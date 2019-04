Tag der Frauen am Superfinal

Nach dem 2:4 nickt sie entschlossen, klatscht mit dem Staff ab, zeigt ihrem Goalie Monika Schmid die Faust. Nach dem 3:4 schickt sie ein breites Grinsen und ein Augenzwinkern in Richtung ihrer Spielerinnen. Beim 4:4 jubelt sie zum ersten Mal richtig. Das 5:4 in der Verlängerung ist dann der grosse emotionale ­Höhepunkt. Und ganz nebenbei das Ende von Simone Berners Unihockey-Karriere.

Die Trainerin der Kloten-Dietlikon Jets schafft am Samstag im Superfinal in Kloten mit ihrem Team die grosse Wende gegen Piranha Chur. Wie schon im Cupfinal gegen den Dauerrivalen aus dem Bündnerland holen die ­Zürcherinnen nach einem Rückstand den Titel. Es ist ein ganz spezieller, weil er dramatisch ­zustande kommt, viele Geschichten schreibt – und eben: weil er das Karriereende einer Dietliker ­Vereinslegende versüsst.

Die Swiss-Arena in Kloten, wo der Superfinal zum fünften Mal stattfindet, ist bereits am Nachmittag beim Frauenfinal gut ­gefüllt. 5239 Zuschauer sind hier, eine beeindruckende Zahl, die ganz klar für diesen Modus spricht: In der Halbfinal-Serie spielte Dietlikon noch vor 250 Fans. Doch bis ins letzte Drittel packt einen das Spiel nicht wirklich. Die Kinder und andere Junggebliebene versuchen sich im Basteln von Papierfliegern, immerhin einmal segelt einer bis aufs Spielfeld. Doch das Spiel braucht beim Stand von 4:1 für Chur einen Wachmacher, ein Tor!

Ein denkwürdiges Endspiel

Coach Berner hat bereits vieles probiert, bei Gegentoren jeweils das ganze Team um sich ­geschart, sozusagen ein «Gratis-­Time-out» genommen bis zum Wiederanpfiff. «Aber es passte einfach nicht», so Berner.

Deshalb wirft sie alle Pläne über Bord, stellt die Linien ­komplett um – und landet damit den Coup. Auch Meisterschützin Julia Suter findet: «Da ging ein positiver Ruck durchs Team, und nach dem 2:4 zehn Minuten vor Schluss glaubten wir alle wieder daran.»

Nach 68 Minuten und 58 Sekunden ist das Drama vorbei, die bis zum Höhepunkt gesteigerte Spannung bricht im kollektiven Jubel über der Swiss-Arena ­zusammen. Der denkwürdige ­Final rührt die Spielerinnen beider Seiten zu Tränen. Bald sind ­Eltern, Freunde und Bekannte neben dem Spielfeld, gratulieren und trösten. Auch der grösste Unihockey-Anlass des Jahres hat etwas Familiäres, kaum ein Fan hat keinen direkten Bezug zum schnellen Sport mit dem löchrigen Ball.

Während sich die Männer ans Aufwärmen machen, verlagert sich die Dietliker Feier ins Freie. Vor dem Stadion vermischt sich der Rauch der Grillstände mit ­jenem der Zigaretten. Die siegreichen Zürcherinnen sind mit ihren goldenen Hüten von weitem zu erkennen. Jeder, der will, kann ein Foto oder ein Autogramm ergattern, einmal den Pokal in die Höhe stemmen und sich selber wie ein Schweizermeister fühlen. Für eine ­ kurze Zeit regnet es nicht, es ist für die Zuschauer der Moment, um durchzuatmen – und um Energie zu tanken für das zweite Drama des Tages?

Wiler zeigt GC den Meister

Nein, ganz so verrückt wie bei den Frauen geht es im Männerfinal nicht zu und her. GC bleibt gegen Wiler-Ersigen chancenlos. Bereits im Mitteldrittel setzen die 8000 Fans in der nun rappel­vollen Arena zu La Ola an, meist kein Zeichen für Spektakel auf dem Feld. Hochstehend ist die Partie dennoch, langweilig bei weitem nicht, aber zu einseitig für den neutralen Zuschauer. «Wir waren über 60 Minuten klar schlechter», muss GC-Topskorer Joel Rüegger nach dem Spiel ­ enttäuscht sagen. Mit einem 8:4 ­holen sich die Berner ihren 12. Meistertitel – und GC verliert den zweiten Final der Saison.

So gehört dieser Superfinal-Tag vor allem den Frauen. Den Männerfinal leiten zum zweiten Mal in Folge die beiden Schiedsrichterinnen Corina Wehinger und Sandra Zurbuchen. Und in Erinnerung wird vor allem der dramatische Frauenfinal bleiben, bei dem sich Dietlikon den 7. ­Titel der Vereinsgeschichte holt.

Siebenmal war auch Simone Berner dabei, fünfmal als Spielerin, 2017 und jetzt als Coach. In ihren drei Jahren als Cheftrainerin führte sie Dietlikon zweimal zum Double. Und jetzt soll diese grosse Karriere der 39-Jährigen einfach vorbei sein, fertig Uni­hockey? «Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass ich im Unihockey wieder etwas mache, aber ohne Hauptverantwortung. Jetzt habe ich zuerst einmal Ferien. Ich freue mich, ein Buch zu lesen und keine Videoanalysen bis morgens um 3 Uhr schneiden zu müssen.»

Berner hinterlässt eine grosse Lücke, nicht nur in Dietlikon: Die einzige Trainerin im Schweizer Spitzen-Unihockey geht. Nächste Saison übernimmt bei Dietlikon wieder ein Männerduo.

