Die durchzechte Nacht des nackten Weltmeisters

Mark Williams ist 43 Jahre alt, löst seine Versprechen ein, zeigt sich in der Öffentlichkeit nackt – und kann richtig Party machen. Der Waliser, der am Montag zum dritten Mal Snooker-Weltmeister geworden war, bewies ein weiteres Mal seinen Humor: Er dokumentierte seine Partynacht auf Twitter.

«The Welsh Potting Machine» kündigte an, dass er die ganze Nacht durchfeiern werde. Auf dem ersten Foto, das Williams um 0.25 Uhr postete, konnte er seinen Triumph noch immer nicht fassen.

UN FUCKING BELIVABLE ???????? pic.twitter.com/MgFouKBHIE — MARK WILLIAMS M.B.E (@markwil147) 7. Mai 2018

Weniger als 20 Minuten später fragte er sarkastisch, ob man die Replika des Siegerpokals nicht noch kleiner machen könne.

Could yo make the replicar a bit smaller ???? ???????????? pic.twitter.com/HNDzxppHMH — MARK WILLIAMS M.B.E (@markwil147) 7. Mai 2018

Eine Minute später folgt dieser Tweet, der hier nicht übersetzt wird:

I got to say , I got some BALLS — MARK WILLIAMS M.B.E (@markwil147) 7. Mai 2018

Um 3.06 Uhr erinnert sich Williams daran, dass er ja bereits dreimal Weltmeister geworden ist.

???????????? — MARK WILLIAMS M.B.E (@markwil147) 8. Mai 2018

Brummt ihm um 3.47 Uhr wohl der Kopf? Ein Fan fragt ihn daraufhin, ob er denn bereits einen Kebab gegessen habe, worauf der Snooker-Profi verneint.

BUZZING — MARK WILLIAMS M.B.E (@markwil147) 8. Mai 2018

«Bis diese Sonne aufgeht, höre ich nicht mit dem Trinken auf», verkündet er um 4.05 Uhr.

Until that sun comes up I ain’t stopping drinking xxxx it ???????????????????????????????????????????????????????????????????? — MARK WILLIAMS M.B.E (@markwil147) 8. Mai 2018

Er habe noch nie einen seiner Siege gefeiert, aber diesen «Bastard» schon – zusammen mit seinen Freunden.

I never celebrated any of my wins EVER , but this bastard I am , un real to see all my mates enjoying the occasion and having a laugh , only @matthew230784 and big Viv missing . #Amidreamingorwhat — MARK WILLIAMS M.B.E (@markwil147) 8. Mai 2018

Auch um 5 Uhr morgens hat er noch nicht genug, «ich wärme mich erst auf».

5 am and there ain’t not sight of slowing up , in fact I’m just warming up ???????????????????????????? — MARK WILLIAMS M.B.E (@markwil147) 8. Mai 2018

50 Minuten später ist er noch immer nicht müde.

544 and still going strong , told u I was gunna enjoy this one — MARK WILLIAMS M.B.E (@markwil147) 8. Mai 2018

Erneut hält der 43-Jährige Wort: «Ich habe gesagt, die Sonne muss aufgehen. Ich mache immer noch weiter.»

I said the sun will have to come up , Still going ???????????????????? pic.twitter.com/R63IvutZiy — MARK WILLIAMS M.B.E (@markwil147) 8. Mai 2018

Irgendwann schafft er es doch noch ins Bett. Als er nach kurzem Schlaf aufwacht, liegt da ein anderer Typ neben ihm: Der Snooker-Kollege Lee Walker. Aber auch das ist Williams egal.

The morning after, not really sure how I’m in bed with @leewalker147 but who cares ???????????? pic.twitter.com/Wt90s80WNO — MARK WILLIAMS M.B.E (@markwil147) 8. Mai 2018

Das nächste Foto folgt aus der Perspektive des Weltmeisters:

Lovely tv in my room pic.twitter.com/Ght0Ubgqvz — MARK WILLIAMS M.B.E (@markwil147) 8. Mai 2018

Wie nicht anders zu erwarten, meldet sich auch der Kater. Williams formuliert es so: «Oh mein Gott, ich fühle mich scheisse.»

Omg I feel like shit ????. #hungover — MARK WILLIAMS M.B.E (@markwil147) 8. Mai 2018

Hier noch die Zusammenfassung der letzten beiden Tage des Weltmeisters:

???? 3am kebab the night before the Final



???? Eating a bag of Minstrels during the Final



???? Casually potting balls with his eyes closed



???? New Snooker World Champion



???? Naked at his press conference



???? Celebrated with an all-nighter



???? The People’s Champion - @MarkWil147 ???? pic.twitter.com/qektdjP32x — SPORF (@Sporf) 8. Mai 2018

Einen Tag später findet Williams noch ein Video zu seinen Feierlichkeiten:

