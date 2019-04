Km 35: «Alles tut weh, noch 7 Kilometer»

Einmal im Leben einen Marathon zu absolvieren, wird für immer mehr Menschen zu einem Ziel. Die Motivation vieler Läufer: Die eigenen Grenzen überschreiten. TA-Redaktor Anthony Ackermann wollte das am eigenen Leib erfahren und wagte sich an den Zürich-Marathon. Was dabei in seinem Körper vor sich ging, erklärt der ehemalige Schweizer Olympia-Arzt Walter O. Frey.

