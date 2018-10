Gefürchtet für die Eskapaden, geliebt für das Kämpferherz

Graciano Rocchigiani verkörperte mit 54 Jahren das blühende ­Leben. Noch vor wenigen Tagen trat der einstige Boxweltmeister als der allseits geachtete – und gefürchtete – Boxexperte auf. Mit rauchiger Stimme und gegelten grauen Haarstoppeln sagte er ­offen und ehrlich und kurz und knackig, mitunter sarkastisch, was Sache ist und was ein klares Fehlurteil.

Doch Rocky, wie sie diesen raubeinigen Haudegen, diese extrovertierte Berliner Schnauze nannten, war auch sich selbst gegenüber schonungslos ehrlich. «Klar, ich bin der schlimme Finger», hat er einmal im «Stern» über sich und sein wildes Leben geurteilt.

Warum diese Zeilen in der Vergangenheit geschrieben sind? Rocky ist tot, er wurde als Fussgänger am späten Montagabend auf Sizilien von einem Auto überfahren. In der Heimat seines Vaters Zanubio hinterlässt Rocky seine Freundin und die zwei ­gemeinsamen Kleinkinder. Beerdigt werden soll er in Berlin.

Wessi vs. Ossi – «Sie werden dich bescheissen»

Seine legendären Schlachten im Ring haben sich im Gedächtnis jedes Boxfans jener Zeit eingeprägt. Die WM-Duelle in den Achtziger- und Neunzigerjahren mit Henry Maske und Dariusz «Tiger» Michalczewski oder der EM-Kampf vor 27 Jahren gegen Alex Blanchard waren Spektakel pur. In der zweiten Runde war das rechte Auge komplett zugeschwollen. Einäugig kämpfte ­Rocky weiter und besiegte den Holländer in der 9. Runde tatsächlich noch durch K. o. Sein Kämpferherz, sein kaum zu brechender Wille machten dem Film-Rocky alias Sylvester Stallone alle Ehre.

«Graciano, sie werden dich bescheissen, glaube es mir», brüllte seine Frau Christine nach dem Schlussgong des Kampfes gegen Henry Maske in den Ring, und tatsächlich war der Punktsieg von «Wessi» Maske gegen «Ossi» Rocchigiani 1995 in Dortmund ein Fehlurteil. Das sah selbst Maske so. Und er forderte seinen Promoter Wilfried Sauerland auf, sofort einen Rückkampf zu arrangieren. Den verlor dann Rocky unstrittig nach Punkten.

Den «Tiger» bis zur Disqualifikation verprügelt

Unrecht widerfuhr ihm auch im ersten Kampf gegen den Michalczewski 1996. Sieben Wochen hatte sich Rocchigiani im legendären «Kronk Gym» von Emanuel Steward in Detroit darauf vorbereitet. Und seine exzellente Form bekam Michalczewski daraufhin in Hamburg fürchterlich zu spüren. Der «Tiger» wurde von einer Linken des Rechtsauslegers hart getroffen. Als jedoch der Ringrichter Rocchigiani wegen Nachschlagens ermahnte, taumelte Michalczewski auf einmal durch den Ring, mimte den schwer Getroffenen und war nicht willens, sich nochmals zum Kampf zu stellen. Wohl wissend: Der Ringrichter hatte keine andere Wahl, als den komplett überlegenen Rocky zu disqualifizieren.

Oft genug geriet «Grace», wie ihn sein Bruder Ralf, ebenfalls Boxweltmeister, nannte, mit dem Gesetz in Konflikt. Er war berüchtigt für seine Eskapaden, erfuhr aber auch dabei die Ungerechtigkeit des Lebens. Mehrfach wurde Rocchigiani zu Haftstrafen verurteilt, er war betrunken Auto gefahren, hatte gekokst oder einen Taxifahrer verprügelt, und dann waren die Zeitungen jeweils voll mit negativen Schlagzeilen über ihn. Als er in einem Fall aber wegen erwiesener Unschuld freikam, «war ick nur noch ne Kurzmeldung wert», beschwerte er sich. Er verdiente mit dem Boxsport Millionen, bezog schliesslich aber Hartz IV. Henry Maske, der Gegner von einst, unterstützte ihn finanziell.

«Viel Spass, viel Ärger, viel Scheisse»

Wenn sich Rocchigiani in einem Zeitungsartikel ungerecht behandelt fühlte, konnte er dem Journalisten Prügel androhen. Sich dann aber auch wieder mit ihm versöhnen. Rocchigiani war ein herzensguter Mensch. Und Ehrlichkeit als Lebensmotto zu pflegen, ist ja keine Charakterschwäche. «Das war mein Leben. Ich habe viel Spass gehabt, aber auch viel Ärger. Klar, ich habe viel Scheisse gebaut. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich für irgendetwas schämen muss», sagte er einmal dem Berliner TV-Sender rbb. Rocky, der echte aus dem Leben, ist Legende. (Tages-Anzeiger)