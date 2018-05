Wo Menschen zu Pfauen mutieren

Vor dem Messegelände in Köln wird ­gebaggert, gebohrt, geschweisst. Die ­Anlage soll modernisiert und aufgehübscht werden. Das passt zur Ausstellung, die sich im Gebäudekomplex präsentiert: die führende Messe für Fitness, Wellness und Gesundheit, kurz Fibo ­genannt. Ums Aufhübschen dreht sich da auf einer Fläche von 160'000 Quadratmetern mit 1133 Ausstellern ebenfalls ganz viel.

Denn das Geschäft mit der Körperarbeit ist gefragt. Ich schwitze, also bin ich, heisst die Devise vieler Zeitgenossen. 26,6 Milliarden Euro setzte die Fitnessbranche in Europa im vergangenen Jahr um. Damit überholte der alte Kontinent die USA (24,9 Milliarden) als Nummer 1. Wer darum wissen will, wie die Branche tickt und damit ihre Menschen funktionieren, muss an die Fibo – und sich erst an ihre Sprache gewöhnen: Sie ist knallig, knackig, englisch.

Schon am Haupteingang Süd prangt ein grosses Poster, das seine Betrachter «strong», «smart» und «beautiful» ­machen will. Dieses Grelle an der Fibo, diesem Tempel des Schweisses, ist verständlich. Die Konkurrenz ist gross. Wer etwa an seinem Ausstellungsstand nicht wirbelt, wird von den Kollegen rechts und links rasch abgehängt. Entsprechend launisch verhält sich das Publikum in dieser Marktplatzatmosphäre.

Vor allem in der testosterongefluteten Halle zu den Themen Kraft, funktionelles Training und Fitness verteilen die Standmitarbeiter als Lockmittel immer wieder Müsterchen. Musik, bis über die Schmerzgrenze aufgedreht, soll ebenfalls Zuschauer anziehen und binden. Bloss vermischen sich damit in diesem riesigen Raum die Klänge zu einem einzigen toxischen Brei. Die meist jungen Besucher scheint das nicht zu stören.

Es gibt schliesslich viel zu sehen, vieles zu bekommen. Darum ist die Halle Kraft bei den zahlenden Gästen im Gegensatz zu den Geschäftskunden sehr beliebt. Wäre die Fibo nämlich ein Zoo, entspräche die Halle Kraft dem Habitat der Pfauen. Besondere Exemplare haben sich gleich nach dem Eingang aufgeplustert. Sie stehen vor einer grossen Wand ihres Sponsors.

Wenn Pfauen Räder schlagen



Die Männer sind oben ohne, die Frauen immerhin knapp bekleidet. Einen tun sie die vielen Muskeln, der tiefe Körperfettanteil, generell die Leidenschaft für ihr Aussehen. Was die vorbeiflanierenden Zuschauer und ­Zuschauerinnen tun? Sie gesellen sich für einen Schnappschuss zu ihnen. Die Pfauen schlagen ihre Räder (also: Sie spannen ihre imposanten Bizepse an und grinsen, als hätten sie das ewige Glück gefunden) – und gleiten unmittelbar nach dem Bild wieder in den Entspannungsmodus.

Wobei stets beäugt wird, welcher der Kollegen wie viel Publikum und Interesse abbekommt. Was das Ganze soll, ist dem Gast schleierhaft. Aber er wird in seinen zwei Messe-Tagen ohnehin immer wieder die Sinnfrage stellen, ohne Antworten zu bekommen. Vielleicht geht er die Sache auch viel zu ernst an.

Bloss lässt sich das Hirn an diesem Ort der Widersprüche nicht leicht ­abstellen. Denn es wird einem an der Fibo zwar nicht gerade die ewige Jugend versprochen, immerhin jedoch ein besseres Aussehen – und zwar jedem. Oder: JEDEM!! «Escape your limits» lautet ein Slogan eines Unternehmens, das sich ­gemäss seiner Werbung «in mehr als 70 Ländern weltweit einen Namen für die Entwicklung und Gestaltung aufregender funktioneller Trainingserfahrungen gemacht» hat.

Der Spruch prangt quer über dem knallgelben T-Shirt eines Mitarbeiters mit ordentlich Bauch. Der Grat zwischen lässig und peinlich ist an der Fibo darum schmal. Dem Mann scheints nicht aufzufallen. Oder zumindest hält er den Widerspruch gekonnt aus. Um dem Gedröhne zu entkommen, steuert der Besucher Halle 5.2 an. «New business» findet sich da neben anderen Themen – und der wunderbare Laut der Stille.

Der Gast bleibt an einem kleinen Tisch mit Ampullen stehen. Die Broschüre dazu verspricht: «Durch die patentierte Nährstoffkom­bination werden die Erholungsprozesse im Schlaf unterstützt und die Regene­ration von Körper und Geist beschleunigt. Ideal für Sportler, Geschäfts­reisende, Menschen mit fordernden ­Berufen und alle, die auch nach wenig Schlaf fit und leistungsfähig sein müssen.»

Dass die im Text erwähnten Schlafforscher auch gleich die Firmengründer sind, verrät die Werbung zwar nicht. Ist beim Anlocken von Kunden aber anscheinend egal. Vom Messerabatt von 15 Prozent verführt, kauft sich der optimierungswillige Neugierige ein paar Fläschchen zu drei Franken das Stück. Er findet schliesslich, gleich alle von der Broschüre ­Adressierten zu verkörpern: Sportler, Geschäftsreisender, Mensch mit forderndem Beruf. Fit und leistungsfähig nach wenig Schlaf wäre er auch gerne, so wie die Testimonials.

Schlaf dich fit!



So lässt Benjamin Schröder, Senior Vice President Siemens, auf der Smart­sleep-Homepage wissen: «Ständig viele ­Reisen . . . Smartsleep hilft mir dabei, auch nach kurzen Nächten 100-prozentige Leistung geben zu können . . .» Oder Mark Warnecke, früherer Schwimmweltmeister und jetziger Unternehmer, sagt: «Mit Smartsleep starte ich erholt und leistungsfähig in den nächsten Tag.»

Beim Neugierigen will das Produkt ­allerdings nicht derart überzeugend anschlagen. Er fühlt sich am Morgen nach Smartsleep keineswegs schlechter. Aber ob er deswegen gleich leistungsfähiger agiert? Er ist unsicher. Dieses Gefühl hält beim nächsten Selbsttest an. Von einem Plakat mit einem grossen Insekt darauf wird er wie die Motte vom Licht angezogen. «Swarm Protein» liest er – und dann «Insektenriegel».

Der besondere Stängel soll nichts ­weniger sein als «Die Zukunft der Sportnahrung!». Warum, erfährt der Angelockte im Werbeflyer: Proteine aus ­Insekten liessen sich viel ressourcenschonender gewinnen als solche aus Rindern. Immerhin brauche es für 1 Kilo­gramm Rind 25 Kilogramm Futter – hinzu ­kämen Wasser, Landbeanspruchung und das permanente Gefurze der Tiere, was der Atmosphäre schade. Für 1 Kilo Grille reichten hingegen 2 Kilo Futter. Darüber hinaus verursachten Grillen weniger als 1 Prozent der Treibhausgase der Vierbeiner und bräuchten weniger als 2 Prozent ihres Wasserbedarfs.

Erst einmal fragt sich der Probierwillige: Gibts tatsächlich Riegel aus Rindfleisch? Als die Frage bejaht ist und der tierische Vergleich damit stimmig, greift er zu. Je ein Stück mit den Geschmacksrichtungen Raw Cacao, Chia Hazelnut und Red Berries testet er. Danach schmecken die braunen Happen auch – und gut. Dass sich darin ganz viel zerriebene Insekten befinden, würde er ohne Vorwissen nicht merken. Trotzdem zweifelt er, ob dem Start-up die angekündigte Revolution in der Sportnahrung gelingt.

Jeans im XXXL-Format



Dafür bewundert er den Wagemut der Jungunternehmer. Schliesslich wird einem erst an der Fibo bewusst, wie gross die Konkurrenz selbst in den Nischen ist – und wie vielschichtig diese Branche: Sie reicht von Begrünungskonzepten für Fitnessstudios bis zu besonders reissfesten und dehn­baren Jeans für Oberschenkel im XXXL-Format. Daneben wirken die feilgebotenen Kraftmaschinen, Spinde oder Vermarktungskonzepte für Studiobetreiber sehr konventionell.

Am nächsten Tag – Smartsleep intus und die Insekten-Riegel-Happen verdaut – wagt sich der Fibo-Neuling erneut ins Tohuwabohu der Krafthalle. In einer entfernten Ecke entdeckt er eine Frau in kanariengelben Leggins und schwarzem Top auf einem Podest. Vor ihr stauen sich so viele Menschen, dass sie eine lange Schlange bilden. Der Vorderste löst sich jeweils, steigt zur Frau aufs Podest, küsst und herzt sie. Zusammen posieren sie für ein Foto. So läuft dieses Prozedere über viele Minuten.

Was geht hier vor, fragt sich der Zaungast. Er erfährt: Die erfolgreichste Fitness-Influencerin der Welt hält Hof. ­Michelle Lewin heisst sie, stammt aus Venezuela, lebt in Miami. Über Instagram und Facebook vereint sie 20 Millionen Follower. Millionärin wurde die 32-Jährige, indem sie ihrem riesigen ­Publikum neue Produkte von Fitnessfirmen präsentiert.

Wie angehimmelt die Durchtrainierte wird, kann man in einem Video nachschauen, das ihr Mann und Geschäftspartner Jimmy Lewin postete. Da schickt er ein Foto seiner Frau in knappem Tenü um die Welt. Innert zwei Minuten liken 2142 Personen das Bild.

Lewin sagt, viele Mädchen und junge Frauen eiferten ihr nach. Man fragt sich, wieso. Auf ihren Fotos oder Videobeiträgen zeigt sich Lewin oft halb nackt. Sie hat gemachte Brüste und eine makellose Figur. Sie verkörpert so insgesamt ein Frauenbild, das gelinde gesagt zweifelhaft ist. Trotzdem interessieren sich Millionen für ihre permanente Selbstdarstellung, die auch die Grundlage ihres ­Geschäftsmodells bildet.

Lewin trainiert 2-mal am Tag, hält strikt Diät und jettet um den Globus, ­damit sie an den einschlägigen Fitnessshows ihre weltweite Gemeinde beglücken kann. Kundenbindung nennt sich das. Daneben füttert sie ihre Fans mit Bildern oder Trainingsvideos.

Jahrelang am Aufbau gearbeitet



Lewin hat sich von einer Influencerin zur Unternehmerin entwickelt: Sie vertreibt eigene Nahrungsergänzungsmittel, eine Kleiderlinie, eine Trainingsplattform. Bald kommt ein Kochbuch dazu, in dem sie nicht weniger verspricht, als dass sich der Körper ihrer Leserinnen innert 28 Tagen nach ihren Menüs markant verschlanke.

Dass Lewin jahrelang und eisern am Auf- und Umbau ihrer einst durchschnittlichen Statur arbeitete, wird da gerne übersehen. Darum haben zahlreiche Fans offensichtlich auch Probleme, zwischen ihr als Berufsfrau und Privatperson zu unterscheiden. Mehrfach drangen Follower in ihr Haus ein, um sich mit ihr ablichten zu lassen. Da hilft, dass ihr Ehepartner ein Kasten von einem Mann ist.

Fast schon erschlagen verlässt der Gast diese schillernd-widersprüchliche Welt nach all diesen Eindrücken – und kann doch nicht aufhören, an den ironischen Songtext des Austria-Pop-Barden Rainhard Fendrich zu denken: «Es lebe der Sport / er ist gesund und macht uns hort, / er gibt uns Kraft, er gibt uns Schwung, / er ist beliebt bei Oid und Jung.» (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)