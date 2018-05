Zehnjähriges Mädchen heizt den Erwachsenen ein

Sie heisst Fathimath Dheema Ali, ist erst zehn und tritt für die Malediven an. Dass sie das bei den Tischtennis-Weltmeisterschaften in Halmstadt macht, sorgt mittlerweile weltweit für Aufsehen. «Es fühlt sich so aufregend an, hier in Schweden zu spielen», erklärt das junge Mädchen. Und sagt mit einer Prise Patriotismus: «Ich bin stolz darauf, mein Land auf einer so grossen Bühne zu repräsentieren.» Damit Fathimath ist der Gegenpol zur 54-jährigen Ni Xialian, der ältesten Athletin dieser Titelkämpfe. Die gebürtige Chinesin tritt für Luxemburg an.

Erst vor vier Jahren hat Fathimath mit diesem Sport angefangen. Und das eigentlich nur, weil man sie bei einer anderen Sportart nicht wollte. «Mein Vater brachte mich zum Badminton-Trainer. Aber der lehnte mich ab, weil ich für dieses Spiel zu klein bin», erinnert sie sich.

Innert vier Jahren ins Nationalteam und an die WM

Fürs Tischtennis hat Fathimath fürwahr genug Talent. Sonst hätte sie in dieser kurzen Zeit nicht den Sprung in die Nationalmannschaft und an die WM geschafft. An den Titelkämpfen läuft es ihr gar nicht schlecht. Das erste Spiel gewannen die Malediven, weil Gegner Bangladesh nicht angetreten war. Die zweite Partie verloren sie gegen Wales 0:3, wobei die jüngste Spielerin dieser WM den einzigen Satz für die Malediven holte.

Fathimath wäre keine ambitiöse Sportlerin, wenn sie nicht gewisse Ziele hätte. «Mein grosser Traum ist, bei dieser WM Ding Ning zu treffen». Sie meint damit die chinesische Weltmeisterin und Olympiasiegerin. «Ich kann immer noch nicht glauben, mit meinem grossen Idol bei ein und demselben Wettbewerb zu spielen.»

(fal/sda)