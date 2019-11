Überragendes Südafrika zum 3. Mal Rugby-Weltmeister

Südafrikas starke Männer vergossen nach ihrem furiosen WM-Triumph Tränen der Freude. Mit einer erstaunlichen 32:12-Packung für die favorisierten Engländer krönten sich die Springboks zum dritten Mal nach 1995 und 2007 zum Rugby-Weltmeister. Dank ihres Triumph in Yokohama zogen die Südafrikaner nach Titeln mit dem bisherigen Rekordchampion Neuseeland gleich, der sich zuvor durch ein 40:17 (28:10) gegen Wales die Bronzemedaille gesichert hatte.

«Wir haben viele Herausforderungen gemeistert, haben so viele Probleme in unserem Land. Aber wir haben als Team zusammengefunden», sagte Siya Kolisi, der Südafrika als erster schwarzer Captain anführte. Entscheidend für den Triumph des Teams von Trainer Rassie Erasmus waren eine überragende Defensive, eine Serie erfolgreicher Straftritte von Handré Pollard und späte Versuche von Makazole Mapimpi und Cheslin Kolbe. «Unser Trainer hat uns gesagt: Wir spielen nicht für uns allein, sondern für eine Nation. Wir können alles erreichen, wenn wir als Einheit auftreten», sagte Kolisi.

???? “I have never seen South Africa like this. We were playing for the people back home. We can achieve anything if we work together as one.”



Hear from @Springboks’s Siya Kolisi on what is not just a #RWCFinal win - It’s more than that ????????#RWC2019 #ENGvRSA #WebbEllisCup pic.twitter.com/qgfv0STIlr