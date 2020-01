Klärt ein iPad den Absturz von Kobe Bryant?

Nach dem Absturz des Helikopters und neun Toten, darunter der Basketball-Superstar Kobe Bryant und seine 13-jährige Tochter, sind neue Details bekannt geworden. So sei der Unglücksflieger nicht mit einem Geländewarnsystem ausgestattet gewesen, teilte die US-Behörde für Transportsicherheit NTSB mit.

Das Geländewarnsystem TAWS (Terrain Awareness and Warning System) hätte den Piloten im besten Fall vor einem Hügel oder ähnlichen Hindernissen gewarnt. Ob ein solches den tödlichen Unfall jedoch wirklich hätte verhindern können, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen.

Klar ist, die NTSB hatte bereits vor 16 Jahren von der Bundesluftfahrtbehörde FAA gefordert, den Einbau von Geländewarnsystemen für Helikopter zu erzwingen. Diese kam dem Vorschlag 2014 teilweise entgegen und forderte diese Warnsysteme fortan bei Helikoptern, jedoch nur bei solchen der Luftrettung. Ein Entscheid, der die NTSB kritisierte. Die FAA habe es versäumt, zu handeln, sagte die NTSB deshalb an einer Pressekonferenz. Kurt Deetz, ein ehemaliger Pilot, der auch Kobe Bryant gelegentlich selber flog, bezweifelte gegenüber der «New York Times», dass das System den Unfall hätte verhindern können.

Kein Flugschreiber, aber ein iPad

Nebst dem Geländewarnsystem verfügte der Helikopter offenbar auch nicht über einen Flugschreiber. «Das ist eigentlich etwas, was wir während Jahren immer wieder gefordert hatten», sagte eine NTSB-Sprecherin als weitere Kritik an die FAA gerichtet. Ein solcher Flugschreiber hätte bei dieser und weiteren Untersuchungen wesentlich geholfen.

Neun Tote, eine Frage: Wie kam es zum Helikopterabsturz in Calabasas, Kalifornien? Foto: Patrick T. Fallon, Reuters

Hoffnung setzen die Ermittler jetzt auf ein beim Absturzort gefundes iPad. Darauf ist nach Angaben der Behörden ein Flugprogramm installiert, das Piloten normalerweise bei der Navigation benützen. Ebenfalls geborgen wurde ein Smartphone, das nun zusammen mit dem iPad untersucht wird.

Video von Helikopter im Netz

Der Pilot der Unglücksmaschine sei laut aktuellen Erkenntnissen wegen der ungünstigen Wetterverhältnisse im Sichtflug geflogen, der eine tiefe Flughöhe voraussetzt. Während des Fluges habe er dann die Unterstützung eines Fluglotsen angefordert, der ihm bei der Navigation helfen sollte. Die amerikanische Boulevardzeitung «TMZ», welche zuerst über den Todesfall von Bryant berichtete, machte diese Funkaufzeichnungen zwischen dem Piloten und dem zuständigen Kontrollturm publik. Der Helikopter fliege zu tief, um Assistenz aus dem Kontrollturm zu bekommen, sagte der Fluglotse am anderen Ende der Leitung. Doch beim Piloten im Cockpit war der Funk bereits abgebrochen.

Auf einem Augenzeugenvideo, welches die Unglücksmaschine Minuten vor dem Unfall zeigen soll, ist zu sehen, wie diese auf tiefer Flughöhe am Himmel kreist. «Der Helikopter kreiste sehr, sehr tief, man hätte ihm fast etwas anwerfen können», so der Augenzeuge gegenüber der «New York Times».

I try and video /photograph all the weird stuff happening above my house in Glendale,CA. Unfortunately this morning I didn’t realize I was filming the helicopter Kobe Bryant, his daughter and others were in 31 minutes before they crashed . RIP pic.twitter.com/8zdiplvEbv