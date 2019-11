Die Schweizer Curler stehen im EM-Final

Diesen Tag wird Yannick Schwaller nicht so schnell vergessen. Er begann mit dem abschliessenden Vorrundenspiel, das die Schweizer an der EM in Helsingborg (SWE) gegen Italien gewinnen mussten, um ins Playoff einzuziehen. Im 10. End aber geriet ein Stein Schwallers zu weit, weshalb der italienische Skip Joël Retornaz das Zusatzend erzwingen konnte. Doch als es darauf ankam, behielt der Solothurner die Nerven und sicherte der Schweiz schliesslich den 7:5-Sieg.

Im Halbfinal gegen Dänemark am Abend liefen Marcel Käufeler, Romano Meier, Michael Brunner und Schwaller dann zu Hochform auf. Die Basis für den 8:5-Erfolg legten sie im fünften End, als sie mit zwei gestohlenen Steinen 5:1 in Führung gingen. Im achten End konnten sie nochmals zwei Steine stehlen, womit die Partie vorentschieden war.

Somit steht das Team Bern Zähringer bei seiner ersten Teilnahme an einem internationalen Titelkampf der Elite im Final. Dort kommt es am Samstag zum Duell mit Schweden. Die Favoritenrolle ist dabei einigermassen klar verteilt: Hier die Equipe mit dem dreifachen Weltmeister Niklas Edin, dort die Neulinge um Schwaller. Aber: Die Schweizer konnten die Schweden in dieser Saison auf der World Tour bereits bezwingen. (mob)