Sportlich gesehen war es nicht wirklich der Abend des Alex Wilson. In einem ohnehin schon langsamen Rennen war der Basler der Langsamste, in 10,40 Sekunden lief er über die Ziellinie, bei seinem Schweizer Rekord war Wilson 32 Hundertstel schneller. So schnell wie Justin Gatlin am Donnerstagabend. Immerhin gehörte Wilson das Publikum, selten wurde es so laut wie bei seiner Ankündigung, sein Name wurde vor dem Start skandiert.

Für die Frohnatur Wilson ist die schwache Leistung dann auch kein Grund, den Kopf hängen zu lassen. Bei Weltklasse Zürich gehe es nicht um viel, sagt er nach dem Lauf, bei der WM, da zähle es. Oder wie Wilson es ausdrückt: «Erst an der WM gibt es den Kuchen, hier gibt es noch keinen Kuchen.» Die WM findet vom 27. September bis am 6. Oktober in Doha statt. Den Final über 100 Meter gibt es gleich am zweiten Abend.

