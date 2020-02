Sie gewannen alles – und sind doch nervös

«Es ist ein grosses Spiel, natürlich sind wir nervös», sagt Alice Granstedt. «Vor allem, weil wir nicht genau wissen, was uns eigentlich erwartet», unterbricht sie Iza Rydfjäll. Im Dezember haben die beiden Frauen in Neuenburg mit Schweden die Weltmeisterschaft gewonnen. Für die 22-jährige Granstedt war es der zweite, für die 27-jährige Rydfjäll bereits der vierte WM-Titel. Mit Umea haben sie in Schweden sowohl die Meisterschaft als auch den Champions-Cup gewonnen. Doch einen Cupfinal haben sie noch nie bestritten.

Seit September spielen die beiden Schwedinnen für die Kloten-Dietlikon Jets. Heute in der Berner Wankdorfhalle (16.15 Uhr/SRF 2) steht für sie und das Team der erste Saisonhöhepunkt an – nach einer nicht immer so einfachen Qualifikation. Nach nur sieben Runden trennte sich der Verein vom auf diese Spielzeit hin neu verpflichteten Cheftrainer Jürg Kihm. In die Bresche sprang Sascha Brendler, ehemaliger Trainer des Schweizer Frauen-Nationalteams, der dafür sein Amt als Sportchef bei Dietlikon niederlegte. «Sascha ist ein guter Leader. Wenn er redet, höre ich zu. Vor ihm habe ich Respekt. Und ich glaube, das ist wichtig für einen Trainer», sagt Rydfjäll.

Voller Vorfreude und Elan

Respekt haben sie auch vor dem heutigen Cupfinal-Gegner. Wie so oft in Finalspielen kommt der Widersacher aus Chur. Im Endspiel des Cups ist es bereits das dritte Duell in den letzten vier Jahren. Beide Male gewann Dietlikon, letztes Jahr noch nach einem 0:2-Rückstand.

Highlights des Cupfinals 2019 zwischen den Kloten-Dietlikon Jets und Piranha Chur. (Video: Swiss Unihockey via Youtube)

«Ich denke, auf dem Papier haben wir die besseren Spielerinnen. Aber auf dem Platz müssen wir das auch zeigen», sagt Granstedt. Als Stürmerin kommt es auch auf ihre Tore an. Dass sie in grossen Spielen dem Erwartungsdruck standhalten kann, bewies sie im Halbfinal des Champions-Cups, als sie an sechs von neun Jets-Toren beteiligt war und fünf gleich selbst erzielte.

Der Final des Champions-Cups im Januar ging verloren. umso mehr wollen die beiden Weltmeisterinnen jetzt den Schweizer Cup gewinnen. Der Elan, die Vorfreude und Motivation sind ihnen ins Gesicht geschrieben. Die überraschende Niederlage im letzten Qualifikationsspiel gegen Zollbrück hat sie zusätzlich motiviert. «Ich war richtig wütend», gibt Rydfjäll unumwunden zu.

Noch ist es zu früh, um ein umfassendes Fazit ihres Aufenthalts in der Schweiz zu ziehen. Die wichtigste Phase, das Playoff, steht erst noch an. Trotzdem die Frage: Wie gefällt es den beiden in der Schweiz, ihrer ersten Station im Ausland?

«In Schweden dauerten unsere kürzesten Busfahrten sechs bis sieben Stunden. Hier wissen wir manchmal gar nicht, was wir mit unserer Zeit anfangen sollen.» Iza Rydfjäll, Stürmerin der Kloten-Dietlikon Jets

«Es ist eine Erfahrung aus sportlicher und persönlicher Sicht, die ich nicht missen möchte», sagt Granstedt. «Ich bin froh, dass ich so lange in Schweden spielen konnte, aber ich lerne so viel, seit ich hier bin, auch über mich selber. Das Niveau der Schweizer Liga ist wirklich gut», fügt Rydfjäll an.

Suche nach dem Ball

Und wo sehen sie die grössten Unterschiede im Vergleich zu Schweden? «Unihockey in der Schweiz ist physischer, das Umschaltspiel ist schneller. In Schweden ist alles viel taktischer. Und die Spielerinnen sind sicherlich technisch besser ausgebildet.» Schlechter seien jedoch die Hallen. «Hier fragst du dich bisweilen, wo du eigentlich gelandet bist», sagt Rydfjäll lachend. «Die Böden sind rutschig und überall anders strukturiert. Und dann diese ganzen Linien, manchmal muss ich den Ball erst mal suchen», ergänzt Granstedt. In der Wankdorfhalle dürften die Weltmeisterinnen dieses Problem nicht haben, verlegt der Verband dort doch extra einen einfarbigen blauen Hallenboden.

Und über noch etwas freuen sich die Schwedinnen: die kurze Anreise nach Bern. «In Schweden dauerten unsere kürzesten Busfahrten sechs bis sieben Stunden. Hier wissen wir manchmal gar nicht, was wir mit unserer Zeit anfangen sollen.»

Ob ihre Zeit in Dietlikon auch nach dieser Saison weitergehen wird, ist noch ungewiss. Doch in ihren Augen liegt ein Funkeln.

