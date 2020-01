Wanders knackt eigenen Europarekord

Ein ausgepumpter Julien Wanders steht bei strahlendem Sonnenschein in Valencia im Zielraum. Der Schweizer hält eine Tafel in die Kameras der Fotografen. Darauf steht: «Europarekord».

Er hatte es sich als Ziel gesetzt, an diesem Sonntagvormittag seinen eigenen Europarekord über 10 Kilometer auf der Strasse anzugreifen – und dies gelang. Mit seiner Zeit von 27:12 Minuten blieb der 23-jährige Genfer 13 Sekunden unter seiner alten Bestmarke aus dem Jahr 2018.

Das Teilnehmerfeld in Valencia hatte bereits im Voraus eine schnelles Rennen vermuten lassen – neun Läufer mit einer persönlichen Bestmarke unter 28 Minuten waren am Start. Und das Rennen wurde schnell. So schnell, dass Rhonex Kipruto gar den Weltrekord unterbieten konnte. Der erst 20-jährige Kenianer lief nach 26:14 Minuten ins Ziel.

WORLD RECORD!



Rhonex Kipruto clocks 26:24 (unofficial) at the @10KValencia.



(pending ratification)https://t.co/1DhANPOS1R — World Athletics (@WorldAthletics) January 12, 2020

Auch bei den Frauen wurde eine neue Weltbestmarke gelaufen. Sheila Chepkiuri aus Kenia ist mit 29:42 Minuten neuen Weltrekordhalterin im 10-km-Strassenlauf. (tzi/mos)