Kobe Bryant laut Berichten tödlich verunglückt

Am Sonntagmorgen kam es in in Calabasas, einer Stadt im Südwesten des San Fernando Valley im US-Bundesstaat Kalifornien, zu einem Hubschrauberabsturz. Beim Unglück kamen fünf Personen ums Leben. Gemäss dem Newsportal «TMZ.com» befindet sich unter den Toten auch die Basketball-Legende Kobe Bryant. Der 41-jährige Amerikaner soll mit mindestens drei anderen Personen in seinem privaten Helikopter unterwegs gewesen sein, als ein Feuer ausbrauch und den Absturz verursachte. Das Portal schreibt weiter, dass Bryants Frau Vanessa sich nicht an Bord befunden haben soll.

Kobe Bryant spielte von 1996 bis 2016 auf der Position des Shooting Guard für die Los Angeles Lakers. Von 1998 wurde er ununterbrochen im All-Star-Team der NBA gewählt. Mit den Lakers gewann er fünf NBA-Meisterschaften, mit dem US-Team zweimal Gold bei den Olympischen Spielen. Er gilt als eine der grössten Basketballer der Geschichte.

Bislang wurde der Tod Bryants von offizieller Seite noch nicht bestätigt. (erh)