Wie sich das SRF ohne Livesport über Wasser hält

Beat Feuz am Lauberhorn, Roger Federer am Australian Open, das Schweizer Fussball-Nationalteam in der Qualifikation für grosse Turnier: SRF ist nah dran und sendet hunderte von Live-Stunden übers Jahr – 2019 waren es alleine im TV rund 1400 Stunden Livesport.

Doch mit dem Ausbruch des Coronavirus stoppt der Wettkampfsport und damit für SRF Sport der wichtigste Treiber: die Live-Berichterstattung. Bis 90 Prozent aller Berichte würden direkt oder indirekt mit Live-Sport zu tun haben, schätzt Abteilungsleiter Roland Mägerle.

Sport aktuell fällt weg Das heisst folglich: In naher Zukunft schrumpft das Sport-Angebot von SRF massiv. Am Dienstag sendete SRF letztmals ein Sport aktuell. Es fällt mangels Themen weg. Das Sportpanorama am Sonntag will das Team weiterführen – zumindest so lange wie möglich. Hinzu kommen neu pro Tag zwei Sportflash um 20 Uhr und 22.20 von drei Minuten. Wichtigster Informationskanal von SRF-Sport wird damit der Onlinevektor. Erste Live-Interviews über Instagram, beispielsweise mit Benjamin Huggel zur Euro-Absage, hat das Team bereits lanciert. Zudem wird SRF Sport Dokumentationen und je nach Aktualität kurzfristig angesetzte Sondersendungen zeigen sowie legendäre Momenten aufbereiten.

Während die grosse Mehrheit der rund 150 Sport-Angestellten von daheim aus arbeitet, schaffen vier kleine Teams abwechslungsweise vor Ort im Leutschenbach. Es handelt sich um Produzenten-, Regie- und Moderationsjobs.

Aushilfe in anderen Ressorts SRF Sport entschied sich für mehrere Teams, um die ganze Equipe bei einem Krankheitsfall in Quarantäne schicken zu können – ohne aber den Grundbetrieb zu gefährden. Denn weiterhin hat auch SRF Sport eine Informationspflicht. Das Team kommt diesem auch nach, indem es Kollegen anderer Ressorts aushilft. Was Abteilungsleiter Roland Mägerle noch nicht abschätzen kann: Wie stark sich die Absagen der Wettkämpfe finanziell auswirken. Schliesslich zahlte die SRG für die Übertragungsrechte gerade der grossen Sportarten hohe Beträge. «Diese Diskussionen mit den Verbänden, Ligen und Veranstaltern laufen erst an, weil wir in der ersten Phase nach dem Corona-Ausbruch schlicht sicherstellen mussten, dass wir den Grundbetrieb aufrechterhalten können», sagt Mägerle.

Steht ein dichtes Programm bevor? Zugleich müssen er und sein Team bereits zu antizipieren versuchen, wie der Sportkalender nach dem Ende des Stillstands aussehen könnte. Denn klar ist: Es könnten in der zweiten Jahreshälfte viele grosse Events dicht gedrängt stattfinden, die nun verschoben wurden. «Wir sind intensiv mit Planen und Evaluieren beschäftigt», sagt Mägerle.

Für ihn und seine Equipe sind darum Verschiebungen wie die Euro diesbezüglich eine Erleichterung, weil SRF Sport damit wenigstens agieren kann - statt einfach zuwarten zu müssen, bis sich grosse Verbände entscheiden, was diese mit ihren Turnieren oder Ligen zu tun gedenken.