Überragender Schmid führt Schweiz zum Sieg

Die Schweizer Nationalmannschaft ist so richtig an der EM in Schweden angekommen. Zwei Tage nach der diskussionslosen 21:34-Auftaktniederlage gegen Schweden setzte sich das Ensemble von Michael Suter gegen Polen mit 31:24 durch.

Die Nervosität aus dem Startspiel gegen die Skandinavier legten die Schweizer von Beginn weg ab, und schon zur Pause führten sie mit 14:12. In der zweiten Halbzeit bauten sie den Vorsprung bis eine Viertelstunde vor Schluss auf vier Treffer aus, nachher folgte die Kür. Überragend war Andy Schmid. Der fünfmalige Bundesliga-MVP wurde seiner Rolle als Teamleader in jeder Phase gerecht und erzielte unglaubliche 15 Tore. Ebenfalls stark verbessert gegenüber dem Freitag spielte Goalie Nikola Portner.

Damit sind die Schweizer Chancen auf die Hauptrundenqualifikation vor dem letzten Gruppenspiel gegen Slowenien am Dienstag in jedem Fall intakt. Falls am Sonntag Abend Schweden wie erwartet gegen Slowenien gewinnt, reicht der Schweiz in jedem Fall ein Sieg, andernfalls sind je nach Resultat noch verschiedene Szenarien möglich. (mke)