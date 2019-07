Mysteriöses Verschwinden des Zeitfahr-Weltmeisters

Die 12. Etappe der Tour de France von Toulouse über 209,5 km nach Bagnères-de-Bigorre führt die Radprofis in die Pyrenäen. Der Brite Simon Yates jubelt über den Tagessieg. Eine eigenartige Szene spielt sich in der Verpflegungszone ab. Rohan Dennis, australischer Zeitfahr-Weltmeister steigt aus.

Über die Gründe kann nur gerätselt werden. Sein Team Bahrain-Merida twittert, man sei auf der Suche nach dem Fahrer und melde sich wieder, wenn man mehr wisse. Noch vor dem Ende des Rennens kommt Dennis im Ziel an, gibt aber keine Auskunft und verschwindet bald darauf wieder.

Our priority is the welfare of all our riders so will launch an immediate investigation but will not be commenting further until we have established what has happened to @RohanDennis.



Meantime we continue to support our riders who are mid-race.