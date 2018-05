«Ich klebte wie Spiderman da oben»

Sprechen wir mit dem Schwinger­könig zuerst über Schwingen, Gondelfahren oder Universitätsarbeiten?

Machen wir zuerst Gondel, danach Universität, am Schluss Schwingen. Vom Vergangenen zum Aktuellen.

Nerven Sie Fragen zu Ihrem Sturz?

Sie nerven nicht. Aber der Sturz ist bald ein Jahr her (27. Juni 2017). Das ist eine lange Zeit. Wie geht es dir? Wann schwingst du wieder? Solche Fragen hast du irgendwann zur Genüge gehört – selbst wenn sie gut gemeint sind.

Haben Sie den Unfall mittlerweile vollständig verarbeitet?

Ich war vorletzte Woche zum ­ersten Mal wieder in der Höhe bei Revisionsarbeiten tätig – nicht auf der Gondel, aber auf den Seilbahnstützen. Insofern hat sich für mich ein Kreis geschlossen.

Mit welchem Gefühl sind Sie hochgestiegen?

Die ersten zwei Stützen waren sehr speziell. Ich klebte wie Spiderman an den Stützen. (lacht) Danach wurde es lockerer. Ich war bereits vorher vorsichtig gewesen, nun bin ich noch vorsichtiger, weil ich weiss, was ein Unfall für Folgen haben kann.

Sie sind populär, arbeiten in einer Tourismusdestination. Werden Sie häufig angesprochen?

Sehr häufig, ja. Bin ich auf dem Hasliberg unterwegs, kommen oft auch Kinder. Sie wollen wissen, an welcher Stelle ich von der Gondel gefallen bin. Manchmal habe ich den Eindruck, die Jüngeren hat der Vorfall fast mehr bewegt als die Erwachsenen.

Wie ist das Gefühl, wenn Sie mit der Gondel die ­Unfallstelle passieren?

Ich blicke runter und denke: Zwölf Meter, das ist schon sehr hoch. Ansonsten sind die Fahrten emotionslos. Ich hatte Glück, bin allen Helfern dankbar. Deshalb habe ich sie zu einem Skitag eingeladen: Professor Siebenrock, der mich operierte, die Rega-Piloten und Physiotherapeuten. Ein schöner Abschluss.

Hat die lange Phase der ­Rehabilitation auch ihr Gutes?

Ich konnte einen Schritt aus dem Hamsterrad machen, mir durch den Kopf ­gehen lassen, was in den letzten Jahren alles abgegangen war: der Sieg am Kantonalen, der Triumph am Eidgenössischen, der Sturz. Das Kantonale war in Vergessenheit geraten, obwohl der Sieg für mich emotionaler gewesen war als jener in Estavayer. Deshalb habe ich mir nochmals die Aufzeichnung angesehen. Diese Zeit der Reflexion war wichtig.

Zudem konnten Sie Ihr Studium der Sportwissenschaften ­abschliessen.

Es war ein Fleck im Reinheft. Im Sportbereich hatte ich alles seit längerem abgeschlossen, Masterarbeit inklusive – ­offen war einzig eine Seminararbeit aus Bachelorzeiten in Geschichte. Ich dachte immer: Diese 20 Seiten schreibst du dann irgendwann.

Welches Thema wählten Sie für die Seminararbeit?

Bergbahnen! (alle lachen)

Über das Risiko von Bergbahnen?

Es ging um Projekte am Hasliberg seit 1850. Zuerst kamen die Anlagen in Käserstatt, dann Reuti, Richtung Schwarzwald war etwas geplant, eine Verbindung zu Grindelwald. Es ging um Pläne, Konzessionsgesuche . . . Mit Krücken konnte ich gut ins Archiv steigen. Nun habe ich das erledigt und durfte endlich das Diplom in Empfang nehmen.

Als Schwinger, der studiert, gab es oft Sprüche. Wenn Sie den ersten Gang gestellt oder verloren hatten, hiess es: «Es isch äbe no chli früe am Morge fürne Studänt.»

Ich habe sehr viele Sprüche gehört – und nahm sie mit einem Lächeln zur Kenntnis. Mittlerweile sind viele Akademiker im Schwingsport tätig. Estavayer 2016, der Kampf um den Königstitel zwischen Armon Orlik und mir, das war ein Akademiker-Schlussgang. Ich hatte nie ein Problem damit, Student zu sein. Ich lag auch nie bis 10 Uhr im Bett. Hatte ich um 10 Uhr eine Vorlesung, absolvierte ich vorher schon ein Training.

Werden Sie doktorieren?

Nein. Der Schwingsport wäre grundsätzlich ein spannendes Forschungsfeld: Er macht gerade durch, was andere Sportarten vor 20 Jahren erlebten, mit der Professionalisierung und Entwicklung. Aber doktorieren? Nein, das bringt nichts. Ich will nie Dozent werden.

Seit Anfang Jahr trainieren Sie im Sägemehl. Wie war das Gefühl?

In den ersten zwei, drei Wochen ging es nur am Boden. Es war Hardcore, von 0 auf 100. Ich fing an und trainierte gleich mit den Besten. Zunächst hielt ich die Handbremse angezogen. Ende Februar konnte ich im Stand schwingen und einen Gegner bezwingen – zuvor war ich sehr viel auf dem Rücken gelegen.

Kämpften auch die Kollegen mit angezogener Handbremse?

Sie fragten mich, wie sie sich verhalten sollen. Ich sagte: Haltet euch ein wenig zurück. Doch später war es mir wichtig, dass sie 100 Prozent gaben, mich im ­Sägemehl auch bewegten. Das war quasi Training und Therapie­ gleichzeitig.

Wo stehen Sie heute?

Es fehlt nicht mehr so viel. Müsste ich schwingen, würde es irgendwie gehen, und ich würde nicht Letzter werden. Aber der Anspruch ist hoch, nur Mitschwingen ist nicht lustig. Die Erwartungen an mich sind anders, deshalb warte ich mit dem Comeback zu.

Wären Sie nicht König, hätten Sie Ihr Comeback bereits gegeben?

Ja, dann hätte ich es wohl versucht. Die Erwartungen von aussen sind spürbar, auch ich habe meine Erwartungen, will meiner Rolle gerecht werden. Es dient niemandem, wenn ich an einem Fest 15. oder 16. werde. Noch passen die Details nicht; beim Fussstich dreht sich mein Fuss zu wenig, weil ich im Unterbewusstsein nicht bereit bin, voll zu belasten. So wird es schwierig gegen die Cracks.

Ist es denkbar, dass Sie die ganze Saison aussetzen?

Mit diesem Szenario befasse ich mich nicht. Wenn ich die Gewissheit hätte, dass der Fuss nicht besser würde, wäre ich schon in die Saison gestartet. Aber es ging zuletzt Woche für Woche aufwärts, deshalb habe ich meine Pläne immer wieder angepasst. Durch die Verletzung wird man geduldig. Vorgesehen ist, dass ich am Klubschwinget in Interlaken am 21. Mai teilnehme. Als ich das Zuger Kantonale verfolgte, kribbelte es in mir.

Jenes Fest gewann mit Martin Grab ein 38-Jähriger. Sie sind 32, haben also noch etwas Zeit . . .

. . . das hilft mir nicht wirklich. Und Roger Federer hilft auch nicht. (lacht)

Sie sind Teil der erfolgreichen Berner Generation, die sich im letzten Karriereviertel befindet. Wie weit reichen Ihre Pläne?

Für die meisten ist das Eidgenössische 2019 noch ein Ziel. Wir sprechen untereinander häufig über die Zukunft, es tauchen ähnliche Sorgen auf: die Erholung, die fehlende Zeit für die Familie, der Erfolgshunger, der allenfalls kleiner wird. Mit Matthias Sempach habe ich schon 1994 geschwungen. Die Frage, ob wir den riesigen Aufwand noch lange auf uns nehmen können, beschäftigt uns.

Wie bedeutend ist das Eidgenössische in Zug auf Ihrem Weg zurück?

Es ist nur dieses Fest, welches mich antreibt. Es wird eine riesengrosse Challenge, vielleicht eine zu grosse, mit 34, als Titelverteidiger. Diese Emotionen aber will ich nochmals erleben. Und natürlich bleibt der Brünig-Sieg ein grosser Traum. Schauen wir, ob ich mir auch diesen noch erfüllen kann.

