Bei der allerletzten Gelegenheit hat Tiger Woods die Saison seines erstaunlichen Comebacks gekrönt. Der 42-jährige Superstar gewann die Tour Championship der US PGA Tour in Atlanta mit zwei Schlägen Vorsprung.

Den 79. Turniersieg auf dem amerikanischen Circuit hatte Tiger Woods im August 2013 errungen. Danach musste er sich bis zum 80. Sieg, der ihm jetzt geglückt ist, 269 Wochen lang gedulden. Die Zeit bis Ende 2017 war geprägt von Verletzungen und Operationen. Allein viermal musste er Eingriffe am Rücken über sich ergehen lassen. Aber 2018, im Jahr des Comebacks, fand er so rasch den Wiederanschluss an die Weltspitze, wie es ihm kaum jemand zugetraut hatte.

Mit der Tour Championship ist die Saison 2017/18 in den USA zu Ende gegangen. Am letzten Turnier waren traditionsgemäss nur die besten 30 Spieler der Saisonwertung am Start. Sie sind weitgehend identisch mit den besten 30 der Welt. In diesem hochwertigen Feld zeigte Woods eine Leistung wie zu den Zeiten, in denen er die Konkurrenz Mal für Mal besiegt und 14 Turniere auf Grand-Slam-Stufe gewonnen hatte.

Tigers Kampf mit den Tränen

In der Schlussrunde fielen Woods' vermeintlich härteste Rivalen Rory McIlroy aus Nordirland und Justin Rose aus England früh entscheidend zurück. Zuletzt vermochte nur der Amerikaner Billy Horschel einigermassen mitzuhalten. Aber auch diesen hielt Woods jederzeit sicher in Schach.

«Ich war während des ganzen Turniers konzentriert. Ich konnte um jeden Schlag kämpfen», sagte Woods, der am Schluss sein Glück nicht fassen konnte. «Erst auf dem letzten Loch wurde mir plötzlich klar, dass ich das Turnier gewinnen würde. Ich begann mit den Tränen zu kämpfen.»

Beinahe hätte Woods auch noch die FedEx-Cup-Gesamtwertung gewonnen. Er verbesserte sich vom 20. auf den 2. Platz und kam bis auf wenige Punkte an Olympiasieger Rose heran. Rose bekommt für den Sieg einen Bonus von zehn Millionen Dollar. Woods erhält aus dem Jackpot drei Millionen. (sda)