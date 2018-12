Erinnern Sie sich an die Sporthighlights des Jahres?

Wir beginnen im Januar, schliesslich geht es der Reihe nach. Also: Was passierte am 13. Januar 2018?

Gleicher Tag, andere Sportart. Am 13. Januar geschah noch anderes. Aber was?

Wir bleiben im Winter, im Februar fanden ja die olmpyischen Spiele in Pyeongchang statt. Da gab es einige Schweizer Medaillen zu bejubeln. Welche am 16. Februar?

Und wer schrieb am 21. Februar Schweizer Sportgeschichte?

Welcher Schweizer Sportmoment passierte am 14. März 2018?

Nur zwei Wochen später wieder ein Schweizer Highlight, was passierte am 28. Januar 2018?

Am 8. April feierte ein Schweizer bei einem der bekanntesten Radrennen einen Achtungserfolg. Wer?

Am 20. Mai 2018 schrieb die Eishockey-Nationalmannschaft der Schweiz Sporgeschichte. Wie?

Der Frühling ist stest die Jahreszeit der Titel. Wer feiert seinen am 28. April?

Auch am 22. Juni 2018 vertritt eine Schweizer Mannschaft das Land an einer WM, diesmal an jener im Fussball . Was geschieht an diesem 22. Juni?

Am 3. Juli dann scheiterte die Schweiz an der WM, sie verliert 1:0 gegen Schweden. Nur wie?

Wer sorgte am 10. August 2018 an der Leichtathletik-EM in Berlin für einen Glanzpunkt?

Edelmetall gab es auch im September. Für wen genau am 8. des Monats?

Am 11. September 2018 wird ein Wechsel bekanntgegeben, der träumen lässt. Welcher?

Rekord! Welcher Schweizer Leichtathlet oder Leichtathletin lief einen am 14. Oktober?

Was passierte am 13. Oktober 2018?

Welcher Schweizer Sportmoment wird am 28. Oktober 2018 geschrieben?

Am 18. November holt die Schweizer Nationalmannschaft einen hohen Sieg. Wer schiesst beim 5:2 gegen Belgien die Tore?

Das ist jetzt noch nicht so lange her und sollte zum Abschluss also Formsache sein. Was geschah am 22. Dezember 2018?