt 1:1 gegen Argentinien. Heimreise statt Penaltyschiessen. (ukä.)

Und dann diese 89. MinuteYB-Luzern, Super League,

28. April 2018

Gefühlt ist YB seit Monaten Meister, in der Winterpause beträgt der Vorsprung 19 Punkte auf Basel. Den ersten Titel nach 32 Jahren aber realisieren die Young Boys angemessen emotional. Wer an diesem Samstag im ausverkauften Stade de Suisse dabei ist, wird die rauschende Partynacht nie mehr vergessen. Goalie Marco Wölfli lenkt beim 2:1 gegen Luzern eine Viertelstunde vor Schluss einen Elfmeter an die Latte. Jean-Pierre Nsame ist der Meisterschütze. Er kommt in der 89.Minute an den Ball, eine kurze Drehung, ein satter Schuss – und YB ist erstmals seit 1986 Meister. (fdr)

Um einen Hauch goldenerTriathlon der olympischen Spiele in London,

4. August 2012

Dass sie im Ziel am Ziel ist, wusste Nicola Spirig. Eine Medaille war ihre Vorgabe für London gewesen. Dass sie aber auch das Höchste erreicht hat, was es an Olympia zu gewinnen gibt – bis da musste Spirig bange Minuten überstehen. Erschöpft lagen Lisa Norden (SWE) und sie im Zielraum, von blossem Auge war die Siegerin nicht zu erkennen gewesen. Der Zielfilm aber zeigt, dass die Schweiz nach Dressurreiterin Christine Stückelberger und Triathletin Brigitte McMahon eine dritte Olympiasiegerin an Sommerspielen hat. Spirig war um einen Hauch goldener. (mos)

One of the closest and greatest triathlon races in history....

Nocola Spirig won #gold by a hair in London 2012. pic.twitter.com/7GlDPr2Edw — Olympic Channel (@olympicchannel) August 20, 2016

Zu Fuss den Gipfel gestürmt12. Etappe der Tour de France,

14. Juli 2016

Auf dem Mont Ventoux bläst der Mistral derart stark, dass das Ziel der 12. Tour-Etappe nach unten versetzt werden muss. Auf dem letzten Kilometer passierts: Ein TV-Motorrad bremst, drei Fahrer prallen auf dieses. Darunter: Titelverteidiger Chris Froome. Der Brite reagiert panisch. Weil sein Velo kaputt ist, das Teamauto aber weit zurück, und die Gegner weiterfahren, läuft er zu Fuss Richtung Ziel. Froome hat Glück: Er wird zeitgleich mit seinen Konkurrenten gewertet – und gewinnt später seine dritte Tour de France. (ebi.)

«Omi, da isch d Dominique»Abfahrt der olympischen Winterspiele in Sotschi,

12. Februar 2014

Eine Karriere zusammengefasst in wenigen Sekunden. Wie Dominique Gisin im Zielraum von Sotschi steht, das Handy am Ohr, die Tränen in den Augen, wie sie stammelt: «Omi, da isch d Dominique» – es sagt alles über ihren Weg. 9-mal ist sie am Knie operiert worden. Kurz vor Olympia 2010 stürzt sie, ein Eingriff am Meniskus ist nötig, sie kehrt zurück, ist in der Abfahrt auf Medaillenkurs, stürzt erneut und sagt: «Ich kann doch nicht immer nur auf den Deckel kriegen.» Vier Jahre später holt sie Olympia-Gold. (rha)

Es ist Freude: Dominique Gisin schreit nach der Goldfahrt ihr Glück in die Welt hinaus. (Bild: (Keystone/Jean-Christophe Bott)

Wenn nur diese Schweden nicht wären!Schweiz-Schweden, Eishockey-WM-Final,

20. Mai 2018

Skandinavien ist ein gutes Terrain für Schweizer Eishockeyaner. Wenn nur diese Schweden nicht wären! Zweimal schnappen sie den Schweizern WM-Gold vor der Nase weg. 2013 in Stockholm verdrehen ihnen im Final die Sedin-Zwillinge beim 1:5 den Kopf. 2018 in Kopenhagen fehlen gar nur Zentimeter: Kevin Fiala verpasst in der Overtime die goldene Chance – hätte er in der 76.Minute ein paar Zentimeter höher geschossen, die Sensation wäre perfekt gewesen. Zuletzt siegen die kühlen Schweden im Penaltyschiessen. (sg.)

Gibts nicht? Gibts nichtTurn-WM in Stuttgart,

13. Oktober 2019

Eine wie sie gab es noch nie. Und kann es kaum je wieder geben. Simone Biles ist Flugwunder, Kraftpaket, Schraubenkünstlerin, und sie lotet die Grenzen der Physik gnadenlos aus. Am Schlusstag der WM in Stuttgart erringt sie ihre 25. WM-Medaille – nie hat jemand mehr gewonnen. In Stuttgart präsentiert sie zudem zwei neue Elemente, darunter einen Doppelsalto mit Doppelschraube am Balken. Das Teil ist so schwierig, dass es der internationale Turnverband absichtlich tief bewertet – weil es keine nachmachen soll. (wie)

Rekordmeister in TrümmernLuzern-GC, Super League,

12. Mai 2019

Das Schicksal wird mit einem Skandal besiegelt. Mit Gewaltausbrüchen – der einst stolze Rekordmeister liegt in Trümmern. Angeführt von einem Rechtsradikalen, erzwingen GC-Fans den Abbruch der Partie in Luzern. Ihr Club liegt zu diesem Zeitpunkt 0:4 zurück, und hat damit sowieso schon alle Hoffnungen verspielt, in der Super League zu bleiben. Die Forfaitniederlage tut schliesslich ihr Übriges – nach 70 Jahren in der höchsten SchweizerFussballligasteigendieGrasshoppers ab. Trainer Uli Forte ist am Boden: «Ein rabenschwarzer Tag.» (wie)

10,95 Sekunden Schweizer GeschichteSchweizer Leichtathletik-Meisterschaft in Zofingen,

13. Juli 2018

Wenig spricht an diesem Freitagnachmittag auf der Zofinger Trinermatte für eine Leistung dieses Ausmasses: Es ist heiss, lähmend heiss, starke internationale Konkurrenz fehlt, und Mujinga Kambundji träumt schon seit Jahren vom optimalen Rennen und Durchbrechen der magischen 11-Sekunden-Marke. Dann aber wird dieser Tag doch zum Tag, der in die Schweizer Sportgeschichte eingeht: die Bernerin sprintet die 100 m in 10,95 – dafür gibt es ein Wort: Weltspitze. Es gelang ihr, weil sie die Hitze liebt und weil Träume zum Verwirklichen da sind. (mos)

Schweizer Sportgeschichte: Kambundjis Rekordlauf von Zofingen. (Video: Youtube/Swiss Sport TV)

0:1, 0:2, 0:3, 0:4, 0:5, 0:6, 0:7 – 1:7Brasilien-Deutschland, WM-Halbfinale,

9. Juli 2014

Brasilien ist an der Heim-WM auf dem Weg zum Titel, schlägt die starken Rivalen Chile und Kolumbien, trifft im Halbfinal auf Deutschland. Neymar, die wichtigste Offensivkraft, aber ist verletzt, und Thiago Silva, der Abwehrchef, fehlt gesperrt. Unter dem gewaltigen Druck, den sechsten WM-Titel zu Hause gewinnen zu müssen, brechen die Brasilianer total zusammen. Die Deutschen führen in Belo Horizonte nach 29 Minuten 5:0, sie könnten gegen den erstarrten Gastgeber locker 10, 12, gar 15 Tore erzielen. Und sie schenken Brasilien in der 90. Minute das Ehrentor. (fdr)

WM-Gastgeber Brasilien wird von Deutschland deklassiert. (Video: Youtube/3-D Fragen)

1666 Tage danachFederer-Nadal, Final des Australian Open,

29. Januar 2017

Es gab Jahre, da verkamen Major-Titel für Roger Federer zur Pflichterfüllung. Doch als er nach sechsmonatiger Pause 2017 in Melbourne antritt, rechnet keiner mit dem 35-Jährigen. Befreit von der Last der Erwartungen und frisch in Körper und Geist setzt er zum Siegeszug an – zuletzt im Final gegen Rafael Nadal. 1666 Tage nach seinem letzten Grand-Slam-Triumph. (sg.)

Als der Sport um einen seiner Grössten bangtMéribel, Frankreich,

29. Dezember 2013

Diese Frage beschäftigt seit sechs Jahren: Wie geht es Michael Schumacher? Es ist nach 11 Uhr an jenem Sonntag. Der Mann, der mit 300 km/h auf Rennstrecken gerast ist, verliert in Méribel auf den Ski das Gleichgewicht und prallt mit dem Kopf auf einen Felsen. Dabei erleidet der siebenfache Formel-1-Weltmeister ein schweres Schädel-Hirn-Trauma, liegt monatelang im Koma. Seither wird er in seinem Zuhause in Gland gepflegt, nach draussen dringen kaum Informationen. Die Frage wird wohl noch lange unbeantwortet bleiben. (rha)

Bangen um ihr Idol: Fans von Michael Schumacher vor dem Spital von Grenoble, wo ihr Held nach seinem Unfall behandelt wird. (Bild: AP Photo/Thibault Camus)

Von der Krise zur DynastieZSC-SCB, Playoff-Viertelfinal, Spiel 1,

3. März 2016

Es gab eine Phase, da war der Frühling nicht des Hockeyberners liebste Jahreszeit: 2014 Playoff verpasst, 2015 ohne Titelchance, 2016 holte sich der SCB erst in Extremis den letzten Playoff-Platz. Doch zum Viertelfinalauftakt in jenem Frühling siegte er bei den ZSC Lions 4:3 nach Penaltys – und dieser Erfolg befeuerte die Metamorphose der Bären. Danach fegten sie über die Gegner hinweg, holten den Titel. Das Erfolgserlebnis verankerte sich in den Köpfen. Elf Spieler des Meisterjahrgangs von 2016 führten den SCB auch 2017 und 2019 zum Titel. (rek)

Täter im Fokus – und hinter GitternProzess im US-Turnskandal,

24. Januar 2018

Mit dem Prozess gegen Larry Nassar erreicht die #MeToo-Bewegung den Sport: Im Zuge der Ermittlungen gegen den einstigen Chefarzt des US-Turnverbands trauen sich immer mehr Sportlerinnen, gegen ihren einstigen Peiniger auszusagen. Nassar hat sich an mindestens 250 Mädchen und Frauen vergangen – im Januar 2018 wird er zu einer Haftstrafe von 40 bis 175 Jahren verurteilt. Auch in anderen Sportarten regt sich zunehmend Widerstand gegen Machtmissbrauch und Übergriffe, zuletzt bei Spielern der NHL. (wie)

Die zentrale Figur im US-Turnskandal: Larry Nassar. (Bild: Cory Morse /The Grand Rapids Press via AP)