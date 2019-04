Ragettli springt fast nackt – für Klimaschutz

Beim letzten Mal hatte Andri Ragettli die Sprünge noch bloss oben ohne absolviert. Er versprach damals: Sollte jenes Video über 30'000 Likes erhalten, würde er das Ganze wiederholen: Diesmal aber bloss in Unterhosen.

Gesagt, getan: Hier ist das neue Meisterwerk des Bündners, das er am Sonntag auf Instagram postete. Einmal mehr gilt: Nachmachen nicht empfohlen …

Dieses Mal soll alles für einen guten Zweck sein. Pro Like will Ragettli einen US-Cent spenden für eine Organisation, die sich gegen den Klimawandel einsetzt. Das Ziel sei, mindestens 100'000 Likes, also 1000 Dollar zusammenzubekommen. (red)