Die Welt trauert um US-Superstar Kobe Bryant

Der ehemalige Basketball-Superstar Kobe Bryant ist am Sonntag bei einem Helikopterabsturz in Kalifornien tödlich verunglückt. Zunächst war die Rede von fünf Opfern, später wurde die Zahl auf neun korrigiert.

Zuerst hatte das Newsportal TMZ über den Tod des 41-jährigen ehemaligen Topstars der Los Angeles Lakers berichtet. Die Feuerwehr teilte mit, dass es an Bord keinen Überlebenden gegeben habe. «Unwirklich. Kobe tot mit 41. Gebete gehen an die Familien aller fünf Opfer», schrieb der frühere deutsche NBA-Profi Detlef Schrempf bei Twitter. Unter den Todesopfern befindet sich auch Kobes 13-jährige Tochter Gianna Maria Onore Bryant.

Die Maschine vom Typ Sikorsky S-76 war am Morgen (Ortszeit) in einen Berg gekracht und abgestürzt, wie TMZ berichtet und sich dabei auf Funkaufnahmen bezieht. Zum Zeitpunkt des Unglücks war die Gegend in dickstem Nebel versunken.

Die Maschine sei dann in Flammen aufgegangen, was es den Rettungskräften erschwert habe, zum Unglücksort zu gelangen, berichtete die «Los Angeles Times» unter Berufung auf einen Sprecher. Die Zeitung zitiert weitere Quellen, wonach der Hubschrauber in Orange County gestartet war, dem Wohnort Bryants im Südosten von Los Angeles, Calabasas liegt etwa 30 Kilometer westlich von der Stadt.

«Das sind schreckliche Nachrichten!», twitterte US-Präsident Trump.

Reports are that basketball great Kobe Bryant and three others have been killed in a helicopter crash in California. That is terrible news! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020

Stan Wawrinka teilte auf seinem Instagram-Profil vor seinem Viertelfinal am Australian Open noch ein Bild, das ihn und Bryant zeigt.

US-Musiker Pharrell Williams schreibt, dass die Welt einen «Giganten» verloren habe.

The world lost a giant today

Rest In Peace Kobe Bryant. Also praying for the other passengers that we lost and their families. — Pharrell Williams (@Pharrell) January 26, 2020

Auch US-Rapper wie Lil Wayne, Ice Cube oder Snoop Dog teilen in den sozialen Medien ihre Beileidsbekundungen.

We lost a King. 824 — Lil Wayne WEEZY F (@LilTunechi) January 26, 2020

I can’t believe that my hero and friend is gone too soon. I’m numb. pic.twitter.com/VOZtxqfvJA — Ice Cube (@icecube) January 26, 2020

Währenddessen versammeln sich die Fans am Staples Center, der Arena der Los Angeles Lakers.

A memorial for Kobe Bryant has been started outside the Staples Center.



(via @Chiney321) pic.twitter.com/DMIezZag9L — Yahoo Sports (@YahooSports) January 26, 2020

Beim Spiel zwischen den Denver Nuggets und Houston Rockets mit dem Schweizer Clint Capela im Kader kam es vor Spielbeginn zu einer Schweigeminute.

The Rockets & Nuggets hold a moment of silence for Kobe Bryant. pic.twitter.com/5LV9ddyi42 — NBA TV (@NBATV) January 26, 2020

Auch die Spielergewerkschaft der NBA veröffentlichte ein Statement: «Wir sind fassungslos und am Boden zerstört von der Nachricht des plötzlichen Tods von Kobe Bryant. Wörter können nicht seinen Einfluss auf unsere Spieler, die NBA und das Basketball-Spiel ausdrücken. Das ist ein monumentaler Verlust für die Basketball-Gemeinde und unsere Herzen sind einfach nur gebrochen. Wir schicken Liebe und Gebete an seine Frau Vanessa und die ganze Familie.»

Lange Jahre spielte Bryant zusammen mit Star Shaq O'Neal. «Es gibt keine Worte für den Schmerz, den ich durchmache wegen dieser Tragödie, bei der ich meine Nichte Gigi und meinen Bruder Kobe Bryant verloren habe. Ich liebe dich und werde dich vermissen. Mein Beileid gehen an die Bryant-Familie und die Familien der anderen Passagiere an Bord.»

There’s no words to express the pain Im going through with this tragedy of loosing my neice Gigi & my brother @kobebryant I love u and u will be missed. My condolences goes out to the Bryant family and the families of the other passengers on board. IM SICK RIGHT NOW pic.twitter.com/pigHywq3c1 — SHAQ (@SHAQ) January 26, 2020

Die ehemalige Skirennfahrerin Lindsey Vonn zeigte sich ebenfalls sehr betroffen und veröffentlichte mehrere Postings auf Social Media – darunter auch ein Video, in dem Bryant mit seiner Tochter spielt. «Mein Herz schmerzt», schreibt Vonn dazu.

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton twitterte, dass die Welt einen der grössten Athleten und eine Inspirationsquelle verloren habe.

I’m sad to hear that we lost one of our greats. @kobebryant was one of the greatest athletes and was such an inspiration to so many including myself. I’m deeply saddened for his family and for the people around the world who looked up to him. May he and his daughter rest in peace pic.twitter.com/O4ZWANcGKm — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) January 26, 2020

(erh/dpa)