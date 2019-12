Dies alles bietet das Sportjahr 2020

Zwei Grossereignisse stehen 2020 – nicht nur kalendarisch – im Mittelpunkt: Die Fussball-EM, die vom 12. Juni bis 12. Juli in mehreren Ländern stattfindet, und die Olympischen Sommerspiele in Tokio vom 25. Juli bis 9. August. Doch auch daneben hat das Sportjahr vieles zu bieten. Auch auf Schweizer Boden.

Die Zweirad-Fans kommen 2020 in der Schweiz auf ihre Kosten: Neben der Strassen-WM Ende September in Aigle und Martigny geht auch die Radquer-WM in der Schweiz über die Bühne – in Dübendorf wird am 1. und 2. Februar um den Weltmeistertitel gefahren.

In Zürich und Lausanne kämpfen vom 8. bis 24. Mai die Eishockeyaner um den WM-Titel. Das Team von Patrick Fischer will nach Platz 2 bei der letzten Austragung in heimischen Hallen wieder für ein Highlight sorgen.

Olympia in der Schweiz? Ja, auch dies bietet das Sportjahr 2020. Vom 9. bis 22. Januar finden die dritten Olympischen Jugend-Winterspiele in und um Lausanne statt. Die Eisschnelllauf- und Bob-Wettkämpfe werden in St. Moritz ausgetragen.

In unseren Sportkalender haben es auch Exoten geschafft, wie Hunderennen in Alaska, Indoor-Rudern in Zug oder die Polo-Kanu-WM in Rom. Den gesamten Sportkalender können Sie hier herunterladen. (red)