Nach 30 Jahren wieder einmal die US-Hymne

Zusammen mit Giulia Steingruber ist Oliver Hegi beim Swiss-Cup Mitfavorit auf den Sieg. Weshalb der Reck-Europameister so gut ist.

Oksana Tschussowitina turnt immer weiter – danach will sie ihre Karriere beenden. Behauptet sie einmal mehr. Aber bislang kehrte sie immer wieder zurück.

Die Kunstturnerin Simone Biles gewinnt in Stuttgart auch am Schwebebalken und am Boden. Es sind ihre WM-Medaillen 24 und 25.