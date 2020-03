Der Irrwitz dieser Tage

Die Haltestelle Museum für Gestaltung im Kreis 5 in Zürich. Das Tram Nummer 4 ist voll. Ich müsste eigentlich husten, ich huste seit Monaten immer wieder, damals war Corona einzig der Name einer Biermarke. Ich versuche es zu unterdrücken. Schon als ich das Tram betreten habe, blickten einige komisch, bilde ich mir wenigstens ein. Ich war vorher im Kino, drei Personen waren im Saal gewesen, eine Reihe 3, die andere Reihe 5, ich Reihe 9. Hier im Tram stehen und sitzen aber alle dicht gedrängt nebeneinander, Körper an Körper, Abstand halten unmöglich.

Das Zürcher Unispital sperrt Besucher aus – ist eine Onlineschlagzeile an diesem Tag in der letzten Woche.

Die Leute im Tram schauen fast alle auf ihr Handy, ernst sind die meisten Gesichter, vielleicht schreibt man besser: besorgt; kaum ein Lächeln.

Real Madrid in Quarantäne, eine andere Schlagzeile.

Rasch aus dem Tram, bei der Haltestelle Central, draussen verstohlenes Husten in den Ärmel, wieder einsteigen. Hats jemand bemerkt?

Der Fussball in seiner eigenen Welt. Er versucht immer noch, Normalität vorzugaukeln, kommentiert ein Onlineportal. Es sei ein unwürdiges Schauspiel. Man müsste doch einfach einmal die Füsse stillhalten.

Das Tram 4 weiterhin wie eine voll gepferchte Stehplatzrampe. Zwei Asiaten steigen beim Helmhaus ein, wieder blicken einige – ist «böse» das richtige Wort? Meine ich es nur? Wir sind alle so misstrauisch geworden.

Ein Beitrag auf Twitter, nach dem gespenstischen Spiel vor leeren Rängen und als Antwort auf Ansichten: «Spielen um des Spielens willen?!? Das hat nichts mit Fussball zu tun! Wie übrigens in allen Amateurligen auch nicht. Und die Kinder auf dem Pausenplatz? Haben alle nichts mit Fussball zu tun. «Das wänn wir nid!»

So leben, dass die Alten überleben, lese ich im Tram als Ratschlag. Vielleicht ist es doch besser, den Vierer zu verlassen.

Davor noch ein letzter Blick aufs Handy. Es zeigt ein Bild vom Abend zuvor in Paris. Wie einige Hundert Franzosen nach dem Champions-League-Spiel Paris-St-Germain gegen Dortmund wild feiern, vor dem Stadion, in das sie nicht rein durften, um Ansteckungen zu verhindern. Der Nachthimmel ist rot gefärbt von den Petarden. Viele mit nackten Oberkörpern, sie umarmen sich, es sind junge Menschen.

Es ist so vieles irrwitzig in diesen Tagen. Wir mussten zur Vernunft gezwungen werden.