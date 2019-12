Die sportlichen TV-Highlights über die Festtage

Hoarau geht fremdIn Concert

25. Dezember, 21 Uhr, Teleclub Zoom

Es ist ein spektakulärer Tenuewechsel: Statt mit Fussball­schuhen, Stulpen und Trikot tritt Guillaume Hoarau mit Hut, Gilet und Fliege auf. Der französische YB-Stürmer liefert das sportliche Kontrastprogramm über die Festtage. Am vergangenen Donnerstag ging im ausverkauften Berner Bierhübeli sein Konzert über die Bühne. Während knapp zweier Stunden heizte Hoarau dem Publikum ein, Unterstützung erhielt er auch von den Chartstürmern Lo & Leduc. Teleclub Zoom zeigt das Konzert am 25. Dezember um 21 Uhr.

Vom Rasen auf die Bühne: Guillaume Hoarau, Fussballer und Sänger. (Bild: Keystone)

Kampf um Los AngelesBasketball

Etwas Sport am Weihnachtstag? Eine gute Idee, findet die NBA. Traditionell bietet die beste Basketballliga der Welt ihren Anhängern hochklassige Affichen als Bei­lage zum Familienessen. Die Houston Rockets mit den beiden Schweizern Thabo Sefolosha und Clint Capela spielen um 23 Uhr gegen die Golden State Warriors, den Dominator der letzten fünf Jahre.

Wer am Stephanstag sowieso ausschlafen wollte, der kann nach dieser Partie gleich vor dem TV sitzen bleiben, denn um 2 Uhr ist Derbytime. Die Los Angeles Lakers mit Superstar LeBron James empfangen die Clippers – das ist nicht nur ein Duell der Stadtrivalen, sondern auch eines zwischen den beiden besten Teams der Western Conference.

Party mit der neuen KöniginDarts

Immer Ende Jahr kocht die Stimmung im legendären «Ally Pally» über, denn dann ist Darts-WM. Doch in diesem Jahr, da ist die Stimmung um den Kneipensport noch etwas verrückter. Und der Hype hat einen Namen: ­Fallon Sherrock.

Begeistert über die Darts-Szene hinaus: Fallon Sherrock. (Bild: Reuters)

Die 25-Jährige gewann als erste Frau eine WM-Partie gegen einen Mann, in der zweiten Runde folgte der zweite Sieg. Die Britin, die bereits liebevoll «Queen of the Palace» genannt wird, trifft nun am 27. Dezember in der dritten Runde auf Landsmann Chris Dobey. Die Mittagssession beginnt um 13.30 Uhr, Sherrock ist als Zweite, direkt nach der Partie zwischen Simon Whitlock und Mervyn King, an der Reihe.

Überstunden für die ProfisFussball

Wörtlich übersetzt bedeutet Boxing Day «Geschenkschachtel-Tag» und hat seinen Ursprung im 17. Jahrhundert. Am 26. Dezember erhielten alle Arbeit­nehmer in den Commonwealth-Staaten von ihren Arbeitgebern traditionsgemäss Geschenke: die sogenannte Christmas-Box.

Eine ähnlich lange Tradition hat auch der Premier-League-Fussball an diesem Tag. Dass die erfolgsverwöhnten Anhänger von Liverpool von ihrer Mannschaft einen Sieg erwarten, ist klar. Doch Gegner Leicester ist trotz 10 Punkten Rückstand auf Liverpool erster Verfolger der Reds im Meisterschaftsrennen. Die Partie verspricht also viel Spannung. Einzig Wolverhampton und der letztjährige Meister Manchester City tragen ihre ­Partie der 19. Runde einen Tag später aus.

Damit ist aber noch nicht genug Fussball: Bereits am Wochen­ende vom 28. und vom 29. Dezember müssen die hoch be­zahlten Premier-League-Angestellten wieder arbeiten. Besonders der Sonntag ist interessant: Arsenal und Chelsea treffen sich um 15 Uhr zum Derby.

Derbyzeit: Granit Xhaka trifft mit Arsenal am 29. Dezember auf Chelsea. (Bild: Getty Images)

Gespielt wird auf der britischen Insel auch im Norden. Passend zur Altjahreswoche bitten die Rangers und Celtic aus Glasgow zum Old Firm Derby, einem der ältesten und prestigeträchtigsten. Das Spiel der kochenden Emotionen und der gepflegten Blutgrätschen findet aus ­Si­cherheitsgründen bereits um 13.30 Uhr statt.

FreiluftspektakelEishockey

Was für eine Bescherung für alle Eishockeyfans! Zwischen dem 26. und dem 31. Dezember findet zum 93. Mal der Spengler-Cup statt. Alle Spiele werden live vom Schweizer Fernsehen übertragen. Traditionell findet der Final am 31. Dezember um 12 Uhr statt. Gut möglich, dass dort wieder das Team Canada auflaufen wird. In den vergangenen vier Jahren gewannen die Kanadier dreimal den Spengler-Cup, auch 2018 standen sie im Final und ver­loren dort erst im Penaltyschiessen gegen das finnische Team Kalevan Pallo.

Auch die NHL läuft über die Festtage. Am 29. Dezember empfangen die St. Louis Blues Luca Sbisas Winnipeg Jets. Viel Spektakel in der besten Hockeyliga der Welt bietet die Winter Classic am Neujahrstag zwischen den Dallas Stars und den Nashville Predators. Die Partie ist ein ­reguläres Saisonspiel – und doch ist sie alles andere als normal. Der im Jahr 2008 ins Leben gerufene Event verspricht nicht nur in sportlicher Hinsicht Spektakel. Die Spieler treten im Notre Dame Stadium unter freiem Himmel an. Das Stadion wird mit über 80000 Zuschauern aus­verkauft sein. Eine Nachricht dürfte feierwütige Hockeyfans erfreuen: Das Spiel beginnt erst um 19 Uhr.

Waren Sie nur ein Modefan?Rugby

Gehörten Sie zu jenen Leuten, die während der WM diesen Herbst zum Rugby-Fan oder (gar -Experten) mutierten? Falls ja: Wie viele Spiele haben Sie seit dem WM-Final, als Südafrika England besiegte, geschaut? Eben! Jetzt gibt es die grosse Chance. Denn am 26. Dezember steht eine Partie aus der Guinness Pro 14, einer internationalen Profiliga, an. Dort nehmen Teams aus Irland, Wales, Schottland, Italien und Südafrika teil. Aber wir nehmen an, das wussten Sie als Rugby-Crack schon lange. Freuen Sie sich auf den Knüller zwischen den beiden walisischen Teams Scarlets und Ospreys. Los geht der Spass um 18.15 Uhr.

Hoffen auf weniger EisSki alpin

Ein Geschenk für Skifans gibt es am 28. Dezember. Die Frauen tragen in Lienz einen Riesenslalom, die Männer in Bormio ihre Abfahrt aus. Insbesondere die Männer dürften nicht nur Vorfreude verspüren. Im letzten Jahr fuhr Beat Feuz zwar auf den dritten Rang, doch richtig glücklich war kaum ein Fahrer. Die eisige Piste war so schwierig zu befahren wie noch nie. Gut möglich, dass sich der eine oder andere Abfahrer zu Weihnachten etwas humanere Verhältnisse wünscht.

Cannabis statt HalbfinalAmerican Football

Alle Footballfans sollten sich den 28. Dezember im Kalender anstreichen. Nein, an diesem Tag steht kein NFL-Spiel an. Sondern der College-Playoff-Halbfinal zwischen den Oklahoma Sooners und den LSU Tigers. Die Tigers, das beste Team der Regular Season um Joe Burrow, sind dabei klar in der Favoritenrolle. Zudem fehlen den Sooners der Verteidiger Ronnie Perkins, Running Back Rhamondre Stevenson sowie Passempfänger Trejan Bridges gesperrt. Der Grund: Die Jungtalente berauschten sich in der Freizeit mit Cannabis und fehlen daher Chefcoach Lincoln Riley ausgerechnet im Playoff.

Legen keine Pause ein: die Footballer der LSU Tigers. (Bild: Reuters)Fbo

Einen Tag später geht es auch in der NFL ums Ganze: Es läuft die letzte Runde der Regular Season. Wobei es zum Showdown zwischen den San Francisco 49ers und den Seattle Seahawks kommt – zur besten amerikanischen Sendezeit (2.15 Uhr).

Fiebern mit ColognaSki nordisch

Die Langlauf-Fans müssen sich bis zur Tour de Ski noch ein paar Tage gedulden. Am 28. Dezember geht es auf der Lenzerheide los. Insgesamt 193 AthletInnen aus 24 Ländern werden vertreten sein. Die erste Etappe ist ein Massenstartrennen der Frauen (ab 12.35 Uhr), gefolgt von den Männern (ab 14.15 Uhr).

Man darf auf die Leistung von Dario Cologna gespannt sein. Der Bündner hat in der letzten Saison keinen einzigen Podestplatz erreicht, doch liess er beim Heim-Weltcup in Davos mit einem dritten Platz über 15 Kilometer Skating aufhorchen.

Einen Tag nach der Tour de Ski beginnt für einen weiteren Schweizer Olympia-Goldmedaillengewinner, einen vierfachen, ein wichtiger Wettbewerb: Simon Ammann steigt am 29. Dezember in der Qualifikation der prestigeträchtigen Vierschanzentournee ein.

Traditionell beginnt das ­Auftaktspringen im deutschen Oberstdorf. Danach erwartet die Skispringer die grosse Olympiaschanze zum Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen, das Bergisel-Springen in Innsbruck, gefolgt vom Final auf der Paul-Ausserleitner-Schanze in Bischofshofen, wo der Sieger der Tournee am 6. Ja­nuar mit dem Goldenen Adler gekrönt wird.