US-Ringer muss für Kampf seine Rastas abschneiden

Letzte Woche standen sich die Ringer der Buena High School und jene von Oakcrest im US-Bundesstaat New Jersey gegenüber. Andrew Johnson konnte seinen Kampf erst antreten, nachdem er sich einem Entscheid des Schiedsrichters beugte.

Weil Johnson Rastas trägt, wollte er mit einer Haube kämpfen. Diese muss nach den Regeln getragen werden, wenn das Haar über die Ohrläppchen kommt oder die Oberseite des Shirts berührt. Der Schiedsrichter Alan Maloney forderte den dunkelhäutigen Kämpfer dennoch auf, seine Rastas abzuschneiden. Nach einigen Diskussionen liess sich Johnson von einer Trainerin die Haare tatsächlich schneiden.

Black high school wrestler Andrew Johnson was forced to have his dreadlocks cut off by a white referee in order to compete.



An incident the ACLU said was about race not hair.



