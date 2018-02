Ersatz-Quarterback führt die Eagles zum ersten Titel

Der Underdog setzte sich in Minneapolis im 52. Final der National Football League (NFL) mit 41:33 gegen Titelverteidiger New England durch. Für die Eagles war es der erste Triumph bei der dritten Super-Bowl-Teilnahme nach 1981 und 2005.

Tom Brady, der 40-jährige Quarterback-Superstar der Patriots, verpasste damit den historischen sechsten Gewinn der Vince-Lombardi-Trophäe. Dies wäre die alleinige Rekordmarke für gewonnene Super-Bowls eines Spielers gewesen.

The Philadelphia #Eagles are Super Bowl Champions. #FlyEaglesFly pic.twitter.com/KyzzEiEgHz

Hail-Mary-Wurf: Star-Quarterback Tom Bradys Pass findet in den letzten Sekunden des Spiels keinen Empfänger. (Quelle: Twitter/@NFL)

Die Entscheidung fiel gut zwei Minuten vor dem Ende, als Brady unter dem Druck der Eagles-Abwehr den Ball verlor. Defensive-End Brandon Graham zeichnete für den Ballverlust verantwortlich.

Backup Quarterback

Held der Eagles war Quarterback Nick Foles, der zum wertvollsten Spieler der 52. Super Bowl (MVP) gewählt wurde. Der 29-jährige Ersatzmann als Spielmacher übertraf auch im Final alle Erwartungen, warf drei Touchdown-Pässe und fing dabei als erster Quarterback der Super-Bowl-Geschichte auch einen Touchdown selbst.

Damit konnten sich die Eagles im dritten Anlauf das erste Mal die begehrten Ringe für die Sieger sichern. 2005 hatten sich noch die Patriots mit 24:21 gegen Philadelphia durchgesetzt. Die Entscheidung fiel gut zwei Minuten vor dem Ende, als Brady unter dem Druck der Eagles-Defensive den Ball verlor. Beide Teams stellten einen Offensivrekord für gemeinsam erzielte Yards in der Super Bowl auf.

WHAT A GAME!



FINAL: The @Eagles just won the @SuperBowl! #SBLII #FlyEaglesFly pic.twitter.com/eHVImTtYVk