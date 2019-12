Entertainment auf Youtube – Märchen und Legenden umsonst

«Deutschland.

Ein Sommermärchen»Fussball

Die Welt zu Gast bei Freunden. So lautete 2006 das Motto der Fussball-Weltmeisterschaft in Deutschland. Sönke Wortmann, Regisseur von «Das Wunder von Bern», machte es sich zur Aufgabe, die Realisierung dieses Mottos aus Sicht der deutschen Nationalmannschaft hautnah darzustellen. Der Filmemacher begleitete das Team von Bundes­trainer Jürgen Klinsmann vom Trainingslager in Genf bis zu den Feierlichkeiten nach dem Erreichen des dritten Platzes im schwarz-rot-goldenen Fahnenmeer von Stuttgart.

Auf dieser Reise sehen wir die deutschen Helden im Training schwitzen, wir erleben Poldi und Schweini beim Fachsimpeln auf dem Hotelzimmerbett. Und wir bekommen den Moment zu Gesicht, als der grosse Oliver Kahn über seinen Schatten springt und Konkurrent Jens Lehmann alles Glück dieser Welt fürs Penaltyschiessen im Viertelfinal gegen Argentinien wünscht. Wenige Augenblicke später hält Lehmann den entscheidenden Elfmeter gegen Esteban Cambiasso, und Fussballdeutschland kommt aus dem Feiern nicht mehr heraus, ehe wenige Tage später im Halbfinal die grosse Tragödie gegen den späteren Weltmeister Italien über die Bühne geht. Für jeden Sportfan empfehlenswert, der schon immer mal einen Blick hinter die Kulissen einer Mannschaft bei einem grossen Turnier werfen wollte. (bsc/tmü)

«Where Dreams Go to Die»Leichtathletik

Einmal im Jahr versammeln sich im Frozen Head State Park in Tennessee die verrücktesten Läufer der Welt, um beim härtesten Ultramarathon der Welt zu scheitern. Der Barkley Marathons gilt als das unmögliche Rennen. Die Läufer legen nicht nur 200 Kilometer zurück, auf dem Weg ins Ziel müssen sie zudem 18'000 Höhenmeter bewältigen. Das wäre so, als würde man von Meereshöhe auf den Mount Everest und runter rennen – zwei Mal. 60 Stunden haben die Läufer dafür Zeit, seit 1986 schafften es 15 Läufer ins Ziel. Alle anderen scheiterten.

Der Film erzählt die Geschichte des Ultraläufers Gary Robbins, einer der besten Ausdauerathleten der Welt. 2016 stellt sich Robbins zum ersten Mal der Herausforderung, doch er scheitert. 2017 kommt er stärker zurück, mit noch mehr Kilometern in den Beinen und noch mehr Wille im Kopf. Filmemacher Ethan Newberry zeigt die Reise von Robbins in den härtesten 60 Stunden seines Lebens. Vom Anfang, als er schneller als alle anderen die ersten Runden bewältigt. Nach 45 Stunden ohne Schlaf, als Robbins weinend zusammenbricht. Und dann im Ziel, als Robbins über die Ziellinie sprintet, völlig entkräftet auf den Boden sinkt und ihm der Renndirektor sagt, dass er das Zeitlimit um sechs Sekunden verpasst hat. (tmü)

«When Ali Met Cathal»Boxen

Dass Muhammad Ali mehr war als nur ein ausgezeichneter Schwergewichtsboxer, darüber ist sich die Welt heute einig. Mit seiner Sturheit in Sachen Religion und Kriegsdienst-Verweigerung wurde er zu einem der wichtigsten Kämpfer gegen die Ungleichbehandlung der Rassen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Darüber gibt es längere und kürzere Dokumentarfilme. Wer jedoch wirklich einen Eindruck über Muhammad Alis Art, seinen ­Humor, seine Entschlossenheit und seine Eloquenz erhalten möchte, der geht zurück ins Jahr 1972, als er dem irischen TV-­Reporter Cathal O’Shannon ein ­legendäres, dreiviertelstündiges Fernseh-Interview gab und dabei kein Blatt vor den Mund nahm. (olg)

«Im Fitnessrausch»Fitness

Muskeln und Kraft gelten in der heutigen Zeit als Statussymbol. Vor allem bei jungen Menschen – Männern und Frauen – ist der Körperkult sehr wichtig, ja sogar zu einer Art Ersatzreligion geworden. Deswegen verwundert es kaum, dass das SRF diesem Thema eine 50-minütige Dokumentation widmet. Gleich mehrere junge Sportler geben dabei Einblick in ihren Tagesablauf, ihren Ernährungsplan und in ihr Training. Das Idealbild eines muskelbepackten, aber dennoch athletischen Körpers birgt aber auch Gefahren. Die Verwendung von illegalen Präparaten zum Muskelaufbau nimmt genauso zu wie Essstörungen verursacht durch die Schönheitsideale auf Social Media. Wer den Körperkult etwas besser verstehen will, sollte sich diese Dokumentation unbedingt ansehen. (ld)

«McEnroe Borg»Tennis

Sicher, man kann sich auch den Spielfilm aus dem Jahr 2017 ansehen, dessen Titel gerade umgekehrt daherkommt wie jener der Dokumentation auf Youtube. Doch wirklich gute Gründe dafür gibt es nicht, denn der Kinofilm dauert nicht nur doppelt so lange, sondern ist auch nur halb so gut. «McEnroe Borg» erklärt die Rivalität der beiden so unterschiedlichen Tennisspieler natürlich auch am Beispiel des legendären Wimbledon-Finals von 1980, das Borg für sich entscheiden konnte. Allerdings wartet die Dokumentation in knapp 40 Minuten mit so viel interessantem Bild- und Tonmaterial aus der damaligen Zeit sowie rückblickenden Interviews von 2014 auf, dass sie den bestimmt teurer produzierten Blockbuster locker longline und cross passiert. (olg)

«Höllentour»Rad

Die Tour de France ist eine der ­härtesten Sportveranstaltungen der Welt. 3500 Kilometer durch Frankreich, über die Pässe der Alpen und die brutalen Anstiege in den Pyrenäen. «Höllentour» schaut hinter die Kulissen des Radrennens und erzählt von den enormen Strapazen am Beispiel des Teams Telekom mit den Protagonisten Erik Zabel und Rolf ­Aldag. Zabel und Aldag waren nie Teamleader wie Armstrong oder Ullrich. Zabel und Aldag waren die harten Arbeiter, für die das Schaffen des Zeitlimits bei Bergetappen wichtiger war als das Gelbe Trikot. Unvergessen die Szene, als Zabel vor dem härtesten Tag der Tour 2003 das Profil der Etappe studiert und in die Kamera sagt: «Heute ist einer dieser Tage, an denen ich mich ständig wieder frage. Kuckt euch die Scheisse an! Wieso bin ich nicht einfach Surfer geworden?» (tmü)

«Die Gier nach Gold»Langlauf

Irgendwann konnte Johannes Dürr nicht noch mehr trainieren, nicht noch mehr für den Erfolg tun. Seine Konkurrenten sprinteten zu Olympiagold und zu Weltmeistertiteln, und er hechelte nur hinterher. Also stach er sich die Spritze in die Venen und liess die Blutbeschleuniger wirken. Der österreichische Langläufer wollte Gold über die 50 Kilometer in Sotschi 2014 holen und all die Superathleten hinter sich lassen. Doch dann wurde Dürr erwischt, positiv getestet auf Epo. Die ARD-Dokumentation von Investigativjournalist Hajo Seppelt erzählt die Geschichte des gescheiterten Dürr, für den nur der Erfolg zählte. Später kam ans Licht, dass Dürr während seiner Sperre und der Dreharbeiten weiter dopte und sogar seine Liebsten, die ihm Geld für ein Comeback schenkten, betrog. (tmü)

«CCCP Hockey»Eishockey

Wjatscheslaw Fetisow, Alexander Kasatonow, Wladimir Krutow, Igor Larionow und Sergei Makarow bildeten in den 80er-Jahren den Superblock der sowjetischen Nationalmannschaft, die auf internationalem Eis Olympische Spiele und Weltmeisterschaften nach Belieben dominierte. Im Jahr 2004 wurde anhand ihrer Geschichten der Aufstieg und der Zerfall des sowjetischen Eishockeys nachgezeichnet. Der Film besticht durch Interviews mit allen fünf Weltklasse-Spielern nach dem Ende der kommunistischen Staatenunion. Highlight ist ein Besuch mit dem gealterten ­Makarow im Trainingszentrum von CSKA Moskau, wo die Helden eines ganzen Volkes unter spartanischen Verhältnissen im Dienste des Vaterlands auf Erfolg getrimmt wurden. (olg)