Von Ruhestand ist bei Dirk Nowitzki nach seinem Rücktritt im April nach 21 Saisons in der NBA kaum etwas zu spüren. Im Dezember pendelte der 41-jährige Würzburger zwischen der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes und der Präsentation eines neuen Projekts seiner Stiftung, zwischen Empfängen und Auftritten in Talkrunden. Erstmals seit 21 Jahren verbringt er Weihnachten nicht in den USA, sondern in Deutschland und Schweden. Ein Gespräch zwischen zwei Terminen im Auto und zur Frage, wie es weitergeht.

Dallas ist so gut in die Saison gestartet wie seit Jahren nicht. Als die Mannschaft neulich sogar bei Titelfavorit Los Angeles Lakers gewann, sassen Sie in der ersten Reihe. Wie sehr juckt es noch in den Fingern?

Das Kribbeln ist schon noch da. Wenn man die Spielsysteme sieht, denkt man: Was würdest du jetzt machen? Das ist schwer, und das wird auch schwer bleiben. Was mir ein bisschen hilft, ist, dass ich noch ein paar Probleme habe mit meinem Fuss.

Mit dem Sprunggelenk, an dem Sie operiert worden sind?

Genau. Ich weiss, dass ich nicht mehr mitspielen könnte auf diesem Niveau. Das ist abgehakt.

Ist das nicht gemein, dass Leistungssportler kein Spätwerk abliefern können wie Künstler? Diese treten bis ins hohe Alter auf.

Das war so in etwa das Motto in unserer Familie in den letzten Monaten: Ein Athlet stirbt zweimal im Leben. Das erste Mal, wenn er seine Karriere beendet. Die Rolling Stones stehen mit 80 noch auf der Bühne, das geht bei uns leider nicht. Als Profisportler weiss man, dass die Karriere begrenzt ist. Trotzdem war der Abschied im April emotional. Das letzte Heimspiel, das letzte Auswärtsspiel, die ganze letzte Woche. Ich habe versucht, alles noch mal aufzusaugen. Jetzt freue ich mich auf den nächsten Abschnitt mit Kids und anderen Aufgaben.

Nach mehr als zwei Jahrzehnten Hochleistungssport müssen Sie abtrainieren, Ihren Körper langsam runterfahren. Machen Sie das mit Ball, ohne Ball?

Ich habe bis jetzt ganz wenig gemacht, alles ohne Ball. Ich werde nicht mehr gross in der Halle herumrennen. Das mache ich mit Radfahren, ein wenig Elliptical (Heimgerät fürs Ausdauertraining, Anm.), ein bisschen Krafttraining. Eine gewisse Workout-Routine werde ich für den Rest meines Lebens einhalten müssen. Die Knochen haben viel mitgemacht, man muss etwas Spannung auf den Muskeln halten, und bei meiner Grösse muss ich etwas für den Rücken und für die Bauchmuskeln machen, sonst tut gleich alles weh.

Sie beschäftigten sich lange mit dem Karriereende. Ihr einstiger Teamkollege Steve Nash hat sie gewarnt vor der Leere, wenn die Saisonvorbereitung beginnt. Wie haben Sie diese gefüllt?

Das Gute war: Es war immer etwas los. Ich musste nach China an die WM, da war ich als Botschafter des Weltverbandes. Im September war in Dallas das Tennisturnier für meine dortige Stiftung. Es war schön, bei allem dabei zu sein, mitzugestalten. Auch mit meinen Kids war immer etwas los, die sind ja noch ziemlich klein. Ich bin viel geehrt worden, war bei allen Sportclubs in Dallas, bei vielen Wohltätigkeits-Organisationen. Aber als dann die Testspiele anfingen, war es trotzdem komisch.

Ihnen wurde das Bundesverdienstkreuz überreicht für Ihr Engagement mit Ihrer Stiftung, mit der Sie vor allem Kinder fördern. Ausserdem sitzen Sie der Spieler-Kommission des Weltverbandes vor. Ist das die Arbeit für den Rest des Lebens?

Es liegt natürlich nahe, dass ich auch für die Mavericks etwas mache, sie liegen mir am Herzen. Ich werde auch weiter in Dallas wohnen, die Kids gehen dort in die Schule. Aber es gab noch keine Gespräche. Ich brauche erst einmal Abstand, bevor ich auch nur daran denke, irgendeine Aufgabe zu übernehmen. Das mit der Fiba ist auch kein Fulltime-Job, es ist klar, dass da noch was kommen muss. Es wird schon mit Basketball zu tun haben, weil das mein Fachgebiet ist.

Was vielen Sportlern nach der Karriere fehlt, ist der Adrenalinrausch des Wettkampfs.

Ich denke, dass ich mir den Wettbewerbsgedanken noch irgendwo holen werde. Ich spiele sehr gern Tennis, und wenn es dann nicht mehr so richtig geht mit der Gesundheit, werde ich wohl mit Golfen anfangen. Da bist du draussen, musst dich nicht viel bewegen und kannst trotzdem einen Wettbewerb haben mit Kollegen oder Freunden. Aber beruflich? Keine Ahnung, ob da so viel Wettbewerb dabei ist, dass ich mir einen Kick holen kann. In der Business-Welt bin ich noch nicht so weit. Da muss ich erst ein paar Bücher lesen, bevor ich da richtig einsteige.

Wer hat aus Ihrer Sicht den Übergang vom Profisport in die Berufswelt am besten geschafft?

Es gibt viele Beispiele. Solche, die Teambesitzer sind wie Michael Jordan. Es gibt welche, die Coaches geworden sind, es gibt Manager wie Vlade Divac in Sacramento. Businessmässig ist natürlich Magic Johnson ein Vorbild. Und Charles Barkley macht das super als Experte im TV, dafür ist er geboren, man muss reden können und witzig sein, das kann er. Ich muss erst mal sehen, was es da draussen für mich gibt.

Helfen Ihnen die Feiertage, um sich abzunabeln vom Profisport? Sie wollen Ski fahren in Schweden, der Heimat Ihrer Ehefrau.

Ja, in der NBA ist es vertraglich festgelegt, dass man keinen Extremsport machen darf. Jetzt stehe ich zum ersten Mal seit dreissig Jahren wieder auf Ski.

Ist das so einfach bei Ihnen: Ski fahren, mit den Kindern ins Kino? Gibt es nicht sofort einen Menschenauflauf, wenn Sie aus der Tür treten?

Sagen wir es mal so: Ich will ja auch was erleben mit meinen Kids, aber ich muss es planen. Ich setze mich nicht einfach in ein volles Kino. Wir haben vorher angerufen: Wie sieht es aus, wann geht es los? Ich würde auch nicht zur Weihnachtszeit in eine Shopping-Mall gehen und Geschenke kaufen. Aber ich will wieder ins normale Leben eintauchen. Ich schätze, der Rummel lässt irgendwann nach. Teilweise kennen mich die Kids ja heute schon nicht mehr. Da sagen die Eltern: Hey, schau mal, das ist doch Nowitzki. Und die Kinder: Hä? Wer?

Wo können Sie sich denn unerkannt bewegen, sich in ein Café setzen, Leute beobachten?

Als ich mal in Australien war, das war super. Oder in England, da geht es auch. Das sind natürlich die Länder, in denen Basketball nicht so eine grosse Rolle spielt. Oder Schweden jetzt. Wenn wir da oben sind, denkt jeder nur, ich bin ein übergrosser Schwede.

In «Der perfekte Wurf», einer Dokumentation über Ihre Karriere, gibt es eine Szene mit Altbundeskanzler Schmidt, der Ihnen rät, nach dem Sport noch was Ordentliches zu studieren. Sie antworten, dass Sie über­legen, mit Betriebswirtschaft zu beginnen – eine höfliche Schwindelei, wie Sie später zugeben. Jüngst waren Sie aber doch einmal an der Universität.

Ja, an der Harvard Business School.

Wie kam es dazu?

Angefangen hat alles in Deutschland. Wir hatten uns überlegt, mit meiner Stiftung eigenverantwortlich Projekte zu initiieren. Mit einer Wirtschaftshochschule haben wir «Forty One Campus» entwickelt. Und diese Schule hat gefragt, ob wir mit der Harvard Business School auch eine Fallstudie zu meinem Karriereende und meiner Zukunft machen wollen. Vorgestellt wurde die Studie im November in Boston. Da wollte ich dabei sein.

Wie läuft so eine Fallstudie?

In einer Klasse, die sich mit mir beschäftigte, waren CEOs von Firmen aus der ganzen Welt. Die kommen einmal im Jahr für drei Wochen zusammen – drei Jahre lang. Am Ende kriegen sie ein Diplom von Harvard.

Welche Rolle spielten Sie?

Die CEOs sollten an meinem Beispiel etwas für sich und ihre Firma rausziehen. Es war spannend, einmal in einem Lehrsaal zu sein. Ich bin ja nach dem Abitur direkt zur Bundeswehr und dann gleich in die NBA, ich war nie an einem College.

Sie waren also in erster Linie ein Gegenstand der Forschung?

Das war sehr komisch, zum Teil surreal. In der ersten Stunde haben sie über mich gesprochen, als wäre ich gar nicht da. Sie sprachen dann auch über Sachen, die bei mir falsch gelaufen sind aus ihrer Sicht.

Und was haben Sie gelernt?

Noch nicht so viel, es war ja für sie gedacht. Aber wenn ich später wirklich noch mal eine Klasse besuchen will, dann stehen mir dort wohl die Türen offen.