Die Wut der Saints auf die Schiedsrichter

Die 53. Austragung der Superbowl geht ohne die New Orleans Saints über die Bühne. Die Saints waren in dieser Saison das beste Team der NFL, konnten den NFC-Conference-Final gegen die Los Angeles Rams aber nicht gewinnen, sie verloren 23:26 nach Verlängerung. Eine Frechheit, finden die Saints – aus gutem Grund.

Was war passiert? Kurz vor Ende der regulären Spielzeit, es waren noch 1:45 Minuten zu spielen, die Saints befanden sich kurz vor der Endzone, es stand 20:20. Hätten die Saints einen Touchdown erzielt, hätten die Rams innerhalb von knapp eineinhalb Minuten ebenfalls mit einem TD reagieren müssen, um in die Overtime zu kommen. Aber die Saints hatten nicht mit den Schiedsrichtern gerechnet.

Diese liessen bei einem dritten Versuch und 10 Yards ein Foul von Rams-Cornerback Nickell Robey-Coleman ungestraft. Dieser hatte den Saints-Widereceiver Tommylee Lewis gecheckt, bevor dieser an den Ball gekommen war, Pass Interference wäre das richtige Verdikt gewesen. Doch die Unparteiischen reagierten nicht. So bekamen die Saints keine weiteren vier Downs, mussten sich mit einem Fieldgoal begnügen, das die Rams nur 86 Sekunden später ausgleichen konnten. Es kam zur Verlängerung, die L.A. für sich entschied, die Saints waren raus. Die Rams treffen im NFL-Final in Atlanta am 3. Februar auf die New England Patriots.

Aufschrei allenthalben

«Wir haben eine Chance verpasst, in die Superbowl einzuziehen, wegen eines solchen Entscheides ... das ist einfach enttäuschend», sagte Saints-Coach Sean Payton nach dem Spiel. Er hatte sich nach dem Fehlentscheid telefonisch bei der Liga gemeldet und eine Erklärung gefordert. «Sie sagten, die beiden Spieler seien zum gleichen Zeitpunkt am Ball gewesen», so Payton, und er fügte an:«Es ist hart, auf diese Weise das Spiel zu verlieren. Es zeigt, dass wir mehr Wiederholungen brauchen.»

"We lose a chance to go to the Super Bowl with a call like that... it's just disappointing."@Saints coach Sean Payton to @ErinAndrews after a heartbreaking NFC Championship loss pic.twitter.com/BMll95RR8G — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) 21. Januar 2019

An der offiziellen Pressekonferenz wusste Payton mehr: Die Schiedsrichter hatten ihren Fehler zugegeben. Am Scheitern der Saints änderte das aber nichts.

Payton says he was told on the phone that it was a blown call — Kimberley A. Martin (@ByKimberleyA) 20. Januar 2019

Sean Payton tells reporters that he just got off phone with league office, which admitted refs "blew the call." Said it was not only pass interference, it was also helmet-to-helmet. Yikes.

(Full disclosure: I'm watching on @nflnetwork.) — Kimberly Jones (@KimJonesSports) 20. Januar 2019

Auch die Sportberichterstatter und Fans konnten es kaum fassen. John Podhoretz von der «New York Post» meinte, es sei der schlechteste Entscheid in der Sporthistorie:

That is seriously the worst call in sports history — John Podhoretz (@jpodhoretz) 20. Januar 2019

Die Saints-Fans waren ausser sich:

(hua)