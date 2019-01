Ein Fehlentscheid, der die USA beschäftigt

Welchen Schaden Bill Vinovich anrichtete, wurde ihm schnell bewusst. Nur war es da schon zu spät. Der erfahrene Schiedsrichter hatte sich monumental geirrt und ein Foul übersehen, das nach allen Regeln eines war.

Es liefen die letzten gut hundert Sekunden im Playoffhalbfinal der National Football League (NFL). 20:20 lautete der Spielstand im Duell zwischen den New Orleans Saints und den Los Angeles Rams. Im Stadion war es ohrenbetäubend laut und die Atmosphäre aufgeheizt.

Als dann dieses Foul von Los-Angeles-Verteidiger Nickell Robey-Coleman in Zeitlupe auf dem grossen Videowürfel gezeigt wurde, der am Dach des Louisiana Superdome angebracht ist, da gellten Schreie der Entrüstung durch das imposante Stadion. Die Fans gerieten ausser sich, sie buhten und pfiffen noch lauter als zuvor, und an der Seitenlinie schnappte Sean Payton nach Luft. Der Saints-Trainer, hochrot im Kopf, konnte es nicht fassen.

Es war tatsächlich schwer zu glauben, wie Vinovich, mit 14 Saisons als NFL-Schiedsrichter einer der erfahrensten seines Fachs, und seine sechsköpfige Crew diese Aktion derart falsch beurteilen konnten.

Saints-Spielmacher Drew Brees warf einen Pass auf Lewis an den Rand der Endzone, der Touchdown war zum Greifen nah – und so wohl auch die Vorentscheidung in diesem engen Spiel. Doch bevor Lewis den Ball fangen konnte, wurde er von Robey-Coleman gerammt. Ein Regelverstoss, denn ein Passempfänger darf nicht getackelt werden, solange der Ball in der Luft ist. Ausserdem benutzte der Verteidiger seinen Helm zum Tackling; auch das ist verboten.

Das nächste Drama

Die Schiedsrichter aber ahndeten keines der Vergehen, den Saints blieb so statt des Touchdowns der Versuch eines Feldtores. Sie gingen damit 23:20 in Führung, im Gegenzug glichen aber die Gäste Los Angeles aus – und in der Verlängerung gewannen diese dank drei weiteren Punkten. Mit dem 26:23 ziehen sie zum dritten Mal in die Superbowl ein – Sieg 2000, Niederlage 2002. Gegner am 3. Februar in Atlanta ist New England.

Für die Saints dagegen endete der Traum der zweiten ­Superbowl-Teilnahme erneut auf dramatische Weise – wie schon vor einem Jahr in allerletzter Sekunde des Viertelfinals.

Deren Trainer Payton suchte unmittelbar nach Spielschluss nach Erklärungen und rief noch vor der Pressekonferenz im NFL-Hauptquartier an. «Da haben sie bestätigt, dass die Schiedsrichter falschlagen. Sie haben es verbockt, und es war spielentscheidend. Das ist schwer zu verdauen», sagte er. Vinovich gab an, die Szene nicht gesehen zu haben, doch TV-Standbilder zeigen, dass er zumindest in Richtung der Aktion schaute. Und dann sah er gewiss die Zeitlupe auf dem Videowürfel.

"We lose a chance to go to the Super Bowl with a call like that... it's just disappointing."@Saints coach Sean Payton to @ErinAndrews after a heartbreaking NFC Championship loss pic.twitter.com/BMll95RR8G — FOX Sports: NFL 21. Januar 2019

Seit 1986 existiert in der NFL der Videobeweis. Eingeführt wurde er auf Druck der Clubs. «Es kann nicht sein, dass ein Playoffspiel durch einen Fehlentscheid beeinflusst wird», wird Art Modell zitiert, damals Besitzer der Cleveland Browns. 1999 kam die «Coaches Challenge» dazu, seither haben die Cheftrainer zwei Gelegenheiten, einen Schiedsrichterentscheid anzufechten. Hierzu werfen sie eine rote Flagge aufs Feld – analog zu den gelben Flaggen, mit denen die Schiedsrichter einen Regelverstoss anzeigen. Automatisch überprüft wird zudem jedes Scoring. Die Prozedur zieht lange Pausen nach sich.

Die Diskussionen bleiben

Der skandalöse Nicht-Pfiff von New Orleans zeigt allerdings: Kontroverse Entscheidungen konnten nicht verhindert werden. Auch in der komplett ausgeleuchteten NFL kommt es fast an jedem Wochenende zu umstrittenen Aktionen, die sich beide Fanlager zurechtlegen können, wie es ihnen beliebt.

Das liegt daran, dass die NFL die Tatsachenentscheidung nicht in die Hände der Videoschiedsrichter legt. Überprüft werden nur überprüfbare Vorgänge. Die Position des Balles oder Anzahl Spieler auf dem Feld. Nicht aber die Härte von Tackles oder das Mass an Kontakt mit dem Gegenspieler. Dies bleibt Auslegungssache. Und die häufigste Ursache aller Diskussionen ist die sogenannte «pass interference» – das Stören eines Empfängers vor dem Fangen des Balles. Wie im Fall Lewis vs. Robey-Coleman.

«Mir ist klar, dass es schnell geht. Der Job für die Schiedsrichter ist hart», sagte Sean Payton, als er in der analytischen Phase seines Furors angelangt war. «Aber es geht um so viel. Vielleicht müssten wir die Replay-Möglichkeiten erhöhen.» (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)