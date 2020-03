Wer im Sport wirklich wegen des Coronavirus leidet

Sogar im fussballverrückten Deutschland hat man irgendwann doch noch eingesehen, dass es nicht mehr opportun ist, Bundesligapartien auszutragen. Und obwohl sich an einem Golfturnier 144 Spieler und ihre Betreuer auf einer Fläche von 50 Hektaren oder mehr verteilen, beschlossen die Verantwortlichen der PGA Tour, das höchstdotierte Golf-Event der Welt nach einer Runde abzubrechen. Damit ist es seit diesem Wochenende so weit: Die Sportwelt steht quasi still.

Die Absagen und Unterbrechungen führen zu Ungewissheit und kontroversen Diskussionen: Hätten die ZSC Lions den Titel verdient gehabt? Wird YB als Erster in der Winterpause, St. Gallen als momentaner Leader oder gar niemand zum Schweizer Meister erklärt, wenn die Super-League-Saison abgebrochen werden muss? Entgeht dem FC Liverpool trotz 25 Punkten Vorsprung der erste Meistertitel seit 1990? Kann Rafael Nadal in Paris nicht den 20. Grand-Slam-Titel gewinnen und mit Roger Federer gleichziehen, weil auch das French Open ausfallen wird? Soll die Fussball-EM abgesagt und dafür die Champions League im Sommer beendet werden? Das sind die Fragen, welche die Sportfans derzeit umtreiben.

Weil sie weniger bekannt sind, bleiben sie quasi unsichtbar.

Die Anhänger vieler Clubs und Superstars betrachten ihre Lieblinge als grosse oder zumindest potenzielle Verlierer der durch das Coronavirus hervorgerufenen Krise. Zum Teil haben sie sogar recht, doch über jene, die es abgesehen von all den Erkrankten am härtesten trifft, spricht kaum einer. Weil sie weniger bekannt sind, bleiben sie quasi unsichtbar.

Im Badminton, Judo, Rudern und in vielen weiteren Sportarten wurden schon etliche Qualifikationswettkämpfe für die Olympischen Sommerspiele gestrichen. Es sind Sportarten, die kaum einträgliche Einnahmen abwerfen, die viele aus blosser Leidenschaft betreiben. Und diesen Athletinnen und Athleten, die über viele Jahre Entbehrungen in Kauf nehmen, um den Lebenstraum von einer Olympiateilnahme zu verwirklichen, wird nun diese Chance wohl genommen.

Ein Laaksonen hat grössere Probleme als ein Federer

Viele Sportler aus Randsportarten sind als Einzelunternehmer unterwegs. Nicht wenige wohnen bei den Eltern und teilen sich an den Wettkampforten mit Kollegen oder Trainern günstige Hotelzimmer. Wenn sie nun monatelang keine Preisgelder gewinnen können, führt das unter Umständen zu Existenzängsten. Auch in populäreren Sportarten: Wird Federer um die Chance gebracht, einen Siegercheck von 1, 2 oder 3 Millionen Franken zu gewinnen, ist das unschön. Doch hat Henri Laaksonen, die Nummer 137 der Welt, keine Gelegenheit, seine Spesen zu decken, ist das ein Problem.

Und dann gibt es eine weitere Kategorie von Verlierern: jene, die an Sportevents hinter den Kulissen tätig sind. Allein der SC Bern beschäftigt 750 Hilfskräfte, die an Match­abenden «Geld für die Steuern oder Ferien dazuverdienen», wie es Geschäftsführer Marc Lüthi formuliert. In den USA ist diese Gruppe noch grösser. Allein im Staples Center von Los Angeles, wo die Lakers, Clippers und Kings für Betrieb sorgen, arbeiten 5000 bis 6000 Personen, die meisten im Stundenlohn. Sie verlieren nun ihr Grundeinkommen oder den Zweitjob, der ihnen hilft, über die Runden zu kommen – und teilweise den Versicherungsschutz.

Mark Cuban, der Besitzer des Basketballteams Dallas Mavericks, hat den Arbeitern versprochen, sie bis Ende März zu bezahlen, als würde in der NBA normal gespielt. Kevin Love, Spieler der Cleveland Cavaliers, kündigte an, für die Helfer 100’000 Dollar bereitzustellen. Andere Stars folgen nun seinem Beispiel. Sie können sich ihre Generosität leisten. Cuban ist Multimilliardär, Love hatte seinen Vertrag im Sommer 2018 um vier Jahre verlängert –für 120 Millionen Dollar.

Basketball-Profi Kevin Love (r.) spendet für die Helfer 100'000 Dollar. (Bild: Keystone)

Allein diese Zahl verdeutlicht: Der globale Profisport ist vielerorts ausser Rand und Band geraten. Denn Love ist keine Ausnahmeerscheinung, sondern in der Verdienstrangliste der NBA bloss die Nummer 22. Das Durchschnittssalär in der NBA beträgt umgerechnet 7,8 Millionen Franken. In der englischen Premier League hat sich der Durchschnittslohn in den letzten zehn Jahren fast verdreifacht, auf 3,7 Millionen Franken. Am US Open 2019 erhielten die Champions Bianca Andreescu und Rafael Nadal je 3,7 und damit über 2 Millionen Franken mehr als die Sieger zehn Jahre vorher.

Die Entscheidungsträger der meisten Sportorganisationen messen ihren Erfolg vor allem am Geld – und interessieren sich kaum dafür, woher dieses kommt. Und sie vergessen, dass niemand besser dribbelt, präziser wirft oder effektiver aufschlägt, nur weil er pro Jahr 10 statt 8 Millionen verdient.

Dass die grössten Verlierer in den USA derzeit Solidarität erfahren, ist ein ermutigendes Zeichen. Auch dass sich die Trainer und Spieler des EHC Biel für den Fall, dass das Playoff ohne Zuschauer ausgetragen worden wäre, bereit erklärten, auf die Prämien zu verzichten, war ein positives Signal. Es gibt bestimmt noch andere positive Beispiele. Das Coronavirus zwingt alle, die Teil des Sportbusiness sind, innezuhalten und sich über die Zukunft Gedanken zu machen.

Es gäbe noch viele Möglichkeiten, den Profisport besser und gerechter zu machen. Doch dies wird kaum passieren. Leider.

Stellen Sie sich vor, die Spielergewerkschaften der amerikanischen Profiligen würden bei den nächsten Verhandlungen für den Gesamtarbeitsvertrag von den Besitzern fordern, statt die Lohnobergrenze für die Teams den Stundenlohn der Arenamitarbeiter zu erhöhen. Und der Spielerrat im Tennis würde in den Diskussionen mit den Veranstaltern nicht auf mehr Preisgeld bei den Grand-Slam-Turnieren drängen, sondern verlangen, dass auch auf Challenger-Stufe mehr Profis ein anständiges Ein-kommen ermöglicht wird.

Es gäbe noch viele Möglichkeiten, den Profisport besser und gerechter zu machen. Doch dies wird kaum passieren. Ist die Krise erst überstanden, was noch eine Weile dauern kann, wird auch in der Sportwelt der Alltag einkehren. Leider.

Dritte Halbzeit – der Tamedia Fussball-Podcast



Die Sendung ist zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts oder direkt hier:

Hier finden Sie alle Folgen an einem Ort.