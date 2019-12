Zehn sportliche Geschenktipps für Ihre Liebsten

Dem Beschenkten und allen anderen zuliebe

Sportunterwäsche aus Kunstfasern ist bei schweisstreibenden Sportaktivitäten nach wie vor unentbehrlich. Gerade im Winter aber, wenn ein warmer Körper das erste Gebot ist, wird Merinowolle wegen seiner isolierenden Eigenschaft immer beliebter. Das Oberteil von Icebreaker zeichnet sich zudem durch unterschiedlich luftdurchlässige Zonen aus. Der Werbespruch der Neuseeländer ist übrigens tatsächlich wahr: Merinowolle ist quasi immun gegen Körpergerüche. Die Unterwäsche lässt sich – etwa in den Skiferien – mehrere Tage tragen, ohne dass man olfaktorisch bei den Mitmenschen negativ auffallen würde.

Bächli Bergsport, Binzmühlestrasse 80: Icebreaker Zoned Merino Base Layer, 89.–

Dies ist das meistunterschätzte Geschenk

Der Schuhtrockner: Er wird beim Auspacken am Heiligabend eher keine Jubelstürme auslösen. Weil der Beschenkte noch nicht weiss, wie unverzichtbar dieses Accessoire für ihn bald sein wird. Natürlich trocknen Joggingschuhe nach dem Lauf im Schneeregen auch, wenn man sie mehrmals mit Zeitungen ausstopft. Und Skischuhe, die man nach einem langen Tag auf der Piste auf den Heizkörper legt. Aber die Schuhe beginnen wegen der sich nur langsam verziehenden Feuchte trotzdem zu müffeln. Der Schuhtrockner dagegen vertreibt die Nässe im Nu, dieses Modell schaltet dank Timer-Funktion zudem automatisch ab. PS: Der Trockner funktioniert auch hervorragend bei nassen Kinderschuhen!

Transa, Europaallee: Schuhtrockner Therm-ic, 99.90

Vermicelles für den Sport statt zum Dessert

Unseren hoch geschätzten Nächsten schenken wir zu Weihnachten Schokolade oder Guetsli. Beim hoch geschätzten Ausdauersportler in der Verwandtschaft kommen Riegel und Gels für seine nächsten Abenteuer gut an. Veloplus führt davon ein breites Sortiment: Von den verlässlichen Sponser-Riegeln, die jeder kennt und mag, über die trendigen Clifbars mit Nussbutter-Kern über die veganen Varianten von Peak Punk zu den Gels von Winforce, deren nur im Winter erhältlichen Marroni- oder präziser Vermicelles-Gels von den Sportlern entweder geliebt oder gehasst werden.

Veloplus, Konradstrasse 19/Binzmühlestrasse 80: 10 Energieriegel und -gels, 2–3.50/St., total 28.40

Für Surfer genauso geeignet wie für Sofasportler

Surfari bei der Tramhaltestelle Stauffacher ist ein Sehnsuchtsort: für Tagträume zu den schönsten Stränden der Welt. An diesen surfen die Zürcher, wenn überhaupt, nur ein paar wenige Tage pro Jahr. Und an den anderen? Können sie das Surfgefühl zum Beispiel auf einem Balanceboard simulieren. Das Balancieren auf dem Brett von Stricker Hawaii (der Produzent ist ein ausgewanderter Zürcher) ist in mehrerlei Hinsicht toll: Das Gefühl erinnert tatsächlich ein wenig ans Surfen. Dabei werden all die kleinen Müskelchen im Rumpf trainiert, die im Sport wie im Alltag so wichtig sind. Und der Clou: Balancieren kann man bei jeder Gelegenheit. Zum Beispiel während des Fernsehmarathons nach den Festtagen, als Abwechslung zum Sofa.

Surfari, Badenerstrasse 18: Balanceboard Jucker Hawaii, 160.–

Chic wie ein Schaf-Fell, aber tierfreundlich

Einst wurden diese aufgerauten Kunstfaserjacken Helly Hansen genannt und wärmten im Winter vor allem Bauern und Handwerker bei der Arbeit im Freien. Mittlerweile sind diese Fasern deutlich flauschiger und damit modisch geworden. Schön warm geben sie noch immer, gerade dem Outdoorsportler, dem Daunen zu warm sind. Besonders chic (aber auch anfällig auf Flecken…): das komplett weisse Damenmodell von Mammut, das an ein Schaf-Fell erinnert ? nur dass dafür kein Tier sterben musste. Verfügbar ist das Kunstschäfchen auch in weniger kritischen Farben. Und in einer Männerversion.

Mammut Store, Löwenstrasse 60: Fleecejacke Innominata Pro, 199.–

Warme Füsse, per Handy-App gesteuert

Es ist das wichtigste Accessoire für Gfrörlis, die im Winter trotzdem gerne draussen Sport treiben, egal ob auf den Alpin-, den Langlauf-Ski oder dem Velo. Die Wärmesocken von Lenz (mit Merinoanteil) sorgen auch bei Minustemperaturen für warme Zehen und damit dauerhaften Winterspass. Steuern lassen sie sich via App übers Handy – jeder Fuss einzeln. Der Akku müsste auch bei einem langen Skitag durchhalten: Auf der niedrigsten Stufe soll er laut Hersteller 16 bis 20 Stunden lang heizen.

Voit Sport, Albisriederstrasse 342: Lenz Wärmesocken, Socken 119.90, Akku 249.90

Weil weisse Velosocken nie lange weiss bleiben

Ein neues Velo zur Bescherung? Ist a) budget- und b) platzmässig unter dem Christbaum eher schwierig. Womit kann der Rennvelofahrer sonst noch erfreut werden? Von zwei Dingen hat er nie zu viel: Velohüetli und Socken. Mit Ersterem repräsentiert er nächsten Sommer dank ZURICH-Aufschrift die Heimat bei Ausfahrten über Pässe im Ausland. Und die HELL-YEAH-Socken von Fingerscrossed sind erstens cool und kommen zweitens gelegen, weil weisse Socken, egal wie vorsichtig man auch ist, nach einigen Ausfahrten meist nicht mehr ganz weiss sind.

Cycle Store Zurich, Werdmühleplatz 4: Cap Cycle Store 35.–, Socken Fingerscrossed 27.–

Lieber ein Shirt als Schuhe für die Läuferin

Schweizer Produkte sind im Sportartikelmarkt selten, Zürcher erst recht. Die grosse Ausnahme bildet die Laufmarke On. Einen Laufschuh ohne vorherige Anprobe unter den Weihnachtsbaum zu legen dünkt uns aber eher gewagt. Zumal das Modell, mit dem jüngst der neue Firmenteilhaber Roger Federer warb, sowieso weltweit ausverkauft ist. Kleidungsstücke dagegen sind weniger heikel als Geschenk. Jene von On glänzen wie die Schuhe durch Schlichtheit. Das Weather Shirt hat in der Frauenversion zudem viele praktische Details, etwa der Schlauchhals mit Zugkordel, die wärmende Brustpartie und die langen Ärmel bis über die Handgelenke.

Och Sport, Bahnhofstrasse 56: On Weather Shirt, 150.–

Schneespass am Hügel hinter dem Haus

Aus dem Jux wurde eine Nische: Vor ein paar Jahren lancierte Burton seinen Snowsurfer neu, eine Interpretation des allerersten Modells von Firmengründer Jake Burton. Doch die Snowboarder fanden Gefallen daran, etwas ungelenk den Hang hinunterzugleiten auf dem Holzboard ohne Schnickschnack. Denn so wird bei Neuschnee wegen der fehlenden Bindung und Stahlkanten selbst der Hügel hinter dem Haus zur Herausforderung. Mittlerweile gibt es sogar hochwertige Snowsurfer im Bereich von 500 Franken. Für den Spass daheim reicht aber die Budgetversion.

Doodah, Europaallee 3: Burton Snowsurfer, 100/130 cm, 149.–

