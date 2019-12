Sie machen die Darts-WM so spektakulär

Michael Van Gerwen, der Darts-König

Der 30-jährige Niederländer ist die Nummer eins der Welt, dreifacher Weltmeister und der Geld-König des Darts, sein Vermögen wird auf sieben Millionen Euro geschätzt. Kurz: Er ist der Dominator der Sportart. Van Gerwen wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf. Der Vater Lkw-Fahrer, die Mutter angestellt in der Kantine einer Metallbaufirma.

Mit 13 Jahren gewinnt er sein erstes Turnier, mit 14 sackt er seine ersten Preisgelder ein, mit 18 kauft er sich einen Golf GTI – und bezahlt bar. Weil er im Spiel seit Jahren nahezu fehlerlos agiert, wirkt van Gerwen ein wenig wie eine Maschine: kühl und berechnend. In seinem Heimatland wird «Mighty Mike» daher auch «De kale Sloopkogel» (Die kahle Abrissbirne) genannt. Kahl, weil er keine Haare auf dem Kopf hat, Abrissbirne, weil er alles aus dem Weg räumt, was sich ihm entgegenstellt. Die Herzen des Publikums sind ihm deshalb noch nicht zugeflogen. Darts-Fans halten traditionell eher zu Underdogs.

Übername: Mighty Mike

Wurfarm: Rechts

Aktiv seit: 2003

Weltrangliste: 1.

Einlaufmusik:

Gerwyn Price, der Rugby-Spieler

Sein Darts-Name «The Iceman» ist eigentlich ein schlechter Scherz. Denn auf der Bühne ist Gerwyn Price alles andere als ein gefühlskalter Eisschrank. Eher das Gegenteil: Der 34-Jährige ist laut, er schreit seine Freude über einen guten Wurf hinaus und sieht als ehemaliger Rugby-Spieler so aus, als könnte er immer noch die meisten anderen Spieler problemlos zu Boden werfen.

Die Menge quittierte all dies stets mit Unmut: Buh-Rufe und Pfiffe waren die Regel. Das beeinflusste ihn. In einem Interview mit dem «Guardian» sagte Price kürzlich: «Ich wurde als Schurke des Darts dargestellt. Ich kann es ertragen, ein bisschen den Bösen zu spielen. Aber das war übertrieben.» Geändert hat er sein Verhalten dennoch, ruhiger ist er geworden. Das zahlte sich aus: Die Pfiffe wurden weniger, seine Trefferquote stieg. Er ist der Mann, den die Pfiffe veränderten.

Übername: The Iceman

Wurfarm: Rechts

Aktiv seit: 2010

Weltrangliste: 3.

Einlaufmusik:

Justin Pipe, der Langsame

Wenn Justin Pipe die Pfeile wirft, wirkt er behäbig. Er ist langsam. Grund dafür ist ein schwerer Autounfall 1993. Sein Arm war damals für drei Wochen gelähmt, Pipe ist seither nicht mehr so agil wie vorher. Mit Dartspielen begann er schon mit sieben Jahren, allerdings konnte er seine Karriere nicht vorantreiben, da in den Pubs stets geraucht wurde. Vom Qualm tränten seine Augen, er bekam Kopfweh. So begann seine Karriere erst richtig, nachdem England 2007 ein Pub-Rauchverbot verabschiedet hatte.

In die Schlagzeilen geriet Pipe 2018. Im Erstrunden-Duell musste «The Force» just in dem Moment heftig husten, als sein Gegner gerade hochkonzentriert sein musste, da er vor dem entscheidenden Match-Dart stand. Die Folge: Er verwarf, Pipe gewann das Spiel. Sein bisher grösster WM-Erfolg war die Achtelfinal-Teilnahme 2012. Dieses Jahr schied der 48-Jährige in der 2. Runde aus.

Übername: The Force

Wurfarm: Rechts

Aktiv seit: 1978

Weltrangliste: 42.

Einlaufmusik:

Peter Wright, der Paradiesvogel

Er mag es bunt, laut und wild. Sein Lieblingslied heisst «Don't Stop The Party» von Pitbull, er hat ein Schlangen-Tattoo im Gesicht und einen Regenbogen-Irokesen auf dem Kopf. Die Rede ist nicht von einem pubertierenden Teenager, sondern vom 49-jährigen Peter Wright. Wright wuchs in den 1970er-Jahren in einer der ärmsten Gegenden Londons auf. Seine ersten Dartpfeile bekam er zu seinem 13. Geburtstag geschenkt. Weil sich die Mutter aber keine Dartscheibe für ihren Sohn leisten konnte, musste er improvisieren: Er malte Zielscheiben auf Bäume und begann zu trainieren. Sein Ziel: Profi-Dartspieler.

Doch der Erfolg blieb lange aus. Schuld daran war das fehlende Selbstbewusstsein. Daher sollte die WM 2014 seine letzte sein, Wright hatte kein Geld mehr. Dann die Sensation: Er stürmte in den Final, sicherte sich als Zweiter 100’000 Euro Pfund Prämie und damit seine Zukunft. Seither zählt «Snakebite» zu den besten Spielern der Welt. An der Darts-WM 2020 steht die Nummer 7 der Welt im Achtelfinal.

Übername: Snakebite

Wurfarm: Rechts

Aktiv seit: 1983

Weltrangliste: 7.

Einlaufmusik:

Paul Lim, der Exot

Paul Lim ist Kult. Seit knapp vier Jahrzehnten betreibt der 65-Jährige aus Singapur den Sport und ist somit der Ur-Vater der Darts-Exoten. «The Singapore Slinger» trat zu Karrierebeginn für Papua-Neuguinea an und nach seinem Umzug nach Kalifornien sogar kurzzeitig für die USA. Dies, weil Singapur lange kein Mitglied in der World Darts Federation (WDF) war. Die WM 1982 war die erste, bei der Lim dabei war. Seinen grössten Auftritt, der ihn schlagartig berühmt machte, hatte er jedoch bei der WM 1990.

Ihm gelang als erstem Darts-Spieler das perfekte Spiel bei einer WM – sprich mit neun Darts stellte er 501 Punkte auf 0. Für seinen 9-Darter bekam Lim rund 59’000 Euro Sonderprämie – und damit viel mehr als Legende Phil Taylor, der die WM damals gewann und dafür knapp 32’000 Euro kassierte. Wobei das eigentlich keine Rolle spielte, zumindest für den Singapurer nicht. Geld war Lim nie wichtig. In Interviews sagte er stets: «Geld ist nicht mein Hauptantrieb. Ich liebe einfach die Leidenschaft, bin noch immer vor jedem Match aufgeregt.» Genützt haben ihm diese Leidenschaft und Aufgeregtheit dieses Jahr nicht. Der Ur-Vater der Darts-Exoten schied in der ersten Runde aus.

Übername: The Singapore Slinger

Wurfarm: Rechts

Aktiv seit: 1981

Weltrangliste: ungelistet

Einlaufmusik:

Fallon Sherrock, die Frau

Fallon Sherrock ist die Frau im Ally Pally, in der Halle voller Testosteron. Sie ist die Frau, die Historisches geleistet hat. Sie besiegte an der diesjährigen WM mehrere Männer und zeigte der Welt, dass Darts keine reine Männersportart ist, dass nicht Kraft zählt, sondern allein Präzision. Und nun hat sie Geschichte geschrieben, auch wenn ihr WM-Märchen mit einer Niederlage in der 3. Runde abrupt zu Ende ging. Dass Sherrock Talent hat, zeigte sich schon früh. In jungen Jahren gewann sie bereits Frauen-Turniere, stand 2015 gar im Final der Frauen-Darts-WM. Doch so leicht, wie ihr die Pfeile aus der Hand schiessen, war nicht alles in ihrem Leben: Sie ist Mutter eines autistischen Sohnes, und vor fünf Jahren starb sie fast an einer schweren Nierenerkrankung. Diese hat sie mittlerweile besiegt.

Übername: The Queen of the Palace

Wurfarm: Rechts

Aktiv seit: 2012

Weltrangliste: 2. (Frauen)

Einlaufmusik:

Simon Whitlock, der Bärtige

Simon Whitlock zählt mit Abstand zu den besten australischen Darts-Spielern der Geschichte. Bereits 1984 begann «The Wizard» mit dem Pfeilewerfen, erste überregionale Erfolge konnte er allerdings erst ab 2002 feiern. Seine Leidenschaft kommt nicht von ungefähr, das Talent wurde ihm in die Wiege gelegt: Seine Eltern, gebürtige Engländer, spielten selbst. «The Wizard» hat einige WM-Erfolge vorzuweisen: Finalteilnahme 2010, Halbfinalteilnahmen 2012, 2014. Bei Fans ist er beliebt, auch wegen seines Aussehens: Ein langer Kinnbart und sein Zopf sind sein Markenzeichen. Kraft zieht er aus ungewöhnlichen Hobbies. «Ich interessiere mich für tropische Fische und ziehe gerne mein eigenes Gemüse», verriet der 50-Jährige einmal.

Übername: The Wizard

Wurfarm: Rechts

Aktiv seit: 1984

Weltrangliste: 14.

Einlaufmusik:

Adrian Lewis, der Pechvogel

In Darts-Kreisen wird Adrian Lewis nur «Jackpot» genannt. Der Name stammt aus dem Jahr 2005, als der damals 20-Jährige in einem Casino in Las Vegas an einem Spielautomaten zockte und prompt den Jackpot in der Höhe von rund 75000 Dollar knackte. Über das Geld freuen durfte er sich jedoch nicht – er bekam es nämlich nicht ausgezahlt. Denn: Bei der Auszahlung stellte sich heraus, dass Lewis noch keine 21 Jahre alt war. Der glückliche Pechvogel Lewis ging leer aus.

Dass er auch anders als liebenswert sein kann, zeigte sich 2017. Im Viertelfinal des Qualifikationsturniers für die UK Open brannten dem zweimaligen Weltmeister alle Sicherungen durch. Er beleidigte seinen Gegner, attackierte ihn körperlich. Das Sicherheitspersonal musste eingreifen und den wütenden Engländer wegbringen – er wurde drei Monate gesperrt. WM-Erfolge hat Lewis einige vorzuweisen: Weltmeister 2011 und 2012, Finalteilnahme 2016. An der diesjährigen WM steht er im Achtelfinal und kämpft heute Samstag ums Weiterkommen.

Übername: Jackpot

Wurfarm:Rechts

Aktiv seit:2003

Weltrangliste: 16.

Einlaufmusik: