Tigers Triumph lässt Twitter explodieren

Fast elf Jahre nach seinem 14. Sieg an einem grossen Turnier hat Tiger Woods am US Masters die Weltelite erneut hinter sich gelassen. In Augusta, am prestigeträchtigsten der vier Turniere mit Grand-Slam-Charakter, hat er nach den Erfolgen von 1997, 2001, 2002 und 2005 nun zum fünften Mal triumphiert. Das sensationelle Comeback des ehemalige Seriensiegers begeistert auch über die Sportwelt hinaus. Unzählige Promis gratulieren auf den sozialen Medien.

So war auch der twittererprobte «Golfkollege» und US-Präsident Donald Trump unter den Gratulanten:

Love people who are great under pressure. What a fantastic life comeback for a really great guy! https://t.co/41MtJtYEjq — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14. April 2019

Ebenfalls Trumps Vorgänger war von Woods' Sieg angetan. Barack Obama lobt dessen Mumm und Entschlossenheit:

Congratulations, Tiger! To come back and win the Masters after all the highs and lows is a testament to excellence, grit, and determination. — Barack Obama (@BarackObama) 14. April 2019

Schauspieler Hugh Jackman staunt über den Triumph:

Für Schauspielkollegin Jada Pinkett-Smith ist es gar das grösste Comeback der Sportgeschichte:

The greatest come back in the history of sports! Congrats @TigerWoods!!!! ????? pic.twitter.com/mbai9RVD7G — Jada Pinkett Smith (@jadapsmith) 14. April 2019

Tennisspielerin Serena Williams rührte der Sieg gar zu Tränen:

I am literally in tears watching @TigerWoods this is Greatness like no other. Knowing all you have been through physically to come back and do what you just did today? Wow Congrats a million times! I am so inspired thank you buddy. — Serena Williams (@serenawilliams) 14. April 2019

Basketball-Star LeBron James hielt sich kürzer, dafür spart er nicht an Grossbuchstaben und Ausrufezeichen:

Kobe Bryant, wie James eine lebende NBA-Legende, gratuliert kurz und bündig:

NFL-Quarterback Tom Brady beglückwünscht...

Congrats Tiger! What a performance.. — Tom Brady (@TomBrady) 14. April 2019

...und beginnt umgehend auszurechnen, wann er denn seinen 15. Triumph feiern könnte:

Running the numbers on how long it’ll take me to get to 15... pic.twitter.com/PcNSF2oCzB — Tom Brady (@TomBrady) 14. April 2019

Die NBA-Organisation der Chicago Bulls war auch vom Äusseren des Golfers angetan – Schwarz-Rot gefällt den Bulls natürlich:

MLB-Club Boston Red Sox gratuliert nicht nur auf Social Media sondern auch ganz altertümlich via Anzeigetafel:

Die Liste der prominenten (und weniger bekannten) Gratulanten liesse sich schier endlos weiterspinnen. (tzi)