Gipfelsturm bis in Mandelas Arme

Wenn wir die Augen schliessen und uns die Giganten der Abenteuerwelt vorstellen, sehen diese Koryphäen fast immer gleich aus: männlich, weisshäutig, bärtig. Frauen kamen in diesem Biotop lange keine vor. Mittlerweile aber haben sie sich einen festen Platz erobert. Sehr durchlässig ist diese besondere Welt ­allerdings noch immer nicht, wie die ­Lebensgeschichte von Sibusiso Vilane offenbart. Denn sobald sich der Südafrikaner in seine Abenteuer schickt, fällt er auf. Vilane ist dunkelhäutig und damit steter Aussenseiter.

Das war auch in den vergangenen Wochen so. Vilane versuchte, zum dritten Mal den höchsten Berg der Welt zu bezwingen – den Mount Everest (8848 m). Zweimal hatte er das Dach der Welt schon erklommen und sich in der rekordvernarrten Bergsteigergemeinde einen Namen gemacht: als erster schwarzer Everest-Besteiger. Rund 5000 Personen haben seit der Erstbesteigung vor 65 Jahren hoch- und wieder runtergefunden. Vilane ist bis heute der einzige dunkelhäutige Mann. Hinzu kam später mit Sophia Danenberg eine Frau mit japanisch-afroamerikanischen Wurzeln.

Wenig deutete in der Kindheit von Vilane darauf hin, dass er einst als Vorbild im Extremsport für heranwachsende Generationen dienen könnte. Vilane, 1970 geboren, wuchs in einer Familie auf, die täglich ums Überleben kämpfte. Die ersten Schuhe bekam er mit 10, eine Schule besuchte er für kurze Zeit ab 11, ehe er als Hirte zusätzliches Geld für die Familie einbringen musste. In dieser Welt galt das Besteigen von Bergen als unverständlicher Luxus – sofern man überhaupt wusste, dass Menschen zum Spass oder gar als Beruf über Schnee und Gestein kletterten.

Die Hilfe des Engländers

Vilane profitierte als Teenager von der Unterstützung eines kanadischen Ehepaars, das ihm eine höhere Schulbildung ermöglichte und damit indirekt die Arbeit als Ranger in Swasiland, wohin er als Kleinkind mit der Familie gezügelt war. Doch wie kommt einer, der Leoparden, Zebras oder Löwen beobachtet, auf den Everest? Indem er zum Beispiel wie Vilane einen einflussreichen Engländer kennen lernt und ihn im Nationalpark, wo er arbeitet, auf Wanderungen mitnimmt. Als dem Besucher einmal der Wanderstock in eine Schlucht fällt, klettert er der Gehhilfe nach – und der väterliche Freund meint: «Du kletterst so behände, du solltest einmal auf den Everest. Schliesslich war noch nie ein Afrikaner oben.» Von 1996 handelt diese Episode. Obschon Vilane noch nie vom Everest gehört hatte, antwortete er mit «ja», als ihn sein Begleiter fragte, ob er sich eine Besteigung zutrauen würde, wenn er das notwendige Geld besässe.

Also liess der Engländer seine Kontakte spielen und fand heraus, dass die Briten 2003 eine Everest-Expedition planten (50 Jahre nach der Erstbesteigung). Er konnte den Teamleader überzeugen, diesen Nobody aufzunehmen – sofern der Bergunbefleckte davor ­mehrere 6000er erfolgreich besteigen würde. Vilane bestand den Test. Fit war er ohnehin, und weil der Everest als relativ leicht zu besteigen gilt, zumindest was die technischen Aspekte betrifft, spielte seine Unerfahrenheit eine untergeordnete Rolle.

Im Mai 2003 liess er sich mit der südafrikanischen Flagge auf dem Gipfel ablichten. Der legendäre Freiheitskämpfer des Landes, Nelson Mandela, empfing ihn nach der Heimkehr und nannte ihn eine Hoffnung für die südafrikanische Jugend. Vilanes Leben zeige, dass mit Glück und Beharrlichkeit selbst ein Aussenseiter aus Afrika in einer scheinbar fernen Welt heimisch werden könne.

Wobei Vilane bis heute zu spüren ­bekommt, dass er als anders gilt. Immer wieder wird er von anderen Bergsteigern wegen seiner Hautfarbe diskriminiert. Und seine Frau musste nach ­seinem plötzlichen Bekanntwerden in Südafrika gar aus dem Haus fliehen, weil Nachbarn es zu zerstören begannen. Sie neideten dem Emporkömmling den Erfolg. Davon aber hat sich der Vater von vier Kindern nicht beirren lassen. Neben dem Everest mühte er sich auch an die beiden Pole, bestieg andere hohe Berge und lebt mittlerweile als Abenteurer, Vortragsredner und Tourenleiter. Dass er eloquent ist, charmant und witzig, hilft ihm dabei natürlich.

Der fast fatale Everest-Besuch

Seine Kindheit prägt ihn bis heute. Zwar ist Vilane der Armut entkommen, aber er weiss sehr wohl, wie unrepräsentativ er in der segregierten Welt Südafrikas noch immer ist. Seinen zweiten Everest-Aufstieg 2005, diesmal von tibetischer Seite, verband er mit einer Charity-­Aktion. Er sammelte Geld für unterprivilegierte südafrikanische ­Kinder und konnte dank des Projekts ausreichend Geld für sein Vorhaben ­generieren.

Am Everest zählten diese Hintergründe nicht mehr. Im Abstieg schwanden seine Kräfte, zudem verfügte er über kein Wasser und keinen Sauerstoff mehr. Die Kollegen liessen ihn auf 8300 Metern zurück. Weil er zu wenig Geld besass, um die Hilfe eines vorbeigehenden Sherpas bezahlen zu können, schien er für immer im Schnee zu bleiben. Auf allen Vieren aber kroch er weiter, rutschte auf dem Gesäss hinunter und wurde schliesslich gerettet. Dass er diesen Mai darum wieder hoch auf den Everest wollte, erstaunte ihn selber ein wenig. Hatte er davor beide Male Sauerstoff ­benutzt, wollte er nun ohne diese Hilfe hoch. Circa drei Prozent aller Everest-Bezwinger schaffen das.

Auf 8000 Metern und unter ständigem Husten brach er sein Vorhaben ab. In einem Handyfilmchen ist Vilane zu sehen, wie er kaum einen Satz herausbringt, weil ihn eine Hustattacke nach der anderen plagt. Hoch wäre er zwar gekommen, sagt er im Video, aber niemals wieder runter. Also kehrte er um.

