Neff holt bei der Mountainbike-WM Silber

Sie wollte Gold, es wurde Silber: Jolanda Neff verpasste an der Mountainbike-WM in Mont Sainte-Anne zwar ihren zweiten Titel und gewann dank ihrer Willensstärke doch eine Medaille. Hinter der überzeugenden Französin Pauline Ferrand-Prévot klassierte sich die 26-jährige Ostschweizerin auf dem zweiten Rang. Es ist nach dem Titel vor zwei Jahren in Cairns ihre zweite WM-Medaille – und nach Rang 4 vor einem Jahr an der Heim-WM eine Rehabilitation.

Neff, die drei der vier letzten Weltcuprennen in der kanadischen Kleinstadt Mont Sainte-Anne gewonnen hatte und die Strecke als «absolutes Lieblingsrennen» bezeichnet, startete furios und führte das Rennen lange zusammen mit McConnell an. Das Duo distanzierte die Konkurrenz zusehends, doch bei Rennhälfte verlor Neff den Kontakt zur überraschend starken Australierin. Und sie wurde bald auch von der immer schneller werdenden Ferrand-Prévot ein- und überholt.

Neff kämpft sich zurück

Wenig später überflügelte die entfesselte Französin auch McConnell und feierte mit 43 Sekunden Vorsprung ihren zweiten WM-Titel nach 2015. Für Ferrand-Prévot, die Lebenspartnerin des zweifachen Olympiasiegers Julien Absalon, schloss sich in Québec ein Kreis: Vor neun Jahren war sie in Mont Sainte-Anne Junioren-Weltmeisterin geworden. Als Elitefahrerin ist es für sie der vierte WM-Titel – in den drei Disziplinen Mountainbike (2), Strasse und Quer (je 1).

Neff fing sich zum Rennende wieder, holte McConnell in der Schlussrunde ein und liess sie sofort stehen. Ohne Probleme brachte sie so die Silbermedaille ins Ziel. Ihre Landsfrau Linda Indergand wurde Zehnte. Die Urnerin, die auf eine verkorkste bisherige Saison zurückblickt, jubelte ausgelassen bei der Zieldurchfahrt.

Eine weitere Goldmedaille gab es für Swiss Cycling dagegen in der Kategorie U-23 zu bejubeln: Sina Frei gewann nach der EM vor einem Monat auch das WM-Rennen. «Ich bin überglücklich», sagte die 22-jährige Zürcherin. Zu ihrem souveränen Sieg meinte sie: «Ich war etwas nervöser als sonst und fuhr zunächst etwas defensiver, und mir sind ein paar Fehler passiert. Aber ich konnte mich fangen und durchziehen.» Frei, die im Weltcup der Elite startet, war 2016 und 2018 WM-Zweite in der U-23 geworden. (mro)