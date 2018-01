«Ich habe den Kampf in mir»

Die Formel dieses Milliardengeschäfts ist einfach: Man nehme einen achteckigen Käfig und lasse darin zwei Kämpfer aufeinander los. Erlaubt ist dabei fast alles. Das Ganze nennt sich Mixed Martial Arts (MMA) und ist eine Kombination aus allen Kampfstilen. Boxen, Treten, Ringen, Würgen: Gekämpft wird auf den Beinen und am Boden. MMA ist hart, brutal, blutig – und lukrativ. In der Ultimate Fighting Championship (UFC), der grössten MMA-Organisation, werden ­jedes Jahr Unsummen umgesetzt; die Rechte an der UFC wechselten 2016 für 4 Milliarden Dollar den Besitzer.

Einer, der sich dem Kampf im Oktagon stellt, ist Volkan Oezdemir. Auf­gewachsen in Freiburg, hat der ­Schweizer einen steilen Aufstieg hinter sich: Innerhalb eines Jahres wurde er vom Niemand zum Titelanwärter. In der Nacht auf Sonntag (MEZ) kämpft er in Boston gegen den Amerikaner Daniel Cormier um den Weltmeistertitel im Halbschwergewicht.

Sie sagen von sich, Sie hätten den «will to kill» ...

Ich bin mehr als nur ein Athlet, mehr als ein Kämpfer. Ich bin ein Krieger. Einige Kämpfer im Spiel sind Athleten, ich hingegen habe den Kampf in mir.

Was heisst das?

Ein Kampf kann super schwierig werden. Am Ende kommt es darauf an, wer im Kopf länger dabei ist, wer im Kopf stärker ist. Ich bin bereit, das zu tun, was es braucht, um zu gewinnen. Wenn es sein muss, kann ich gewalttätig sein, um mein Ziel zu erreichen.

Sie haben den Übernamen «No Time», weil Sie den schnellen K. o. suchen – und ihn in den letzten Kämpfen auch fanden. Was, wenn es diesmal über die gesamten fünf Runden geht?

Ich hatte auch Kämpfe, die nicht mit einem Knock-out endeten. Ich bin auch für einen Kampf über die ganze Distanz bereit. Es geht darum, wozu du im Training in der Lage bist. Viele Leute sagen mir, dass nicht alle Rivalen gewillt seien, sich in den Trainings schwierigen Situationen auszusetzen. Ich hingegen begebe mich bewusst in unkomfortable Situationen, um sie zu überwinden, um meine Grenzen zu pushen und vor allem, um mental stärker zu werden.

Video: Höhepunkte aus Oezdemirs Kämpfen 2017

Da bleibt kein Platz für Angst: Volkan Oezdemir im Element. Quelle: Youtube/UfcClubHD

Im Oktagon kann alles geschehen. Brauchte es Überwindung, als Sie das erste Mal in den Käfig stiegen?

Mein erster MMA-Kampf war im Ring. Ob Käfig oder Ring ändert nicht viel. Mit 19 ging ich nach Holland, um mich mit den besten Kickboxern der Welt zu messen. Die Holländer sind bekannt als verrückte Typen – dafür, dass sie eher zu hart trainieren und zu weit gehen. Es kann dich also auch im Training jederzeit richtig übel treffen. Darum war der erste Kampf nicht wirklich etwas Neues.

Kennen Sie Ängste vor dem Kampf?

Nein. Ich trainiere, ich bereite mich vor, um in einem Kampf alles auf den Tisch zu legen. Darum geht es: was du auf den Tisch legst und was dein Gegner. Es ist ein Game, ein Match, ein Schachspiel. Wer wird sich selber in die bessere Position bringen? In eine Position, in der er für den anderen unerreichbar ist? Da bleibt kein Platz für Angst.

Was fühlen Sie während des Kampfs?

Ich bin dauernd am Analysieren, was passiert und was passiert ist. Weshalb habe ich den Punch nicht gelandet? Weshalb wurde ich getroffen? Es geht darum, während des Kampfs smart zu sein, jede Bewegung zu analysieren, jede Aktion – und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen.

«Du gehst zu Boden, fühlst dich schwindlig, siehst nicht mehr klar. Ich wollte weiterkämpfen, doch alle sagten mir, ich solle aufhören.»

Fühlen Sie Schmerz?

Nicht wirklich. Es ist vergleichbar mit einem stark gedämpften Schall. Ich spüre die Schläge, ich spüre, dass ich getroffen wurde, aber ich fühle keinen Schmerz. Was man realisiert, sind Körpertreffer, die einem den Atem rauben. Gegen Ende des Kampfs registriert man, dass man müde wird, aber es ist nicht wirklich Schmerz, was man fühlt.

Wurden Sie selber auch schon ­einmal ausgeknockt?

Einmal, in einem Training, ja. Es war kein schlimmer K. o. Du gehst zu Boden, fühlst dich schwindlig, siehst nicht mehr klar. Ich wollte weiterkämpfen, doch alle sagten mir, ich solle aufhören. Es war also nicht so, dass bei mir alle Lichter ausgingen. Vielmehr fühlte ich mich, als ob ich mich zig Mal im Kreis gedreht hätte und nun das Gleichgewicht verliere. Gleichzeitig spürte ich etwas wie einen Schock im Kopf.

Amerikanische Kommentatoren charakterisieren Sie als ­«angsteinflössend». Stimmen Sie dem zu?

Ausserhalb des Rings bin ich ziemlich gechillt. Ich trinke nicht, bin viel zu Hause, schaue Filme oder gehe mit meinen Hunden raus. Im Ring ist das anders. Dort würde ich mich als kraftvoll und effizient beschreiben. Ich bewege mich nicht zu viel, ich überanstrenge mich nicht, ich schlage nicht wahllos zu. Es ist ein kalkuliertes Risiko.

Was verstehen Sie unter ­kalkuliertem Risiko?

Was immer du tust, wie immer du ­zuschlägst, wie immer du dich bewegst: Alles ist mit Risiko verbunden. Denn die Reaktion auf dein Verhalten ist nicht ­kalkulierbar. Kämpfen heisst spielen – abwägen zwischen Risiko und Belohnung.

Unsere Faszination für MMA schwingt irgendwo zwischen der absoluten Athletik und der schieren Gewalt des Sports. Warum zieht MMA so viele Fans an?

Weil grundsätzlich alles erlaubt ist. Weil verschiedene Kampfsportarten aufeinandertreffen und sich mischen. Das macht MMA zu einem sehr harten Sport. Wenn du in den Käfig steigst, setzt du dich einem Risiko aus – die Leute sehen das gerne.

Es ist ein blutiger Sport …

… auf jeden Fall. Das macht ihn für die Leute noch attraktiver.

Entsprechend lautet das Klischee der MMA-Fighter: stark, aber dumm.

Es ist wahrscheinlich wie überall in der Gesellschaft: In meinem Sport gibt es dumme und kluge Leute, es gibt Unternehmer, es gibt Lehrer und einfach nur Athleten.

Das «A» des MMA steht für «Art», «Kunst». Ist Gewalt schön?

Ich sehe in der MMA keine Form von Gewalt. Es ist eine Form von Kunst. Es ist ein Match, eine Competition.

Was ist Gewalt für Sie?

Es ist etwas anderes als das, was im ­Käfig passiert. Gewalt braucht ein Gefälle, hat auch etwas mit Macht zu tun. Leute, die Tiere quälen, Erwachsene, die Kinder nicht korrekt behandeln, Menschen, die nicht respektvoll mit anderen Menschen umgehen. Das ist für mich Gewalt. Im Käfig stehen zwei, die wissen, worauf sie sich einlassen.

«Grundsätzlich ist derzeit mein ganzes Leben auf den Kampf ausgelegt.»

Sie leben seit zehn Jahren in den USA, ein Schweizer Kreuz ziert Ihren Mundschutz. Welche ­Beziehung haben Sie zur Schweiz?

Ich liebe die Schweiz, ich bin ein Patriot und stolz, das Land zu repräsentieren. Es geht mir auch darum, der Welt zu zeigen, dass wir hier sind, Kämpfer und starke Athleten haben.

Sie schenken Ihren Gegnern vor dem Kampf jeweils Schokolade …

... das habe ich auch schon gemacht, stimmt. Ein kleines Geschenk, um zu zeigen, was die Schweiz ist. Und Schokolade, weil ich nicht vermögend genug war, um eine Uhr zu schenken.

Erhält Ihr nächster Gegner Daniel Cormier eine Uhr von Ihnen?

(lacht)

Der letzte Kampf brachte Ihnen 160'000 Dollar ein, bei diesem dürfte es deutlich mehr sein. Erleben Sie nun die finanzielle Erfüllung?

Ja. Bloss: Noch vor einem Jahr haben mir die Leute gesagt, nur die Besten könnten Geld verdienen. Manchmal kamen die Einwände von engen Freunden – dann wird es schwierig. Ich hätte auf sie hören und aufgeben können, doch ich machte weiter, ich wollte ihnen beweisen, dass ich es schaffen kann.

Wo begann Ihr Weg?

Ich habe das Gymnasium nach dem zweiten Jahr verlassen. Profi werden war damals nicht mein Ziel, ich wollte einfach reisen und mein Hobby ausleben. Dafür habe ich in der Nacht jeweils für die Post gearbeitet. Als ich genug Geld beisammenhatte, reiste ich nach Thailand, um Muay Thai zu lernen. Ich kam zurück, arbeitete wieder bei der Post, um dann nach Holland zu gehen. Dort haben sie mir dann meinen ersten Kampf angeboten. Ich machte ihn, gewann und liebte es.

Oezdemir in Kampfposition. Foto: TA

Nun sind Sie Profi, Ihr Aufstieg war rasant. Was ist heute anders?

Meine Situation hat sich komplett verändert. Anfang 2017 war ich noch weitgehend unbekannt in der Szene, jetzt bin ich ein Herausforderer für den Titel in der UFC. Das war schon ein verrücktes Jahr. In erster Linie hat sich mein Leben verbessert. Mein Komfort ist gestiegen, ich habe mehr Privattraining, ich bekomme mehr Aufmerksamkeit, ich finde bessere Sparrings.

Haben Sie so kurz vor dem Kampf Momente, in denen Sie nicht ans Kämpfen denken?

Grundsätzlich ist derzeit mein ganzes Leben auf den Kampf ausgelegt.

Träumen Sie in diesen Tagen?

Ich versuche immerzu, eine Vision zu entwickeln von dem, was im Kampf passieren wird. Ich versuche, Situationen und Gameplans zu verinnerlichen, und davon träume ich manchmal auch.

Ist es okay, wenn wir Ihnen Glück wünschen für Ihren Kampf?

Klar, wieso nicht?

Weil wir nicht wissen, ob zu einem guten Kampf auch Glück gehört.

Ich glaube, ich hatte Glück gehabt auf meinem Weg nach oben – weniger im Ring, sondern ausserhalb. Wie ich zu meinen Kämpfen kam, welche Gegner mir zugeteilt wurden. Doch am Ende geht es nur um deine Entscheide. Wenn ich mich nach links bewege und der Gegner gleichzeitig einen rechten ­Haken schlägt, dann ist das nicht Pech: Ich habe die Sache mit dem Risiko und der Belohnung einfach schlecht kal­kuliert. Es geht im Kampf darum, keine schweren Fehler zu machen. Oder eben: die Fehler des anderen auszu­nützen. (Tages-Anzeiger)