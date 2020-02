Sie laufen durch alle 2484 Strassen von Zürich

Der Vorläufer und der Künstler

Nachdem Rickey Gates 2018 5632 km quer durch Amerika gelaufen und daheim in San Francisco angekommen war, fragte er sich: Was jetzt? Der Ultramarathon-Profi entschied sich, jede Strasse von San Francisco zu erlaufen – in 46 Tagen. Gates schlief meistens in einem Bus, damit er am Folgetag sofort weiterrennen konnte. Fast 2000 km und 44 800 Höhenmeter sammelte er zwischen 1. November und 15. Dezember. Geboren war das Projekt «Every Single Street», das andere Läufer in verschiedene Städte über­trugen. Strassensammler sind zurzeit in Paris, Vancouver, Durban, Wien, Hamburg und Gent unterwegs.



Gar alle Strassen von New York hat sich der Amerikaner Matt Green vorgenommen. Er rennt allerdings nicht, sondern geht. 2011 begann er sein Dauerwandern – mittlerweile schätzt er, 95 Prozent aller Strassen abgehakt und 15 000 km abgespult zu haben. Wer zumindest geistig ein bisschen mitgehen will: Ein Teil seiner Reise ist in der Dokumentation «The World Before Your Feet» festgehalten.





Zu einer kleinen Berühmtheit ist auch Lenny Maughan geworden, ein weiterer Amerikaner. Maughan pflegt seit März 2015 jeden Monat. Die Umrisse der Künstlerin Frida Kahlo rannte er auf die Strassen und stellte das Bild auf Strava. 51 km spulte er dafür in 6:25 Stunden ab, natürlich gehört auch ein Läufer (70 km in 11 Stunden) dazu. ­Maughan mag Tiere wie den Krebs (66 km) oder Körperteile wie den Fuss (51 km). Weil es in San Francisco sehr hügelig ist, bewältigt der Kreative viele Höhenmeter. Sein neustes «Kunstwerk» ist eine 40-km-Ratte.