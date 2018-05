Mit Kraft – und Köpfchen

Auch in Österreich staunten sie. Vor zwei Monaten gab der Nordostschweizer Schwingerverband eine Kooperation mit Marcel Hirscher bekannt. Dessen Entourage sollte die «Bösen» im mentalen Bereich unterstützen. Ein Skistar mit Schweizer Kampfsportlern? Die Verbindung wirkte abstrus. Und natürlich war es kein Zufall, kam die ­Meldung am 1. April.

Schwingen und Mentaltraining? Bei genauerer Betrachtung ist der Jux gar nicht so abwegig. In der Sportart ist ein Wandel zu beobachten. Mag der Bizeps- und Trizepsumfang noch immer wichtig sein, hat sich das Augenmerk nach oben verschoben, Richtung Kopf. Oder wie es Schwergewicht Christian Stucki sagt: «Es ist auch für einen Schwinger keine dumme Idee, sich vor und während eines Ernstkampfs mit der eigenen Psyche auseinanderzusetzen.»

Stucki muss es wissen. Jahr für Jahr ­gewann er Schwingfeste, der grosse Coup aber blieb aus, der Berner wirkte genügsam. Nach missglücktem Saisonauftakt ging er im vergangenen Frühsommer über die Bücher, erinnerte sich an einen alten Bekannten. Die Erkenntnis kam mit Tommy Herzog, einst Bobanschieber und nun Athletiktrainer mit Ausbildung im Coachingbereich: Aggressiver sein, egoistischer auch, bis in die letzte Faser des Körpers an sich glauben, derlei Dinge hat Stucki in den Sitzungen gelernt. «Ich gehe nicht umsonst vier-, fünfmal pro Woche ins Training, drücke Schweiss und Blut aus mir heraus. Tommy hat mir vor Augen ­geführt, was möglich ist.» Seither hat ­Stucki sieben von neun Festen für sich ­entschieden, am prestigeträchtigen Unspunnen-Schwinget triumphiert.

Der 33-Jährige ist kein Einzelfall. Ob Orlik, Wicki, Glarner, Wenger oder Sempach – nahezu jeder Spitzenschwinger setzt mittlerweile auf Mentaltraining. Wo einst zur Vorbereitung Liegestützen und Kniebeugen genügen mussten, sitzt nun ein Athlet auf einer Wiese abseits der Arena, spricht vor dem Gang mit seinem Betreuer, schliesst die Augen, visualisiert.

Die Hosen herunterlassen

«Man hielt Mentaltraining früher für Hokuspokus», sagt Stefan Sempach, ­Bruder von Matthias, dem Schwinger­könig von 2013, und Betreuer im Berner Verband. Wie Matthias arbeitete Stefan Sempach mit dem Sportpsychologen Heinz Müller, der sich auch um Giulia Steingruber kümmert. Noch immer werde unterschätzt, wie viel sich an einem Fest im Kopf abspiele, sagt er. ­Zuhauf kennt er Athleten, die im Wettkampf ihr Potenzial nicht abrufen können, die schlecht schlafen in der Nacht davor; die aus dem Konzept geraten, wenn ihre Rituale nicht funktionieren, «manch einer kriegt schon das Nervenflattern, wenn der Gegner zuerst das ­Sägemehl betritt».

Noch vor wenigen Jahren hätten alle wie «Büffel» geschuftet im Kraftraum, sagt derweil Stefan Strebel, «und dann waren viele erstaunt, wenn sie die Kraft nicht umsetzen konnten wegen der fehlenden Lockerheit, wegen des fehlenden Selbstvertrauens». Der Technische Leiter der Nordwestschweizer hat darum Mandatsverträge mit Sportpsychologen ab­geschlossen. In Seminaren werden Teamgedanke und Erfahrungsaustausch gefördert. Es gehe darum, die Schwinger aus der Reserve zu locken, sagt Strebel. «Sie sollen über Schwächen und Ängste sprechen – quasi die Hosen herunterlassen.» Für manche sei es eine riesige Belastung, an einem Eidgenössischen Schwingfest vor 50 000 Menschen anzutreten.

Bereits vor der Jahrtausendwende existierten im Schwingen Ausläufer von mentalem Training, Konzentrationsübungen etwa, aber auch simple Mätzchen wie ein böser Blick zum Gegenüber. «Man nannte das einfach Psychospielchen, dachte nicht gross darüber nach», sagt Strebel. Stefan Sempach ­erstaunt derweil nicht, werden neuen Trainingsformen Beachtung geschenkt. «Der Schwingsport hat massiv an Bedeutung gewonnen. Es sind Partner und Sponsoren im Spiel, deren Ansprüche es zu befriedigen gilt. Deshalb wird vieles unternommen, um die Leistung zu ­optimieren.» Es gibt Tools für Wettkampfplanung und Gegneranalyse; der Wunsch nach Einzelbetreuung wird grösser, und die Athleten sind bereit, Geld dafür zu investieren.

Nicht alle sind begeistert

Es ist eine Entwicklung, die nicht allen gefällt. Beat Abderhalden, Teamchef der Nordostschweizer, erwähnt die «Wunderheiler», welche reinreden und sich aufspielen würden. Wobei in seiner Equipe keine Einschränkungen bezüglich der Betreuerwahl bestehen. Einzelne Schwinger liessen sich zu sehr von den Mentaltrainern steuern. Im Bernbiet jedenfalls wollen sich die stärksten Akteure hinsichtlich des Eidgenössischen 2019 in Zug stärker mit dem mentalen Bereich befassen. Im seit Jahren dominierenden Verband wird keine Genügsamkeit geduldet. In dieser Hinsicht wäre ein Anruf bei Seriensieger Hirscher gewiss eine gute Idee.

